Après les photos virales de l’école d’Anushka Sharma et Sakshi Dhoni, les photos de coaching de cricket de Virat Kohli cassent Internet

Après que les photos de l’actrice et productrice de Bollywood Anushka Sharma de ses jours d’école soient devenues virales sur Internet, les photos du mari de la diva et du skipper actuel de Team India, Virat Kohli, posant avec l’équipe de cricket de l’école, dont Kohli est le capitaine, font le tour des médias sociaux. .

Dans un fil Twitter viral, plusieurs photos de Virat, y compris une circulaire scolaire, dans laquelle il est nommé capitaine de l’équipe U-15 de Delhi, une photo d’un livre de slam rempli par lui dans lequel il a mentionné son passe-temps comme « football » et l’ambition d’être «un joueur de cricket indien», tout en ajoutant «Hrithik Roshan» comme la personne la plus admirable, devient maintenant virale sur le Web. En dehors de cela, le fil comprend également des photos de Virat Kohli jouant sur le terrain, des coupures de journaux comportant un article sur lui et des images de lui posant avec des membres de son entraîneur de cricket.

Regardez les deux photos ci-dessous:

Shalaj Sondhi, alors coéquipier de Kohli à Ranji, les a postés sur insta. pic.twitter.com/Ov81FWeJfq – (@anushkaalol) 14 août 2020

Moment le plus embarrassant: il n’a pas encore écrit puis coupé et pas encore écrit Aussi que « deviens un joueur de cricket indien » pic.twitter.com/CoBUEEIo0U – (@anushkaalol) 14 août 2020

Nous devrions tous remercier Shalaj tous les jours pour tout ce qu’il a fourni pendant les jours U-16 pic.twitter.com/amreblh2v4 – (@anushkaalol) 3 septembre 2020

Pendant ce temps, il est récemment apparu que l’acteur Anushka Sharma avait étudié dans la même école et dans la même classe que la femme de l’ancien skipper de l’équipe indienne Mahendra Singh Dhoni, Sakshi Dhoni. Anushka et Sakshi étaient de bons amis à l’école en plus d’être camarades de classe.

Lorsque le père d’Anushka Sharma, Retd. Le colonel Ajay Kumar Sharma, qui est un officier de l’armée à la retraite, a été affecté à Assam, elle est allée à l’école St. Mary, où Sakshi étudiait également. Aujourd’hui, après de nombreuses années, les images mettant en vedette à la fois Anushka et Sakshi ont fait surface sur les réseaux sociaux.

Quelques photos de leur temps ensemble sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Deux d’entre eux présentent le duo de leur temps scolaire, un pendant une photo de classe et un pendant une fonction scolaire. Alors que dans les deux autres photos, les deux ont grandi et ont été vus avec quelques amis de plus, traînant.

Regardez les photos ici:

Maintenant, Anushka et Sakshi sont les mères de petites filles, Vamika et Ziva, respectivement.