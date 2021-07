Après les signatures de Sancho et Varane, Man United doit remporter des titres. Solskjaer peut-il livrer ?

Les trophées ne sont pas remis en juillet, mais Manchester United a au moins profité de l’été pour montrer qu’il reste intéressé à en gagner.

Vers la fin de son mandat de manager à Old Trafford, Jose Mourinho en est venu à croire que le club était simplement heureux de participer aux grandes compétitions – United n’a remporté de trophée dans aucune compétition depuis 2017 – plutôt que de les gagner. Après être entré dans une conférence de presse pour ne trouver aucune boisson pour lui sur le bureau, il a plaisanté: « Pas d’eau? Économisons-nous de l’argent pour la fenêtre de transfert? »

Ses conversations avec les propriétaires les Glazers et le vice-président exécutif Ed Woodward à l’été 2018 n’étaient pas si légères. Ayant terminé deuxième de Premier League derrière Manchester City, il s’attendait à des investissements importants pour combler l’écart. Il n’est jamais arrivé, renforçant le point de vue personnel de Mourinho selon lequel la volonté de rivaliser avec les meilleurs clubs européens n’était pas là, et après une rupture complète des relations, il était parti en décembre.

La saison dernière, United a de nouveau terminé deuxième derrière City, mais au lieu de rester les bras croisés, les fonds ont été débloqués et des renforts sont arrivés.

Des accords ont été conclus pour l’attaquant Jadon Sancho (du Borussia Dortmund) et le défenseur Raphael Varane (du Real Madrid) pour un montant combiné de plus de 100 millions de livres sterling. Surtout, ces accords ont été conclus avant la fin juillet, garantissant que les deux joueurs devraient être prêts et disponibles lorsque la nouvelle saison débutera contre Leeds United à Old Trafford le 14 août. Cela marque un changement par rapport à la saison dernière lorsque Edinson Cavani, qui avait été un agent libre pendant presque quatre mois, est arrivé avec la campagne déjà vieille de sept matchs.

Ironiquement, lorsque Mourinho a supplié United de signer un nouveau défenseur il y a trois ans, Harry Maguire et Varane étaient deux des noms en haut de sa liste et la saison prochaine, son remplaçant, Ole Gunnar Solskjaer, pourra choisir les deux comme son premier -choix d’appariement au centre de la défense.

Varane, vainqueur de trois titres espagnols, quatre Ligues des champions et la Coupe du monde, est une signature de déclaration. Le défenseur français arrivera une fois que lui et sa famille auront reçu des visas pour se rendre à Manchester. Il devra également se mettre en quarantaine avant de subir un examen médical conformément aux protocoles COVID-19 du gouvernement britannique. C’est un joueur que United suit depuis plus de 10 ans et ils ont enfin trouvé leur homme après avoir profité de sa situation contractuelle au Real Madrid.





Lorsque Varane a clairement fait savoir aux géants espagnols qu’il ne signerait pas de nouvel accord, et la décision a été prise d’encaisser cet été plutôt que de risquer de le perdre gratuitement en 12 mois, ils ont essayé d’amener le Paris Saint-Germain et Chelsea au table de négociation, mais des sources ont déclaré à ESPN qu’il n’était intéressé qu’à parler à United. Woodward a poursuivi les négociations avec le Real Madrid pendant des vacances en famille, tandis que le nouveau directeur du football John Murtough et le directeur technique Darren Fletcher – tous deux nommés en mars – ont parlé à Varane pour lui vendre le déménagement à Old Trafford. Des sources ont déclaré à ESPN que Varane était particulièrement influencé par Fletcher, et des frais de base de 39,8 millions d’euros (34 millions de livres sterling) plus des ajouts représentent une bonne affaire pour un homme de 28 ans au sommet de sa carrière.

