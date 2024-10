Après les ouragans, la reconstruction des vies nécessite de naviguer dans le processus de réclamation d’assurance.

Maintenant que la menace des ouragans Hélène et Milton a reculédes millions de propriétaires et de propriétaires d’entreprises en Floride et dans le sud-est des États-Unis sont confrontés au processus souvent long et laborieux consistant à recourir à l’assurance pour reconstruire leur vie.

« Vous êtes simplement traumatisé lorsque vous subissez ces pertes. À un moment donné, vous êtes simplement heureux d’être en vie », a déclaré Don Hornstein, expert en droit des assurances à l’Université de Caroline du Nord. « Et puis il faut se tourner vers l’aspect commercial. C’est dur. »

Helene était une tempête de catégorie 4 qui a frappé pour la première fois la côte du golfe de Floride le 26 septembre, déversant des milliards de gallons de pluie et laissant un une traînée de destruction sur des centaines de kilomètres à travers plusieurs États. Au moins 246 personnes sont mortes dans ce qui est désormais l’ouragan le plus meurtrier à avoir frappé la partie continentale des États-Unis depuis Katrina, selon les statistiques du National Hurricane Center.

Deux semaines plus tard, l’ouragan Milton balayait la Floride, tuant au moins 11 personnes. La tempête de catégorie 3 a détruit les communautés côtièresa détruit des maisons, rempli les rues de boue et déclenché un barrage de tornades meurtrières.

Les pertes privées assurées combinées suite aux deux ouragans pourraient atteindre 55 milliards de dollars, selon la société de gestion des risques Moody’s RMS.

Immédiatement après des catastrophes comme celles-ci, l’assurance des biens n’est probablement pas une priorité, car les gens assurent leur sécurité et leurs besoins fondamentaux, mais les réclamations d’assurance font partie du processus de réinitialisation. Beaucoup achètent ces polices dans l’espoir de pouvoir les protéger en cas de catastrophe. Mais souvent, l’assurance ne couvre pas ce que le preneur d’assurance pense faire – ou pense que cela devrait être le cas.

Rhoda Moehring, qui aura 86 ans ce mois-ci, dit qu’elle ne croit pas vraiment que les compagnies d’assurance l’aideront à sauver les maisons de location inondées qu’elle possède dans la ville fluviale de Steinhatchee, dans le Big Bend en Floride.

« J’ai l’habitude de comprendre ce genre de choses », a déclaré Moehring. » « Étais-je assuré pour ça ? « Non, désolé, tu ne l’étais pas. » Et cela continue encore et encore. Je n’y accorde donc pas beaucoup de confiance.

Moehring a déclaré qu’elle n’était pas sûre des détails de ses polices d’assurance et qu’elle compterait sur son fils pour l’aider à naviguer dans le processus de réclamation.

Voici quelques étapes que les propriétaires de maison et d’entreprise devraient garder à l’esprit lorsqu’ils déposent une réclamation d’assurance après une catastrophe naturelle.

Après une intervention d’urgence immédiate, la première chose qu’un propriétaire ou un propriétaire d’entreprise devrait faire est d’appeler son agent ou son courtier d’assurance. Le délai pour déposer une réclamation est généralement d’environ 60 jours à compter de la date du sinistre.

Il existe différents types de polices d’assurance contre les dommages. Lors du premier appel, concentrez-vous d’abord sur une compréhension approfondie de votre police, y compris les limites de couverture, les franchises et les exclusions, afin de pouvoir effectuer un calcul approximatif de ce qui est couvert et des franchises en jeu pour décider si vous devez déposer une réclamation, ont déclaré les experts. .

De nombreuses polices prévoient des paiements selon des formules de pourcentage complexes. Par exemple, si votre toit est endommagé, votre police peut prévoir différentes franchises en fonction du matériau de toiture, de l’âge du toit et même de la vitesse du vent provoqué par le dommage, et le pourcentage payé peut être basé sur la valeur assurée par rapport à la valeur assurée. le coût de remplacement, a déclaré Amy Bach, directrice exécutive du groupe de défense des consommateurs United Policyholders.

Les propriétaires devraient peser leurs options, car un paiement mineur peut ne pas valoir l’impact à long terme sur votre historique de réclamations. Cela est particulièrement vrai si vous n’avez pas d’assurance contre les inondations, car la police d’assurance habitation moyenne couvre les dommages causés par le vent mais ne couvre généralement pas les dommages causés par les inondations.

