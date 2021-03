Le créateur libanais Elie Saab n’est pas étranger à la dévastation. Il a commencé son entreprise éponyme à Beyrouth en 1982 au plus fort de la guerre civile libanaise, devenant plus tard un favori d’Hollywood grâce à ses robes de tapis rouge de contes de fées. L’année dernière, cependant, a apporté de nouvelles tensions à la fois à M. Saab et à son pays. Une crise financière a plongé l’économie libanaise en chute libre et alimenté de grandes manifestations de rue avant même le début de la pandémie de coronavirus. Puis, le 4 août, une explosion catastrophique dans le principal port de Beyrouth a tué des centaines de personnes et causé des milliards de dollars de dégâts. Cette semaine, M. Saab et son fils, Elie Saab Jr., le PDG de l’entreprise familiale, ont parlé au New York Times de l’avenir de la ville et de ce qui pourrait venir ensuite pour sa scène de la mode. L’interview a été éditée et condensée. Comment est la vie à Beyrouth en ce moment? Elie Saab Jr.: C’est une ville connue pour sa culture et son style de vie dynamiques, son hospitalité et sa joie de vivre. Mais les événements de l’année dernière ont endommagé Beyrouth et la situation empire de jour en jour. Les gens sont dans la rue et ils sont furieux.

Elie Saab: C’est une période tellement difficile pour notre ville, et il devient de plus en plus difficile pour les gens de rester ici et de se faire une vie. C’est tellement triste et pas l’image du Liban que nous voulons que les gens voient. Où étiez-vous quand l’explosion s’est produite? ES: J’étais au bureau avec mon équipe travaillant sur la prochaine collection. Au début, l’explosion était si forte que je ne savais pas ce qui se passait. Il m’a fallu une minute dans la poussière et le verre pour réaliser où j’étais. Toutes les portes et fenêtres du bâtiment avaient été soufflées et il y avait des débris partout. Ma principale préoccupation était de m’assurer que toutes les personnes qui se trouvaient dans le bâtiment avec moi étaient en sécurité, ainsi que mes parents, ma famille et mes amis. J’ai découvert que mon la maison avait été complètement vidée – et tous nos quartiers locaux. C’était une journée tellement tragique. Mais pour être honnête, à ces premières heures, j’ai simplement remercié Dieu de n’avoir perdu que des choses matérielles. ES Jr: J’étais aussi au bureau mais à un étage différent de mon père. J’avais une réunion d’affaires lorsque l’explosion a eu lieu. Beaucoup d’entre nous ont été coupés par le verre. Nous étions convaincus, en raison de la densité des dégâts, que cela devait venir juste en dessous de nous. Puis mon oncle a appelé de l’autre côté de la ville en disant que son bâtiment avait également été détruit, alors nous avons pensé que nous avions peut-être été bombardés par avion.

Il y avait tellement d’incertitude, tellement de panique pour les autres et ceux que vous aimez, et pendant un certain temps nous n’avons eu aucune communication avec le monde extérieur. Nous n’avons pas pu atteindre les gens. C’était si terrible, les dégâts et les pertes en vies humaines. Je prie pour que personne ne soit à nouveau témoin de quelque chose comme ça.