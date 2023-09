Après leur élimination de la Coupe du Monde FIBA, les supporters chinois qualifient cette performance de « notre plus profonde humiliation »

Les supporters chinois de basket-ball ont exprimé leur frustration jeudi après que l’équipe nationale ait été éliminée de la Coupe du Monde FIBA ​​sans remporter un seul match. Les fans ont qualifié cette performance de « notre plus profonde humiliation ». ‘

La Chine avait toutes les chances contre elle puisqu’elle devait gagner son match de mercredi soir et espérer que d’autres résultats joueraient en sa faveur. Mais l’équipe chinoise a été surclassée par Porto Rico avec un score de 107-89.

Les fans se sont déchaînés sur les réseaux sociaux, où un hashtag sur leurs trois défaites successives dans le tournoi co-organisé par le Japon, les Philippines et l’Indonésie, a accumulé des dizaines de millions de vues.

« Nous n’avons jamais manqué de gagner un seul match depuis que nous avons commencé à participer à la Coupe du Monde. C’est notre plus profonde humiliation depuis 45 ans », a déclaré un commentaire sur la populaire plateforme Weibo.

« Nos performances n’auraient pas pu être pires, même si j’avais été celui qui dirigeait l’équipe », a écrit un autre utilisateur.

Le basket-ball est extrêmement populaire en Chine et les retransmissions des matchs de la NBA attirent généralement un très grand nombre de téléspectateurs.

L’équipe féminine chinoise est une puissance mondiale, mais les hommes n’ont pas répondu aux attentes ces dernières années, malgré l’arrivée de joueuses étrangères naturalisées.

« Si je me sentais impuissant lors des deux premiers matchs, je me sens sans voix après avoir regardé le match d’aujourd’hui », a écrit l’expert Jia Lei sur Weibo.

« Peut-être que toute l’attente dans des moments comme ceux-ci nous donne la folie (de grandeur) », a-t-il déclaré.

La Chine a accueilli la dernière Coupe du monde masculine en 2019, mais elle a terminé 24e et ne s’est pas qualifiée pour les Jeux olympiques de Tokyo et est actuellement classée 27e au monde.

« Si la Chine veut… rejoindre les rangs des équipes mondiales les plus fortes, nous devons rendre nos ligues nationales plus compétitives et (mieux) nourrir les talents que nous avons », a écrit l’expert sportif Ran Xiongfei sur Weibo.

La corruption généralisée et les enquêtes sur les matchs truqués au sein de la CBA, la première ligue nationale chinoise, ont freiné l’enthousiasme de nombreux supporters ces dernières années.

Certains ont comparé défavorablement l’équipe nationale à une ligue de base en plein essor dont les joueurs amateurs comprennent des agriculteurs ruraux.

« Est-ce que quelqu’un va dire qu’il pense que l’équipe masculine pourrait gagner dans la « CunBA » ? », lit-on dans un commentaire sur Weibo utilisant l’acronyme populaire de la ligue.

D’autres y ont vu une opportunité de faire des moqueries indirectes sur le récent malaise social et économique du pays.

« Pourquoi regarder l’équipe masculine… donne-t-il l’impression de regarder notre (dernière) dynastie impériale jouer contre la révolution industrielle ? », a écrit un utilisateur de Weibo.

Un autre ironise sombrement : « Le sport est un microcosme de notre société. »

