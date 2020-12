(Opinion Bloomberg) – Les Turcs se demandent si les sanctions imposées à leur agence d’approvisionnement en matière de défense par l’administration Trump sont «légères» ou «lourdes». Les sanctions, en vertu de la loi intitulée Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, visent à punir la Turquie pour son achat du système de défense antimissile S-400 de la Russie, qui, selon ses alliés de l’OTAN, compromet les défenses de l’alliance.

Ils ciblent l’agence d’approvisionnement, connue sous son acronyme turc SSB, pour «avoir sciemment engagé une transaction importante» avec Rosoboronexport, la principale entité d’exportation d’armes de Russie. Les sanctions interdisent à la SSB des licences d’exportation et des autorisations américaines pour tout bien ou technologie, des prêts ou crédits par des institutions financières américaines et de l’aide de la Banque d’import-export des États-Unis pour les exportations. Ils imposent également un veto américain sur les prêts des institutions financières multilatérales à SSB.

Des sanctions ont également été imposées au président de la SSB, Ismail Demir, et à trois autres responsables, bloquant tous les actifs qu’ils pourraient détenir dans les juridictions américaines et interdisant leur entrée aux États-Unis.

Beaucoup en Turquie considèrent les sanctions annoncées lundi comme étant «légères» car le paquet ne comprend pas de mesures qui pourraient avoir un impact sur le système financier du pays. Mais en réalité, de telles mesures n’étaient jamais probables. Une fois que les États-Unis ont décidé d’invoquer la CAATSA, l’éventail des cibles a été limité aux individus ou entités qui participent ou ont facilité la transaction avec des sociétés industrielles militaires russes déjà sanctionnées.

À mon avis, le paquet devrait être considéré comme un ensemble de mesures modérément lourdes, de nature similaire aux sanctions de la CAATSA imposées à la Chine en 2018, après l’achat par Pékin du système S400 et du chasseur SU 35 à la Russie.

Un paquet «léger» aurait été limité à des sanctions contre des fonctionnaires spécifiques. Un paquet «lourd» aurait pu empêcher la SSB de s’engager dans des transactions libellées en dollars américains. Mais l’acte n’est pas conçu pour être utilisé contre le système financier d’un pays comme, par exemple, les sanctions contre l’Iran, qui ont leur propre base juridique distincte dans la loi sur les sanctions contre l’Iran.

Les sanctions, les premières du genre contre un allié de l’OTAN, affecteront essentiellement l’écosystème militaro-industriel en plein essor de la Turquie. Les ventes militaires directes ne sont pas à risque puisque ces transactions peuvent être effectuées directement par l’armée turque. Mais les sanctions handicaperont la capacité du gouvernement turc à s’engager dans des partenariats à long terme avec des entreprises américaines; ceux-ci sont nécessaires pour le développement de plates-formes avancées comme les nouveaux avions de combat ou les systèmes de défense antimissile.

Il existe également un risque que les entreprises européennes soient également effrayées par ces mesures et soient moins disposées à s’engager dans des projets militaro-industriels multinationaux dirigés par la SSB.

L’interdiction d’accès à la technologie américaine pourrait également entraver la capacité des entreprises militaires turques à exporter des systèmes qui incorporent la technologie américaine. La vente prévue pour 1,3 milliard de dollars d’hélicoptères d’attaque au Pakistan a déjà été retardée parce que les États-Unis ont retenu les autorisations d’exportation pour les moteurs Honeywell International de l’hélicoptère.

Comment la Turquie va-t-elle réagir? Avant l’annonce des sanctions, le président Recep Tayyip Erdogan a averti qu’il considérerait leur imposition comme «irrespectueuse» envers la Turquie. Mais depuis l’annonce, le ministère des Affaires étrangères a simplement déclaré qu’il «riposterait de la manière et au moment qu’il jugerait appropriés».

Les décideurs à Ankara sont désormais confrontés à un dilemme. La réaction de la Turquie peut prendre la forme d’une nouvelle aliénation de l’Occident, en s’appuyant sur le récit selon lequel l’Occident est devenu un partenaire stratégique peu fiable et cherche à saper l’inévitable ascension du pays au statut de puissance mondiale. La Turquie chercherait alors à approfondir sa collaboration avec des puissances non OTAN comme la Russie et la Chine. Le résultat final pourrait être plus de sanctions et le divorce de la Turquie de la communauté occidentale des nations, un résultat préjudiciable pour les deux parties.

Une alternative plus acceptable pour le gouvernement turc est de reconnaître les coûts globaux de sa politique étrangère sans ancrage de ces dernières années et de considérer la nouvelle administration Biden comme une opportunité de se réengager avec Washington. Le ton «attentiste» de la déclaration du ministère des Affaires étrangères peut être interprété comme une indication de la volonté d’attendre le changement de garde à la Maison Blanche.

L’arrivée de Biden représente une opportunité pour une réinitialisation plus large. Le nouveau président héritera d’un paysage géopolitique très différent de celui de l’année dernière où il occupait le poste de vice-président. La Turquie occupe une place plus importante maintenant dans de nombreux conflits et dynamiques régionaux. La convergence des visions de la politique étrangère aiderait sans aucun doute la Turquie et les États-Unis à surmonter leurs défis régionaux.

À condition que Washington et Ankara s’entendent sur une telle vision commune inscrite dans une nouvelle feuille de route stratégique, la priorité devrait être la levée des sanctions de la CAATSA. La loi sur l’autorisation de la défense nationale en attente de l’approbation du Congrès à l’épreuve du veto comprend une clause selon laquelle la levée des sanctions de la CAATSA sera conditionnelle à la cessation par la Turquie de la propriété du système S-400. Cela peut être politiquement irréalisable: cela revient à demander au gouvernement turc de reconnaître publiquement la futilité d’un achat de plusieurs milliards de dollars. Au lieu de cela, Ankara et Washington pourraient éventuellement s’entendre sur un régime de surveillance conjoint qui éliminerait l’élément surprise dans toute décision future d’opérationnaliser ces systèmes.

Les sanctions de la CAATSA doivent donc être considérées comme le premier acte d’une nouvelle relation Turquie-États-Unis qui sera façonnée par la volonté de Biden et Erdogan de trouver un terrain d’entente et de sauver une relation critique.

Sinan Ulgen est le président exécutif du groupe de réflexion EDAM basé à Istanbul et chercheur invité à Carnegie Europe à Bruxelles.

