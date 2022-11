Après les ouragans, le programme vise à aider à réduire le stress

SLIDELL, La. (AP) – Les 10 femmes se sont rassemblées sur des tapis de yoga dans une banlieue de la Nouvelle-Orléans, les lumières se sont éteintes.

“Je voudrais vous inviter à fermer les yeux”, a déclaré l’instructeur Stephanie Osborne d’une voix apaisante depuis le devant de la salle. Les seuls autres bruits étaient le bourdonnement du climatiseur et les bruits lointains d’enfants jouant dans un champ voisin.

Pendant l’heure suivante, les femmes se sont concentrées sur divers exercices de pleine conscience conçus pour les aider à gérer le stress de la vie quotidienne.

Le programme de pleine conscience de six semaines à Slidell, en Louisiane, est une idée originale de Kentrell Jones, directeur exécutif d’East St. Tammany Habitat for Humanity, qui s’inquiétait de la santé de ses collègues et d’autres personnes touchées par l’ouragan Ida, qui a déchiré ce région à l’est de la Nouvelle-Orléans l’année dernière.

Les participants se réunissent pendant une heure une fois par semaine pendant six semaines à compter de la session inaugurale cet automne et des plans pour les sessions futures l’année prochaine.

Les participants potentiels, qui devaient vivre dans la paroisse pendant l’ouragan Ida, ont rempli un sondage en leur posant des questions telles que s’ils avaient lutté contre le manque de sommeil ou s’ils avaient eu des problèmes pour payer leurs factures ou s’ils avaient dû déménager depuis l’ouragan. Ils n’ont pas à être des clients des programmes de logement d’Habitat pour l’humanité, bien que certains le soient.

Jones a déclaré que les clients de l’organisation avaient du mal à être déplacés de chez eux, essayant d’effectuer des réparations tout en s’occupant de l’assurance et en vivant une autre saison des ouragans au cours de laquelle le calendrier est rempli d’anniversaires de tempêtes précédentes et tout le monde garde un œil collé à la télévision pour la météo. alertes.

Une famille avec laquelle elle travaille a dû déménager dans le Mississippi à la suite d’Ida pendant que leur maison endommagée par les arbres était réparée. Au moment où les réparations étaient terminées, le mari est décédé d’une crise cardiaque.

“Vous avez des gens qui sont stressés”, a-t-elle souligné.

Le programme touche à une préoccupation croissante – le stress à long terme que les événements météorologiques extrêmes tels que les ouragans peuvent imposer aux personnes qui les vivent. Les personnes qui travaillent dans les zones touchées par les ouragans parlent souvent du stress que le long processus de reconstruction peut imposer aux gens et de l’anxiété suscitée pendant la saison des ouragans.

Fin août, alors que les anniversaires des ouragans Katrina et Ida se profilent, l’urgence de la Nouvelle-Orléans flux de médias sociaux de préparation a rappelé aux résidents ce qu’on appelle «l’effet anniversaire», qui pourrait déclencher des sentiments de dépression ou de SSPT. Après que l’ouragan Ian a frappé la Floride en septembre, deux hommes dans la soixantaine se sont suicidés après avoir vu leurs pertes.

Dans la région de la rive nord de la Louisiane, les responsables locaux de la santé mentale notent que les ouragans sont souvent suivis d’une augmentation des suicides au cours des années suivantes. Nick Richard, qui dirige la branche locale de l’Alliance nationale pour la santé mentale, a déclaré qu’après l’ouragan Katrina de 2005, les suicides avaient augmenté de 46 % en 2007. D’autres événements tels que l’ouragan Gustav de 2008 ou les inondations de 2016 ont montré des sauts similaires.

La recherche suggère également que les événements météorologiques extrêmes tels que les ouragans peuvent avoir des effets à long terme sur la santé des survivants. Une étude de l’Université de Tulane a révélé que les admissions à l’hôpital pour crises cardiaques étaient trois fois plus élevées après Katrina qu’avant la tempête.

