Après l’explosion de Barstool, la décision de Laurence Holmes crée une tempête de feu chez The Score

The Score a annoncé lundi des changements de programmation qui entreront pleinement en vigueur la semaine prochaine après avoir déjà eu un effet dans les bureaux de la station à Two Prudential Plaza.

Le Sun-Times a appris que les employés perçoivent le passage de Laurence Holmes de l’émission du midi à l’émission de l’après-midi comme le résultat d’une rupture avec Barstool Sports et de son désir de ne plus travailler avec Dan Bernstein, pilier de la station. La situation a créé une tempête de feu à la station, qui n’a pas réussi la semaine dernière à faire revenir Jason Goff pour le créneau de l’après-midi laissé vacant par Danny Parkins, parti animer une nouvelle émission matinale sur FS1.

Holmes a co-animé sa première émission de l’après-midi avec Matt Spiegel lundi. Bernstein et l’animateur remplaçant Mark Grote ont présenté la nouvelle émission pendant la transition, et ils ont eu un échange agréable – bien que peut-être performatif -. L’ancien directeur des sports de CBS 2, Marshall Harris, remplacera Holmes dans l’émission de midi à partir de lundi prochain.

Les graines de la querelle de Holmes ont été plantées le 10 septembre, lorsqu’un incident à l’antenne le 5 septembre entre Bernstein et Barstool Eddie de Barstool Chicago est devenu viral. Pendant la transition, Bernstein a mal réagi lorsqu’Eddie l’a appelé par son nom de famille, en disant : « Vous pouvez m’appeler Dan, ou vous pouvez m’appeler Bernsy, mais vous ne me connaissez pas comme ça. » L’incident a pris de l’ampleur dans la communauté Stoolies cinq jours plus tard lorsque le fondateur de Barstool, Dave Portnoy, a posté sur X : « Les Stoolies n’ont jamais eu de guerre plus importante que celle de ruiner la vie de ce type (professionnellement parlant, bien sûr) ».

Bien que la réaction de Portnoy ait été bien plus scandaleuse que celle de Bernstein, ses fans ont entendu son appel, en fustigeant Bernstein sur les réseaux sociaux. Holmes, qui a été gêné par l’épisode, n’est pas apparu dans l’émission pendant le reste de la semaine. Dans son podcast « House of L » du 16 septembre, Holmes a expliqué qu’il avait été absent à cause d’une opération de chirurgie buccale. Mais il est également resté hors de l’antenne toute la semaine suivante, a continué à diffuser des podcasts et a joué dans l’équipe de softball de The Score. Harris a remplacé Bernstein dans ce qui semble avoir été une audition.

Pendant ce temps, la station et la société mère Audacy négociaient avec Goff, avec qui Holmes espérait animer. Il a été question de les associer, mais les pourparlers avec Goff ont échoué en raison de l’insistance d’Audacy à abandonner son podcast, « The Full Go », avec The Ringer. Vendredi dernier, Goff a annoncé sur son podcast qu’il ne reviendrait pas sur la station qui l’avait laissé partir sans ménagement en mars 2018. Lundi, Audacy et The Score ont annoncé la nouvelle programmation, et Holmes est revenu à l’antenne pour la première fois depuis près de deux semaines.

Les employés de la station ne voient pas cette série d’événements comme une simple coïncidence. Alors que Holmes manœuvrait en coulisses, Bernstein, qui travaille à la station depuis 1995, continuait à apparaître à l’antenne et en public lors d’émissions à distance, malgré les attaques incessantes sur les réseaux sociaux.

La nouvelle équipe est une bonne chose pour The Score, qui a pu maintenir une certaine continuité en promouvant des membres en interne et en embauchant un remplaçant. Holmes travaille pour la station depuis 1998 et travaille avec Bernstein depuis 2022. Harris, qui a quitté CBS 2 en juillet, est apparu dans diverses émissions de The Score.

Ces changements interviennent à l’approche du début de la période d’audience d’automne de Nielsen, qui s’étend du 12 septembre au 4 décembre. La station disposera d’un peu plus de deux mois de données pendant une période clé – la saison de football – pour voir comment elle se comporte initialement.