Après les ralentissements et les perturbations, la scène artistique de San Francisco est en plein essor

Vue extérieure de FOG Design + Art, 2023. Photo de Nikki Ritcher. Avec l’aimable autorisation de FOG Design + Art

Après quelques années inégales pour la ville, la scène artistique de San Francisco connaît une sorte de renaissance. Le coût de la vie a grimpé en flèche lors des premier et deuxième booms technologiques des années 1980 et 2000, rendant la ville inhospitalière pour de nombreux artistes en activité. Mais à la suite de la pandémie de COVID-19, la ville revitalise son héritage de pôle culturel. « San Francisco est l’une des villes les plus riches culturellement au monde », a déclaré Sarah Wendell Sherrill, ancienne présidente de la Berggruen Gallery et co-fondatrice de Lobus, une plateforme technologique pour la propriété d’œuvres d’art. “Cette région a produit certaines des cultures les plus importantes et les plus emblématiques tout au long du XXe siècle, de la Beat Generation à Pixar.” C’est un héritage que les artistes, penseurs et activistes locaux ont créé tout en surmontant les nombreux hauts et bas économiques. “San Francisco est une ville très intéressante en termes de scène artistique parce que c’est une ville en plein essor et en récession”, a déclaré Steffan Schlarb, co-fondateur, avec son mari Brandon Romer, de la galerie Schlomer Haus, dans le quartier de Castro. « En période de boom, il peut également être difficile pour les artistes de vivre et de travailler ici. »

Adana Tillman, vue de l’installation « I am Everyday People » chez Jonathan Carver Moore, 2023. Avec l’aimable autorisation de Jonathan Carver Moore.

Les récents ralentissements économiques à San Francisco ont peut-être suscité une mauvaise presse nationale, mais ces récits représentent simplement « un manque de compréhension », selon Aimee Friberg, fondatrice et directrice de CULT Aimee Friberg, une galerie basée à Oakland et à San Francisco qui a ouvert ses portes en 2017. 2013. « Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous le rejetez », a-t-elle déclaré. « La pandémie a été dévastatrice pour la ville », a admis Schlarb. “Mais lorsque les artistes ont les moyens de vivre ici, c’est une époque florissante et il semble que cela se reproduise avec cette dernière [downturn]. La scène artistique locale est en plein essor. C’est également grâce à un réseau familial de galeries et d’artistes qui ont travaillé dur pour continuer à habiter dans la Bay Area, ainsi qu’aux nouveaux arrivants qui se font une place. Pourtant, les récents coups durs au sein de la communauté, comme la fermeture du vénérable San Francisco Art Institute (SFAI), peu après son 150e anniversaire, ont inquiété certains habitants. “Il y avait un risque que nous perdions une partie de l’énergie qui nous fait aimer être ici”, a déclaré Aaron Harbour, co-fondateur, avec son épouse Jackie Im, de la galerie de San Francisco Et al., qui célèbre également son 10e anniversaire. “Mais il y a beaucoup de nouvelles galeries qui ont récemment ouvert leurs portes dans la Bay Area et qui nous enthousiasment à l’idée d’être ici.”

Certaines victoires récentes de San Francisco sont également survenues au niveau institutionnel. En 2020, le de Young Museum a créé The de Young Open, une exposition triennale invitant les artistes vivant dans l’un des neuf comtés de la Bay Area à soumettre leurs œuvres à une présentation de style salon. En 2023, l’exposition a présenté 883 artistes choisis parmi 7 766 candidatures. L’année dernière également, le musée de Young et le musée de l’artisanat et du design (MCD) ont organisé des expositions axées sur le travail d’artistes locaux. L’exposition du MCD a examiné comment les artistes conservent leur place dans la région de la Baie, tandis que les de Young ont célébré l’acquisition de plus de 40 œuvres de 30 artistes locaux. En outre, 2022 a vu l’ouverture de l’Institut d’art contemporain de San Francisco, d’une superficie de 11 000 pieds carrés. Jonathan Carver Moore, dont la galerie a ouvert ses portes dans le quartier transgenre de San Francisco en 2023, a déclaré que même si « la scène artistique locale est florissante, il peut être difficile pour ceux qui ne sont pas locaux de reconnaître ce qui se passe dans la Bay Area. Je veux montrer des artistes marginalisés ou sous-représentés et j’ai l’impression que la communauté artistique de San Francisco elle-même est souvent perçue de cette façon.

Vue extérieure de la galerie Schlomer Haus. Avec l’aimable autorisation de la galerie Schlomer Haus.

Mais la scène locale fait également l’objet d’une attention attendue depuis longtemps. Chaque année, lors de l’Art Week de San Francisco, la troisième semaine de janvier, la communauté se réunit autour de FOG Design+Art, la première foire d’art de la ville. La 10e édition de la foire se déroule du 17 au 21 janvier au Fort Mason Center, avec 46 galeries d’art et de design, dont environ un tiers sont internationales. Cette année, le salon célèbre la communauté locale en retour avec une toute nouvelle initiative, FOG FOCUS. Elle aura lieu dans l’ancien campus de la SFAI, à côté du pavillon principal du FOG, et proposera une présentation de neuf galeries supplémentaires, pour la plupart émergentes. Cinq des participants sont originaires de la Bay Area, dont CULT, Et al., Jonathan Carver Moore et Schlomer Haus, ainsi que Johansson Projects, basé à Oakland. Fidèle au titre, chaque galerie de FOG FOCUS présentera le travail d’un ou deux artistes émergents ou sous-représentés. « Parce que FOCUS est centré sur l’artiste, nous espérons vraiment qu’il servira de plateforme de découverte », a déclaré Wendell Sherrill, qui siège au comité directeur de FOG. Cela peut être une opportunité pour les visiteurs qui autrement se sentiraient exclus du monde de l’art, ainsi que pour les jeunes collectionneurs, qui peuvent s’investir émotionnellement ou financièrement dans un environnement artistique accueillant.

Vue intérieure de FOG Design + Art, 2023. Photo de Nikki Ritcher. Avec l’aimable autorisation de FOG Design + Art