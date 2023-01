Après les suppressions d’emplois, comment stimuler le moral et la productivité des « survivants du licenciement »

Amazon et Salesforce sont parmi les dernières entreprises technologiques à annoncer des suppressions d’emplois, après une embauche rapide au cours des dernières années. Pour chaque entreprise annonçant des licenciements, les cadres supérieurs et les gestionnaires doivent garder les employés restants motivés et productifs.

Parmi les entreprises basées aux États-Unis, les licenciements annoncés ont augmenté de 172% au quatrième trimestre 2022 – avec plus de 154 000 emplois supprimés, contre près de 57 000 au dernier trimestre 2021, selon le dernier rapport de Challenger, Gray et Christmas.

actualités liées à l’investissement

“Les managers doivent savoir à quoi s’attendre après une mise à pied”, a déclaré Connie Whittaker Dunlop, fondatrice de Monarch Consulting Group, qui développe des leaders, des équipes et des organisations par le coaching et la formation. “Les licenciements mal faits vont entraîner des coûts supplémentaires d’embauche et aller à l’encontre de l’objectif initial.”

Les conséquences d’une mise à pied sont importantes non seulement pour ceux qui perdent leur emploi, mais aussi pour ceux qui restent. Les entreprises qui licencient se retrouvent souvent avec des employés moins confiants, moins engagés et moins satisfaits, disent les experts.