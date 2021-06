Après leur « Bharat Milaap », Ranveer Singh a emmené Arjun Kapoor faire un tour dans sa nouvelle Mercedes Maybach GLS

Tout le monde sait que les acteurs Ranveer Singh et Arjun Kapoor sont inséparables. Nous les avons vus rigoler sur les plateaux de tournage de leur film ‘Gunday’ et ‘Koffee With Karan’

Mercredi, Arjun a rendu visite à Ranveer et ils ont semblé s’amuser beaucoup. Ranveer a partagé une photo monochrome de lui et d’Arjun sur son histoire Instagram, il a été vu en train d’embrasser Arjun sur la joue et a écrit dessus « Bharat Milap ».

Juste avant cela, Ranveer a partagé un selfie depuis sa voiture et s’est géolocalisé à Mumbai. Il a été vu portant une veste Adidas, des lunettes de soleil vertes et un masque noir. Après le « Bharat Milaap », Ranveer a emmené Arjun faire un tour de la ville dans sa nouvelle voiture. Ils ont été aperçus dans une Mercedes Maybach GLS. Il se vend actuellement à environ Rs 2,5 crore. La voiture est le dernier ajout à la collection toujours croissante de Ranveer.

Côté travail, Ranveer sera vu dans ’83’, réalisé par Kabir Khan. Le film est basé sur la victoire de l’équipe indienne de cricket à la Coupe du monde 1983 où Ranveer incarne l’ancien capitaine Kapil Dev tandis que sa femme, l’actrice Deepika Padukone, joue également sa femme à l’écran, Romi.

Il a également des films comme ‘Cirkus’, une apparition spéciale dans ‘Sooryavanshi’. En dehors de ces deux-là, Ranveer a également un remake en hindi de « Anniyan » et « Jayeshbhai Jordaar ».