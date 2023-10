Après l’éviction historique de Kevin McCarthy, le représentant Patrick McHenry est désormais président temporaire de la Chambre

Dans un geste historique et sans précédent, les législateurs du GOP ont voté mardi pour évincer le président républicain de la Chambre, Kevin McCarthy.

de Caroline du Nord Représentant Patrick McHenry, président de la commission des services financiers de la Chambre, a été nommé président temporaire à sa place. McHenry était auparavant leader républicain à la Chambre des représentants il y a quelques années.

Le total des voix pour quitter le fauteuil du Président était de 216 contre 210. Tous les démocrates et une petite coalition de 8 républicains, dirigée par le membre du Congrès Matt Gaetz de Floride, ont voté pour la motion de libération.

« C’est l’avantage de ce pays que nous ayons un meilleur président de la Chambre que Kevin McCarthy. Kevin McCarthy n’a pas pu tenir parole », a déclaré Gaetz aux journalistes après le vote.

Avant le vote, le leader de la minorité démocrate Hakeem Jeffries avait appelé le Congrès à « mettre fin au chaos ».

Mais Gaetz a répliqué en déclarant : « Je ne pense pas que voter contre @SpeakerMcCarthy soit un chaos. Je pense que 33 000 milliards de dollars de dette sont un chaos. Je pense que ne pas adopter de projets de loi de dépenses sur un seul sujet est un chaos. Je pense qu’être régi par des résolutions continues et des omnibus. les factures, c’est le chaos.

La républicaine de Caroline du Sud, Nancy Mace, faisait également partie des huit républicains qui ont choisi d’évincer McCarthy. « Pour moi, ce n’est pas idéologique. Il s’agit d’avoir un leader dans notre nation qui dira la vérité, en qui on peut avoir confiance, et c’est ce que le peuple américain mérite », a-t-elle déclaré par la suite.

McCarthy a déclaré qu’il ne tenterait pas à nouveau de prendre le marteau du président en dénigrant les membres d’extrême droite de son parti qui ont orchestré son départ. « Vous connaissez tous Matt Gaetz. Vous savez, c’était personnel. Cela n’avait rien à voir avec une question de dépenses », a-t-il déclaré après le vote.

McCarthy a remis en question les motivations des membres de son propre parti qui ont voté contre lui. « Ce ne sont pas des conservateurs », a-t-il affirmé.

Certains républicains qui ont voté contre McCarthy ont déclaré qu’il n’était pas digne de confiance et qu’ils n’aimaient pas son accord bipartisan visant à éviter une fermeture du gouvernement parce qu’il avait renié ses accords avec les législateurs conservateurs. Les partisans de McCarthy affirment que leurs actions ont divisé la conférence du GOP et donné le dessus aux démocrates.

« Lorsque vous disposez d’une faible majorité, l’unité est notre alliée. La désunion est l’ennemi de la cause conservatrice et aujourd’hui est la preuve que nous avons désormais donné notre majorité à Hakeem Jeffries parce que nous avons refusé de rester unis », a déclaré le représentant. Andy Barr (R-KY) sur Fox News.

Le républicain du Tennessee, Tim Burchett, a déclaré à CBN News que McCarthy avait scellé son vote de destitution lorsqu’il avait estimé que McCarthy l’avait méprisé pour avoir prié sur la situation. « J’avais juste l’impression que c’était une chose condescendante qu’il m’avait dite. Et la conversation s’est en quelque sorte échauffée, et j’ai simplement raccroché et j’ai dit : ‘Eh bien, Seigneur, je suppose que tu m’as donné ma réponse' », a déclaré Burchett.

McCarthy semblait qualifier cela de malentendu.

« Vous avez dit que vous alliez prier à ce sujet. Je voulais vous en parler. D’une manière ou d’une autre, il interprète cela… Je suis chrétien, je ne vais offenser personne. J’ai simplement relu sa citation, je pensais qu’il y avait « Il y avait encore une ouverture et je voulais lui en parler. Il n’a jamais rien mentionné lorsque nous communiquions comme ça », a-t-il déclaré aux journalistes.

Toutes les affaires de la Chambre sont effectivement interrompues jusqu’à ce qu’un nouveau président soit élu. Certains noms sont déjà en discussion, notamment celui du leader de la majorité parlementaire, Steve Scalise. Les républicains espèrent avoir un candidat la semaine prochaine.

La direction future du Congrès est désormais incertaine alors que les Républicains cherchent un nouveau leader pour diriger une très faible majorité à la Chambre. Cette bataille devrait avoir lieu la semaine prochaine.