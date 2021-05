Après les rapports d’hospitalisation, le chanteur Nick Jonas parle de sa blessure

Après qu’il ait été rapporté que Nick Jonas avait été blessé sur les plateaux d’un nouveau spectacle et ensuite hospitalisé au cours du week-end en raison de blessures graves, le chanteur a maintenant clarifié la même chose.

Lors du tournage d’un nouvel épisode de «The Voice», dans lequel il apparaît en tant qu’entraîneur, Nick a déclaré qu’il avait pris un «déversement sur un vélo».

«Je me sens bien. J’ai été meilleur, mais je vais bien », a déclaré Nick, selon E! En ligne.

Nick a également divulgué la nature de ses blessures causées par l’accident de vélo – une «nervure fissurée» ainsi que «quelques autres bosses et contusions». «Je voulais juste aller de l’avant et dire cela au cas où je ne serais pas aussi enthousiaste physiquement que d’habitude,»

Au début de l'épisode, lorsque l'animateur de l'émission, Carson Daly a demandé à Nick comment se sentait-il, ce à quoi le chanteur 'sucker' a répondu: «Je me sens bien. J'ai été meilleur, mais je vais bien. Je veux juste aller de l'avant et dire cela, au cas où je ne serais pas aussi enthousiaste physiquement que d'habitude. Mais, s'il vous plaît, ne me faites pas rire autant, parce que ça fait mal de rire », a noté l'entraîneur.

L’acteur de ‘Jumanji’, cependant, n’a fourni aucun autre détail sur l’incident ou sa nouvelle émission. Pendant ce temps, Nick a même posté une vidéo de selfie des décors de The Voice. «Super performances ce soir sur @NBCTheVoice! Accorder! #TeamNick #TheVoice », a-t-il écrit, partageant la vidéo sur Instagram.

Ce n’est pas la première fois que Nick est blessé sur les plateaux d’un spectacle. En 2018, l’auteur-compositeur-interprète s’est blessé à la main lors d’une séance d’entraînement après le spectacle au Mexique. Actuellement, le chanteur de ‘Sucker’ est à Los Angeles tandis que sa femme, Priyanka Chopra Jonas, est à Londres. L’actrice est là depuis fin 2020 pour plusieurs projets.