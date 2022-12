Après les mi-mandats, le GOP reconsidère son antipathie pour les bulletins de vote par correspondance

ATLANTA (AP) – Lors du second tour du Sénat géorgien, les républicains ont une fois de plus rencontré les réalités de donner aux démocrates une longueur d’avance qu’ils ne pouvaient pas surmonter.

Selon les décomptes du secrétaire d’État, le sénateur démocrate Raphael Warnock s’est construit une avance de plus de 320 000 voix avant les élections de mardi. Il a devancé le républicain Herschel Walker par un rapport de près de 2 contre 1 dans les bulletins de vote par correspondance et avait un avantage de plus de 250 000 votes anticipés en personne sur Walker. Ainsi, même avec Walker gagnant plus de voix le jour du scrutin, le challenger a perdu près de 97 000 voix.

Ce n’était que le dernier exemple de la façon dont les républicains ont donné aux démocrates un avantage lors du vote en raison des mensonges de l’ancien président Donald Trump sur les risques du vote par correspondance. Les théoriciens du complot conservateurs ont exhorté les électeurs du GOP à attendre le jour du scrutin avant de voter et ont raconté comment une telle stratégie empêcherait les démocrates de truquer les machines à voter pour voler les élections.

Il n’y a pas eu de fraude généralisée lors des élections de 2020 ou des mi-mandats de cette année.

Un problème avec une telle stratégie est les problèmes aléatoires qui surviennent souvent le jour du scrutin.

Dans le comté le plus peuplé d’Arizona, par exemple, une erreur d’imprimante a créé de longues files d’attente dans plusieurs lieux de vote le 8 novembre. Les républicains ont fini par perdre plusieurs concours à l’échelle de l’État, y compris pour le gouverneur et le secrétaire d’État, bien que les responsables du comté de Maricopa aient déclaré que tous les électeurs avaient une chance. voter et que tous les bulletins valides ont été comptés.

La course au procureur général de l’Arizona, où le candidat du GOP est en retard d’un peu plus de 500 voix, se dirige vers un recomptage automatique.

Dans le nord du Nevada, une tempête de neige a rendu les déplacements difficiles le jour du scrutin. Le candidat républicain au Sénat a perdu sa course par 8 000 voix. Lors du second tour de la Géorgie, la pluie a inondé l’État alors que la foule disproportionnellement républicaine se dirigeait finalement vers les urnes.

Dans l’ensemble, la participation républicaine a été assez robuste à mi-mandat, ce qui suggère que le parti n’a pas eu beaucoup de problèmes pour amener ses électeurs aux urnes. Mais la défaite en Géorgie, qui a permis aux démocrates de gagner un siège au Sénat lors d’une élection où le GOP espérait reprendre la chambre, a été la goutte d’eau pour plusieurs conservateurs.

“Nous devons donner la priorité à la concurrence avec les démocrates dès le début, les battre à leur propre jeu”, a déclaré Debbie Dooley, une organisatrice du tea party de Géorgie qui reste fidèle à Trump mais critique la façon dont il a parlé des États-Unis. système électoral.

À Washington, dans le Dakota du Sud, le sénateur John Thune, le deuxième chef du GOP, a déclaré aux journalistes: “Nous devons nous améliorer dans les opérations de participation, en particulier dans les États qui utilisent largement le vote par correspondance.”

Ronna McDaniel, présidente du Comité national républicain, a déclaré dans une interview à Fox News cette semaine que les électeurs républicains devaient voter tôt.

“Je l’ai dit maintes et maintes fois”, a-t-elle déclaré. “Il y en avait beaucoup en 2020 qui disaient:” Ne votez pas par courrier, ne votez pas tôt. Et nous devons arrêter cela.

McDaniel n’a pas nommé la principale personne en 2020 qui attaquait le vote avant le jour du scrutin – Trump.

Lorsque les États-Unis se sont enfermés lors des primaires de mars 2020, le système de vote du pays s’est fortement déplacé vers le courrier. Le président de l’époque a commencé à attaquer cette manière de voter, affirmant que les efforts démocrates pour l’étendre pourraient conduire à “des niveaux de vote tels que si jamais vous l’acceptiez, vous n’auriez plus jamais de républicain élu dans ce pays”.