L’équipe de Solskjaer était le deuxième meilleur buteur de la ligue la saison dernière, mais n’avait que le cinquième meilleur record défensif, et l’espoir est que Varane – rapide, fort dans les airs et bon avec le ballon – aidera à l’améliorer. Solskjaer a également nommé Eric Ramsey comme premier entraîneur spécialiste des coups de pied arrêtés du club après des problèmes à défendre les corners et les coups francs la saison dernière.

Il y a seulement quelques semaines, Woodward craignait que Varane n’utilise l’intérêt de United pour paniquer le Real Madrid et lui proposer un nouveau contrat massif, mais il n’y avait pas de tels soucis avec Sancho. C’était un accord que Solskjaer avait espéré faire l’été dernier, mais Woodward et le négociateur en chef Matt Judge pensent que leur patience a été récompensée, ayant réussi à faire passer la valorisation du Borussia Dortmund de 120 millions d’euros à 85 millions d’euros en l’espace d’un an.

Des sources ont déclaré à ESPN que United estime avoir perdu environ 150 millions de livres sterling pendant la pandémie de coronavirus, mais soulignent leur capacité à signer Sancho et Varane pendant une fenêtre où un certain nombre de meilleurs clubs s’appuient sur des transferts gratuits comme preuve que leur modèle financier fonctionne.

Pourtant, deux arrivées de haut niveau n’atténueront pas complètement les manifestations anti-Glazer, qui se sont transformées en chaos à la fin de la saison dernière et ont entraîné le report du match contre Liverpool. Ils augmenteront cependant la pression sur Solskjaer.

Le Norvégien, récompensé par un nouveau contrat de trois ans cet été, a supervisé deux ans et demi de progrès relatifs, mais les sceptiques resteront tant qu’il n’y aura pas d’argenterie à montrer. Même si aucune autre signature n’arrive avant la date limite de transfert du 31 août, United devrait défier sérieusement Manchester City, Liverpool et Chelsea pour le titre et faire des progrès significatifs en Ligue des champions.

Tout ajout supplémentaire à l’équipe dépendra du départ des joueurs. L’avenir de Jesse Lingard, Andreas Pereira et Diogo Dalot – qui ont tous passé du temps en prêt la saison dernière – est en suspens. Pereira, qui a marqué une volée scandaleuse lors du match nul 2-2 avec Brentford mercredi, pourrait revenir à la Lazio en prêt, mais des sources ont déclaré à ESPN que le Brésilien pensait qu’il était temps de s’éloigner définitivement. La partie turque de Fenerbahce est intéressée.

Le contrat de Paul Pogba est également une préoccupation et Woodward doit décider s’il doit accepter les offres dans les semaines restantes de la fenêtre ou risquer de perdre un joueur d’élite pour rien l’été prochain. United perd espoir qu’il signera une prolongation et le Paris Saint-Germain tourne en rond, bien qu’il n’y ait pas encore eu de contact direct entre les deux clubs. Des sources ont déclaré à ESPN que Judge avait déjà parlé à des représentants de remplaçants potentiels, notamment Eduardo Camavinga, Ruben Neves et Saul Niguez.

La liste des cibles établie par Solskjaer et le service de recrutement a donné la priorité à un ailier, un défenseur central, un milieu de terrain central et un arrière droit – dans cet ordre. Kieran Trippier suscite toujours de l’intérêt, mais l’Atletico Madrid n’a jusqu’à présent donné aucune indication qu’il était prêt à baisser son prix demandé de 43 millions de livres sterling. Pendant ce temps, des plans sont déjà en place pour investir massivement dans un attaquant avant la campagne 2022-2023 dans l’espoir que Harry Kane et Erling Haaland soient toujours sur le marché.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’il était fort possible que Sancho et Varane soient les seules signatures majeures de l’été. Cela, cependant, suffira à renforcer l’optimisme autour d’Old Trafford selon lequel cette équipe est capable de remporter un premier titre de champion à United depuis 2013. De nouvelles recrues apporteront un nouvel espoir, mais aussi une pression renouvelée sur Solskjaer. Il ne peut qu’espérer que son équipe pourra répondre aux attentes engendrées par un été réussi.