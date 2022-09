Après les meurtres de Memphis, les autorités imposent des lois sévères sur les peines

Les meurtres très médiatisés qui ont secoué Memphis cette semaine ont alimenté les appels de certains politiciens à des lois plus strictes sur les peines à travers les États-Unis, suscitant l’alarme parmi les défenseurs de la réforme de la justice pénale qui disent que cette approche est dépassée et inefficace.

La division politique n’a fait que s’approfondir, car beaucoup soutiennent que la mort – d’un jogger la semaine dernière et d’une série de victimes par balles mercredi – aurait été évitée si la dernière version de la loi dite de «vérité dans la détermination de la peine» du Tennessee avait été en vigueur.

De telles mesures exigent généralement que les personnes reconnues coupables de certains crimes criminels purgent au moins 85% de leurs peines imposées. La nouvelle loi du Tennessee, entrée en vigueur le 1er juillet, oblige désormais les accusés à purger des peines entières pour certaines condamnations et met à jour la liste des condamnations où au moins 85% d’une peine doit être purgée.

Alors que les partisans des lois sont en grande partie républicains, le maire de Memphis, Jim Strickland, un démocrate, a également déclaré que si la loi de l’État avait été en place plus tôt, les meurtres n’auraient pas eu lieu. “Ce n’est pas une façon pour nous de vivre, et ce n’est pas acceptable”, a-t-il déclaré.

Les arguments frustrent ceux qui veulent éliminer les lois sévères sur les peines. Ils rétorquent que de telles politiques de répression de la criminalité ne réduisent pas les taux de criminalité et ne font qu’accroître la population carcérale.

“La grande majorité des personnes qui rentrent de prison ne se livrent jamais à la violence armée”, a déclaré David Muhammad, directeur exécutif de l’Institut national pour la réforme de la justice pénale, dans une interview.

Muhammad a travaillé à Memphis et a déclaré qu’il avait déjà eu une réunion prévue avec Strickland la semaine prochaine. Il prévoit de promouvoir l’investissement dans des programmes communautaires de prévention de la violence plutôt que des peines plus sévères.

“Le problème avec la vérité dans la détermination de la peine est qu’elle élimine la possibilité que quelqu’un puisse être préparé pour une libération plus tôt et que toutes les personnes soient en quelque sorte corrigées à un certain moment, ce qui n’est bien sûr pas vrai”, a déclaré Ashley Nellis, une senior. analyste de recherche pour The Sentencing Project. “Les gens se reforment sur différentes périodes de temps qui fluctuent d’une personne à l’autre.”

Mais alors que les appels à revoir la soi-disant vérité dans les lois sur la détermination de la peine se sont multipliés, les législateurs des deux côtés de l’allée politique sont restés hésitants à le faire de peur de paraître faibles face à la criminalité, a ajouté Nellis.

Le Tennessee faisait partie de la petite poignée d’États qui ont exigé que les individus purgent une durée minimale de leur peine depuis les années 1980 – lorsque l’idée a commencé à décoller. Cependant, en vertu du projet de loi fédéral sur la criminalité de 1994 signé par le président Bill Clinton, les États ont été incités à adopter de telles lois en leur promettant plus d’argent pour construire des prisons s’ils le faisaient. En 1998, près de 30 États avaient adopté une forme de «vérité dans la détermination de la peine» à mesure que la population incarcérée et le nombre de prisons augmentaient.

Le pourcentage de peines qui doivent être purgées varie, ainsi que les crimes visés par la loi, mais ils peuvent aller de 50 % à 100 %.

Les dirigeants du GOP du Tennessee ont utilisé les récents meurtres à Memphis pour vanter les nouvelles mesures de condamnation strictes de l’État et pour appeler à des mesures plus strictes.

Plus tôt cette semaine, les maréchaux américains ont arrêté Cleotha Abston, 38 ans, en lien avec le meurtre d’Eliza Fletcher, qui a été enlevée la semaine dernière lors d’une course avant l’aube.

Abston avait précédemment kidnappé un éminent avocat de Memphis en 2000, alors qu’il avait 16 ans. Il a passé 20 ans en prison pour ce crime, mais il avait été condamné à 24 ans.

“Cette affaire prouve non seulement que la loi sur la vérité dans la détermination de la peine récemment adoptée était nécessaire, mais qu’elle était attendue depuis longtemps”, a déclaré le lieutenant-gouverneur du Tennessee, Randy McNally, dans un communiqué. Fletcher, a-t-il déclaré, “serait en vie aujourd’hui” si Abston avait purgé toute sa peine. Jeudi, il a déclaré à l’Associated Press que les événements montrent que “nous avons besoin de la loi et éventuellement de l’étendre”.

Mercredi, un homme armé s’est diffusé en direct en train de conduire autour de Memphis en tirant sur des gens, tuant quatre personnes et en blessant trois autres lors d’attaques apparemment aléatoires. Après l’identification d’Ezekiel Kelly, certains ont souligné qu’il avait été libéré plus tôt d’une peine de prison pour voies de fait graves – ce qui ne serait pas autorisé par la loi actuelle de l’État.

Kelly a été condamné à trois ans de prison, mais a été libéré en mars après avoir purgé un peu plus de deux ans derrière les barreaux, y compris le crédit qu’il a reçu pour le temps qu’il a passé en prison avant son plaidoyer.

“Il avait une histoire violente”, a déclaré le président de la Chambre du Tennessee, Cameron Sexton, un républicain. “Et vous ne pouvez pas traiter les criminels violents de la même manière que les non-violents.”

Sexton a déclaré qu’il soutiendrait la suppression ou la réduction d’un programme de crédit qui aide les détenus à réduire leur peine pour bonne conduite et à juger les mineurs comme des adultes s’ils commettent des crimes violents. Ces propositions seront probablement présentées lors de la session législative de 2023, qui débutera en janvier.

Mais Stephanie Wylie, avocate du programme de justice du Brennan Center, a déclaré que des lois strictes sur les peines éliminent l’incitation pour les personnes incarcérées à suivre des cours de réadaptation en échange d’une réduction de leur temps.

“Ces cours facilitent la réinsertion des personnes incarcérées dans la communauté”, a déclaré Wylie.

Et Kate Trammell, de la Prison Fellowship à but non lucratif, a souligné que la justice ne se limite pas à la peine de prison.

“(La justice) exige que le temps passé derrière les barreaux prépare les gens à vivre en bons citoyens”, a-t-elle déclaré. «La suggestion selon laquelle la suppression des incitations à la réadaptation des lois sur la détermination de la peine pourrait rendre les communautés plus sûres est un dangereux pas en arrière. Au lieu de cela, nous devons prendre ce que nous avons appris sur la justice qui restaure et l’utiliser pour protéger nos voisins.

___

Les rédacteurs d’Associated Press Jonathan Mattise et Adrian Sainz ont contribué à ce rapport.

Kimberlee Kruesi et Geoff Mulvihill, Associated Press