Trump a continué à affirmer sans fondement que le vote par correspondance conduirait à une fraude massive, puis a blâmé cette fraude de masse imaginaire pour sa perte en novembre, même après que son propre ministère de la Justice n’ait trouvé aucune activité organisée de ce type. Les mensonges de Trump ont contribué à stimuler l’attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis, de nouvelles lois soutenues par le GOP resserrant les réglementations électorales dans les États dirigés par les républicains et une vague de candidats républicains se présentant à des postes à l’échelle de l’État lors des élections de 2022 qui ont adopté ses théories du complot.

Des recherches universitaires ont montré que le vote par correspondance augmente la participation mais ne profite à aucune des parties. Il est, cependant, normalement poussé par des campagnes. Une fois qu’ils ont verrouillé certains votes par courrier, ils peuvent concentrer les opérations de participation sur les retardataires et les amener à voter le jour du scrutin.

Le vote par correspondance offre également une protection contre le mauvais temps, les pannes d’équipement, les embouteillages et autres problèmes du jour du scrutin qui peuvent décourager les électeurs.

Les républicains d’États tels que la Floride et l’Utah ont mis en place de solides systèmes de vote par correspondance et ont continué à étendre leur empreinte. Dans des États comme le Colorado qui envoient un bulletin de vote à chaque électeur, les électeurs plus âgés et de tendance conservatrice étaient les plus susceptibles de renvoyer leur bulletin de vote par la poste.

Pourtant, le GOP a traditionnellement été plus sceptique à l’égard du vote par correspondance, même si ce n’était pas un élément central de l’identité du parti jusqu’à ce que Trump l’ait fait en 2020. Mais même les conservateurs qui s’opposent à l’expansion du vote par correspondance avertissent que le parti doit se réveiller pour réalité.

“Il y a une tension à droite entre les gens qui disent:” Ce sont les règles et vous devez les respecter “et ceux qui disent:” Non, vous ne le faites pas “”, a déclaré Jason Snead de The Honest. Elections Project, un groupe conservateur qui préconise des restrictions plus strictes sur le vote par correspondance. “Je pense qu’il y a beaucoup de réévaluation et de réévaluation en cours.”

“Vous pouvez vous tenir sur le principe et dire:” Je ne vais pas faire ça “, mais cela nuit à la performance si vous le faites”, a déclaré Snead.

Il a noté que les républicains dotés de solides programmes de vote anticipé, tels que les gouverneurs. Brian Kemp en Géorgie et Ron DeSantis en Floride ont facilement remporté leurs élections tandis que ceux qui ont fait écho aux théories du complot de Trump ont pour la plupart perdu.

L’une des pires performances des théoriciens du complot électoral a eu lieu en Pennsylvanie, où le candidat républicain au poste de gouverneur, qui avait regardé les manifestants attaquer le Capitole américain le 6 janvier 2021, a perdu près de 15 points de pourcentage. Le GOP y a également perdu un siège au Sénat et le contrôle de la chambre basse de la législature.

Les démocrates ont battu les républicains par courrier par plus de 3 contre 1, remportant 69% des près de 1,25 million de bulletins de vote par correspondance déposés dans l’État. Cela représentait près d’un quart d’un total de près de 5,4 millions de bulletins de vote déposés.

Les républicains qui contrôlent l’Assemblée générale de Pennsylvanie ont adopté une refonte massive du système de vote de l’État en 2019, permettant à quiconque de voter par courrier. De nombreux républicains ont eu des doutes en 2020 après que Trump a commencé à fustiger le vote par correspondance. Les législateurs du GOP et leurs alliés se sont depuis battus devant les tribunaux pour rejeter la loi et gonfler le nombre de bulletins de vote par correspondance rejetés pour des détails techniques.

Les hauts responsables du parti dans l’État réévaluent maintenant.

“Les attitudes républicaines sur les bulletins de vote par correspondance vont devoir changer”, a déclaré Sam DeMarco, président du GOP du comté d’Allegheny. “Le président Trump court à travers le pays pour dire aux gens de ne pas l’utiliser, et cela nous écrase.”

Riccardi a rapporté de Denver. L’écrivain de l’Associated Press, Marc Levy à Harrisburg, en Pennsylvanie, a contribué à ce rapport.

Bill Barrow et Nicholas Riccardi, Associated Press