Même si Helene était avant tout une inondation, il peut y avoir des différends sur ce qui constitue ou non une « pluie poussée par le vent » provenant de Milton. Hornstein a déclaré que la frontière entre le vent et l’eau est une ligne fine mais très claire que les experts techniques peuvent déterminer. En cas d’égalité proverbiale, la loi favorise la compagnie d’assurance.

« Si la maison a été simultanément détruite par une inondation et simultanément par le vent, elle n’est pas couverte par une assurance privée », a déclaré Hornstein.

Les propriétaires d’entreprise doivent également vérifier s’ils disposent d’une assurance sur les revenus d’entreprise ou contre les pertes d’exploitation, qui couvre la perte de revenus et d’autres coûts tels que les dépenses, les salaires ou le loyer lorsqu’une entreprise est contrainte de fermer.

Pour déposer une réclamation, gardez une trace et documentez tout. Les photos et vidéos avant et après sont idéales pour vous rafraîchir la mémoire de ce qui a été perdu et comme preuve pour aider à renforcer les demandes de règlement. Pour les propriétaires d’entreprise, il est également important de tenir un registre des coûts engagés après l’ouragan.

« Vous pouvez avoir des frais d’évacuation, des frais d’interruption de fermeture d’entreprise, des frais de logement, des dépenses supplémentaires inhabituelles pour votre entreprise », a déclaré Steve Powell, vice-président exécutif des biens et des catastrophes pour une société de gestion des sinistres. Sedgwick.

Une fois la réclamation déposée, l’expert en sinistres de la compagnie d’assurance viendra évaluer les dommages, généralement dans quelques jours si les conditions le permettent. Soyez réactif envers les experts en sinistres et assurez-vous qu’ils voient (et documentent) les dommages que vous constatez.

S’il est facile d’être frustré, les experts en sinistres sont probablement également stressés, a déclaré Lawrence White, professeur d’économie à la NYU Stern School of Business.

« Dans la mesure du possible, essayez de ne pas paraître en colère. Essayez de paraître raisonnable », a déclaré White.

En cas de désaccord ou de préoccupation quant à l’exactitude ou à l’équité du rapport de l’expert en sinistres de la compagnie d’assurance, les propriétaires peuvent envisager de faire appel à un expert public pour un deuxième avis. Leur propre expert peut alors diriger les négociations avec la compagnie d’assurance. Cependant, les propriétaires doivent d’abord être conscients des honoraires facturés par l’expert public et vérifier leurs références.

« Les compagnies d’assurance ont totalement le dessus et lorsqu’il y a un expert public, cela uniformise les règles du jeu pour le consommateur d’avoir quelqu’un qui parle d’assurance et qui parle de dommages », a déclaré Bach.

Soyez conscient des délais pour accepter une offre de paiement ou pour faire appel auprès de la compagnie d’assurance.

Une fois que vous avez accepté un paiement d’assurance, sachez que vous pouvez mettre à jour la réclamation si d’autres dommages sont découverts lors des réparations, bien qu’il puisse y avoir des délais quant au temps dont dispose un propriétaire pour rouvrir une réclamation.

Si les échanges avec la compagnie d’assurance s’éternisent, vous pouvez envisager de faire appel à un avocat pour parvenir à un règlement en dernier recours. Un différend qui aboutit à l’arbitrage peut s’étendre sur un an ou plus.

Environ 90 % de toutes les réclamations d’assurance sont réglées sans dégénérer en bataille judiciaire, a déclaré Charles Nyce, professeur de gestion des risques et d’assurance au College of Business de la Florida State University.

Pour ceux qui ont peu ou pas d’assurance, il existe des programmes gouvernementaux qui peuvent les aider. Le processus de demande est similaire à celui des réclamations d’assurance : contactez l’agence, déterminez l’éligibilité et déposez une demande.

L’Agence fédérale de gestion des urgences offre des subventions pour la réparation ou le remplacement de la maison aux candidats qui remplissent certaines conditions. Le ministère du Logement et du Développement urbain offre également certaines subventions disponibles pour les survivants de l’ouragan. Et la Small Business Administration propose des prêts à faible taux d’intérêt aux locataires, aux propriétaires, aux propriétaires d’entreprises et aux organisations à but non lucratif qui ont subi des pertes en raison de catastrophes. Cependant, le gouvernement a prévenu que la SBA manque d’argent pour financer ces prêts à moins que ses coffres ne soient reconstitués par le Congrès.

Pour plus de détails sur ces programmes, visitez https://www.disasterassistance.gov.

