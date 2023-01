Après l’évasion d’un léopard du zoo de Dallas, une coupure trouvée dans l’habitat d’un singe

DALLAS (AP) – La police enquêtant après qu’un léopard nuageux se soit échappé de son enclos au zoo de Dallas a déclaré qu’un outil de coupe avait été utilisé pour faire intentionnellement une ouverture dans la clôture de l’habitat du petit chat, et qu’une coupure similaire avait été trouvée dans un habitat pour petits singes .

La police de Dallas a déclaré samedi soir qu’elle ne savait pas si les deux incidents étaient liés. Aucun des singes langur ne s’est échappé et aucun ne semble avoir été blessé.

Vendredi, les employés du zoo qui arrivaient ont découvert qu’un léopard nébuleuse nommé Nova avait disparu de son habitat. Une journée de recherche s’en est suivie, au cours de laquelle le zoo a été fermé tandis que le personnel et la police ont passé au peigne fin le terrain de 100 acres (40 hectares). Elle a été découverte en fin d’après-midi près de son habitat.

Après avoir déterminé que Nova n’était pas blessée, dit le zoo qu’elle a passé samedi avec sa sœur, Luna, dans leur habitat, “perchée sur une haute branche tandis que tant d’invités se sont arrêtés pour lui souhaiter bonne chance”.

La police et les responsables du zoo ont déclaré avoir examiné les images de surveillance, mais ne diraient pas ce qu’elles montraient ni s’il y avait des suspects potentiels.

Des animaux se sont déjà échappés des enclos du zoo de Dallas. Plus particulièrement, en 2004, lorsqu’un gorille de 340 livres (154 kilogrammes) nommé Jabari a sauté par-dessus un mur et s’est déchaîné pendant 40 minutes, blessant trois personnes avant que la police ne tire et tue l’animal.

The Associated Press