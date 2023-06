Après les Maulers de l’USFL, certains des plus grands revirements récents du sport

Les Maulers de Pittsburgh de l’USFL sont en bonne compagnie lorsqu’il s’agit d’effectuer un énorme revirement.

Un an après avoir terminé à la dernière place de leur division, les Maulers ont terminé la saison régulière 2023 à la première place et se sont qualifiés pour le match pour le titre de l’USFL de manière passionnante en battant les Michigan Panthers 31-27 en prolongation pour remporter le championnat de la division nord.

Les Maulers ne sont pas seuls, cependant. Il y a eu beaucoup d’incroyables revirements du pire au premier dans la mémoire sportive récente.

Voici quelques-unes des plus importantes de ces dernières années.

NFL: 2019 49ers de San Francisco (13-3, première place NFC West; record de 4-12 la saison précédente)

Après une reconstruction de plusieurs années sous la direction de l’entraîneur-chef Kyle Shanahan, tout a cliqué en 2019 derrière un Jimmy Garoppolo en bonne santé au quart-arrière et une défense féroce et chargée. Une grande partie de cette défense était le lanceur de passes recrue Nick Bosa, qui est devenu une star instantanée après que San Francisco l’ait sélectionné avec le deuxième choix au total en 2019 dans l’État de l’Ohio. Les Niners ont remporté un titre NFC et ont failli passer toute la journée avant un retour tardif des Chiefs de Kansas City au Super Bowl LIV.

MLB: 2023 Rouges de Cincinnati (41-36, première place NL Central*; record de 62-100 la saison précédente)

Bien sûr, les Reds ont encore un long chemin à parcourir, mais ils ont déjà dépassé pratiquement toutes les attentes placées sur eux cette année après avoir perdu 100 jeux l’année dernière. Pourtant, voici les Reds, revitalisant leur base de fans à Cincinnati derrière le duo improbable du phénomène de 21 ans Elly De La Cruz et de l’icône de la franchise de 39 ans Joey Votto.

* Record d’entrée en jeu le dimanche 25 juin.

Football collégial: 2022 CGU (13-2, vice-champion national ; record de 5-7 la saison précédente)

TCU avait fait irruption sous les projecteurs nationaux avant 2022, mais ces jours semblaient révolus après une lugubre 2021 qui a conduit au départ de l’entraîneur-chef de longue date Gary Patterson. Entrez Sonny Dykes, dont la tournure créative sur le raid aérien et la mentalité de prise de risque ont conduit à l’une des ascensions les plus étonnantes et les plus chaotiques que le football universitaire ait jamais vues, aboutissant à l’un des grands bouleversements de l’histoire des éliminatoires de football universitaire lorsque TCU a vaincu le Michigan en la demi-finale du Fiesta Bowl.

Coupe du monde masculine de la FIFA: 2022 Maroc (2-0-1 dans le groupe, fait demi-finale ; 0-2-1 dans le tournoi précédent du groupe)

Après que le Maroc ait terminé dernier de son groupe en 2018, peu s’attendaient à ce que l’équipe fasse beaucoup de bruit lors de la Coupe du monde 2022, en particulier dans un groupe qui comprenait également les deuxième et troisième places de 2018 en Croatie et en Belgique, respectivement. Cependant, le Maroc a remporté le groupe F, éliminant la Belgique dans la foulée. Ensuite, le Maroc a surpris l’Espagne et le Portugal lors de la phase à élimination directe pour devenir la première nation africaine à atteindre une demi-finale de Coupe du monde masculine avant la fin de la course magique de l’équipe contre la France, championne en titre.

Chaque but marqué par le Maroc lors de la Coupe du monde masculine de la FIFA 2022

NBA: 2020-21 Soleils de Phénix (51-21, fait la finale NBA ; 34-39, 26-39 bulle pré-NBA)

Après 10 ans de non-pertinence, la course 8-0 des Suns dans la bulle NBA 2020 provoquée par la pandémie a convaincu le front office de l’équipe de faire tapis avec un échange pour le meneur vedette Chris Paul l’intersaison suivante. Avec Paul et Devin Booker dans la zone arrière, Mikal Bridges a prospéré en tant qu’ailier à double sens et DeAndre Ayton a développé son attaque pick-and-roll. Les Suns ont remporté 51 victoires avant de battre les Los Angeles Lakers, les Denver Nuggets et les LA Clippers pour faire leur première apparition en finale de la NBA depuis 1993.

Phoenix est toujours à fond sur la construction autour de Booker après des échanges gigantesques pour Kevin Durant et Bradley Beal ces derniers mois.

Basketball universitaire masculin: 2022-23 Fairleigh Dickinson (21-16, place au tournoi NCAA, bouleversé n ° 1 Purdue; 4-22 saison précédente)

Lorsque Tobin Anderson a été embauché dans les rangs de la Division II pour reprendre une équipe FDU qui n’avait remporté que quatre matchs l’année précédente, personne ne s’attendait à ce qui se passerait ensuite. Pratiquement personne n’a donné une chance à Fairleigh Dickinson, 16 têtes de série, contre le n ° 1 Purdue après la victoire des Knights sur Texas Southern.

Personne, c’est-à-dire sauf Anderson. Le reste appartient à l’histoire.

Basketball universitaire féminin: 2021-22 Utah (21-16, deuxième tour du tournoi NCAA ; 5-16 la saison précédente)

L’Utah est ressuscité des cendres d’une saison 2020-21 altérée par la pandémie pour faire une course improbable vers le match pour le titre du tournoi Pac-12 avant de perdre contre la puissante Stanford. Pourtant, les Utes ont reçu leur première offre de tournoi NCAA en plus d’une décennie et ont battu l’Arkansas au premier tour avant de perdre contre le Texas.

L’année suivante, Utah a failli vaincre l’éventuel champion national LSU dans le Sweet 16.