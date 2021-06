Après leur Bharat Milap, Ranveer Singh emmène Arjun Kapoor faire un tour dans sa nouvelle Mercedes Maybach GLS | Nouvelles des gens

New Delhi: Arjun Kapoor et Ranveer Singh, connus sous le nom de Karan-Arjun de Bollywood pour leur chimie super mignonne, ont une fois de plus accaparé tous les feux de la rampe.

Récemment, Arjun a été aperçu en train de visiter Ranveer et peu de temps après leur Bharat Milap, le duo aurait opté pour une promenade dans la toute nouvelle voiture de Ranveer. Ils ont été repérés dans la Mercedes Maybach GLS.

La voiture se vend actuellement à environ Rs 2,5 crore et est le dernier ajout à la collection de Ranveer. En dehors de cela, il a également une autre Mercedes et une Lamborghini Urus rouge.

Plus tôt, Ranveer a partagé un selfie depuis sa voiture et s’est géolocalisé à Mumbai. Il a également partagé une photo avec Arjun. Sur la photo, l’acteur de « Ram Leela » a été vu en train d’embrasser Arjun sur la joue pendant que ce dernier riait. « Bharat Milap », Ranveer a légendé la photo et en arrière-plan, nous pouvions entendre la chanson « Faraar » du film récemment sorti d’Arjun « Sandeep Aur Pinky Faraar ».

Sans perdre beaucoup de son temps, Arjun a copié le même message dans sa story Instagram.

Sur le front de travail, Ranveer sera ensuite vu en 83. Réalisé par Kabir Khan, le film devait sortir à l’été 2020 mais a été indéfiniment retardé en raison de la pandémie. Il a aussi le Cirkus de Rohit Shetty dans son chaton.

Pendant ce temps pour Arjun, l’acteur a été vu pour la dernière fois dans Sardar Ka Grandson et Sandeep Aur Pinky Faraar. On le verra bientôt dans Bhoot Police aux côtés de Saif Ali Khan, Yami Gautam et Jacqueline Fernandez. En dehors de cela, il a également Ek Villain Returns avec John Abraham dans son chaton.