Après les tendances ‘Boycott Pathaan’; Les fans de Shah Rukh Khan soutiennent la superstar de façon ÉNORME ; commencer à tendance ‘Pathaan First Day First Show’ [View Tweets]

Hier, sorti de nulle part, #BoycottPathaan a commencé à devenir une tendance sur les réseaux sociaux. Du comportement de Shah Rukh Khan avec un fan à la visite de Deepika Padukone à JNU en 2022 ; les internautes sont contrariés par SRK et Deepika pour plusieurs raisons, et c’est pourquoi ils ciblent Pathaan, dont la sortie est prévue le 25 janvier 2022. Cependant, les fans de Shah Rukh Khan ne sont pas en reste. Dès qu’ils ont vu qu’il y avait une tendance négative contre leur star préférée, ils ont manifesté leur soutien et # PathaanFirstDayFirstShow a commencé à devenir une tendance sur les réseaux sociaux.

Tendance des fans de Shah Rukh Khan #PathaanFirstDayFirstShow

Un fan a tweeté : “#PathaanFirstDayFirstShow Je me fiche de lal singh chadda… mais sharukh khan, c’est de l’émotion…” Un fan a posté : “Quoi qu’il en soit, nous sommes prêts à le combattre, ENSEMBLE. Que rien… Rien gâchez votre expérience théâtrale en regardant le film le plus spécial @iamsrk.”

#PathaanFirstDayFirstShow Je me fiche de lal singh chadda ..mais sharukh khan est une émotion .. pic.twitter.com/6S9YNp2pEj Gaurav Ghildiyal (@GauravGhildiya9) 13 août 2022

Venez en toute circonstance, Nous sommes prêts à le combattre, ENSEMBLE. Ne laissez rien… Rien gâcher votre expérience théâtrale, en regardant le film le plus spécial @iamsrk#PathaanFirstDayFirstShow pic.twitter.com/PKOPCpDptJ FAN DE BRIJWA SRK (@BrijwaSRKman) 13 août 2022

Réalisé par Siddharth Anand, Pathaan met également en vedette John Abraham dans le rôle principal. Alors que cette année on a vu Shah Rukh Khan en camée dans quelques films, cela marquera le grand retour de la superstar sur grand écran après une interruption de quatre ans.

Les prochains films de Shah Rukh Khan

Outre Pathaan, Shah Rukh Khan a aligné Jawan et Dunki. Jawan, qui met également en vedette Nayanthara, devrait sortir en juin 2023, et Dunki sortira sur les grands écrans à Noël 2023. Réalisé par Rajkumar Hirani, Dunki met également en vedette Taapsee Pannu dans le rôle principal.

Les camées de Shah Rukh Khan

Shah Rukh Khan a récemment été vu dans une apparition dans Aamir Khan avec Laal Singh Chaddha. Il a également un camée à Brahmastra qui devrait sortir le 9 septembre 2022.