Une autre étude publiée plus tôt cette année a examiné les taux de mortalité des comtés qui ont connu un cyclone tropical sur une période de 30 ans, de 1988 à 2018. La recherche a révélé qu’il y avait des augmentations pour certains types de décès, y compris les maladies cardiovasculaires et respiratoires au cours des six mois. après l’atterrissage – suggérant que le nombre de morts souvent compilé dans les premières semaines après une tempête pourrait être sous-estimé.

L’auteur principal de l’étude, Robbie Parks, professeur adjoint de sciences de la santé environnementale à l’Université de Columbia, a déclaré que si les ouragans majeurs tels que Ian de cette année retiennent beaucoup l’attention, ses recherches suggèrent que des frappes répétées avec des cyclones plus faibles ont également des conséquences néfastes. Il craint que toute l’étendue des événements tels que les ouragans ne soit pas capturée. C’est un “défi incroyable” que de compter les morts après un ouragan, a-t-il déclaré.

“Et si quelqu’un a une crise cardiaque dans la semaine qui suit un ouragan ?” il a dit. “Alors vous entrez dans un territoire subjectif.”

L’une des femmes participant au cours inaugural de méditation est Louise Mace de Slidell. Elle venait d’ouvrir sa boutique vendant des articles de décoration intérieure lorsque Katrina l’a anéantie en 2005. Puis, l’année dernière, les vents de l’ouragan Ida et une tornade ont endommagé son toit ; depuis, elle se bat avec sa compagnie d’assurance car elle vit dans un camping-car.

Le stress a nui à la santé de Mace, sa tension artérielle augmentant et diminuant. Son médecin lui a recommandé la méditation, puis elle a rencontré Jones, qui l’a recrutée pour le cours. Mace a déclaré que cela l’avait aidée à apprendre des techniques pour gérer le stress et aussi à savoir qu’elle n’était pas seule.

« Vous pensez que vous traitez. Vous pensez que vous allez bien. Tu n’es pas. Écouter les autres l’a rendu meilleur », a déclaré Mace.

Le programme est financé par la Northshore Community Foundation. Susan Bonnett, présidente et chef de la direction de la fondation, a déclaré qu’au lendemain d’événements tels que des ouragans, la fondation recevrait des demandes de financement concernant les besoins post-catastrophe traditionnels – des bâches pour les toits endommagés, par exemple.

Mais la fondation a également remarqué des demandes de financement pour des services de santé mentale des mois après la tempête. Dans le même temps, il y avait une pénurie de services de santé mentale dans la région, de sorte que l’organisation a commencé à chercher des moyens créatifs comme la proposition de pleine conscience de Kentrell pour résoudre les problèmes qu’ils savaient se développer après des événements comme Ida.

Les cours de pleine conscience sont conçus pour développer des compétences que les participants peuvent utiliser pour faire face à tout stress dans leur vie, qu’il soit lié à la météo ou à autre chose comme un conflit avec un membre de la famille.

L’instructrice Stephanie Osborne dit que les gens ne se rendent pas toujours compte de la tension mentale que peuvent causer des conditions météorologiques extrêmes.

Prenons l’exemple de l’ouragan Ian, par exemple, alors qu’il n’était pas encore clair que la tempête allait frapper la Floride et non la Louisiane. Certaines des femmes se sont rassemblées devant la salle communautaire après le cours et ont demandé si elles devaient réserver une chambre d’hôtel à Baton Rouge ou obtenir de l’essence pour le générateur. Toute cette accumulation a un impact, a déclaré Osborne.

“Il y a une anxiété, un stress autour de cela, en particulier pour les personnes qui ont des difficultés financières”, a-t-elle déclaré. Et si les gens ne sont pas conscients de la quantité d’anxiété qu’ils retiennent à l’intérieur, cela peut affecter des choses comme leur santé ou leur travail : « Ça commence à se répandre d’autres façons. »

Rebecca Santana, L’Associated Press