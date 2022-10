Après les tempêtes, NYC déplace l’emplacement du refuge pour migrants prévu

NEW YORK (AP) – Une installation utilisant des tentes géantes pour héberger temporairement les migrants envoyés à New York sera désormais située plus près de Manhattan au lieu d’un coin reculé du Bronx, a annoncé lundi le maire Eric Adams, après que les tempêtes du week-end aient suscité des inquiétudes concernant les inondations. sur le site d’origine.

Le centre de secours humanitaire de la ville se trouvera désormais sur Randall’s Island, qui se trouve dans les eaux entre Manhattan, le Queens et le Bronx.

Il avait auparavant été prévu pour un parking à Orchard Beach, dans la partie nord-est du Bronx sur Long Island Sound, où l’accès aux transports en commun est limité.

Des images en ligne ont montré des flaques d’eau dans la région après les pluies du week-end.

Dans un communiqué annonçant le changement, Adams a déclaré que même si la ville aurait pu faire fonctionner le site d’origine, déplacer le centre “est la voie la plus efficace et la plus efficace”.

Il a déclaré que le nouveau site ouvrirait à peu près au même moment que l’original, bien qu’il n’ait pas précisé quand ce serait, et qu’il abriterait 500 personnes.

Ces derniers mois, la ville de New York a connu une augmentation inattendue du nombre de migrants demandant l’asile aux États-Unis, envoyés dans la ville depuis d’autres États, dont le Texas et l’Arizona.

L’afflux a mis à rude épreuve le système d’abris de la ville, amenant les responsables à chercher des endroits pour loger les gens et à proposer des tentes temporaires.

Le plan de la ville pour Orchard Beach a été accueilli avec inquiétude par les défenseurs de l’immigration, qui ont cité son inaccessibilité parmi leurs critiques.

The Associated Press