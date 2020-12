Après les machines automatiques «roti», les panneaux solaires de haute technologie et les machines à laver entièrement chargées, les geysers d’eau instantanés nouvellement installés «Made in Punjab» font tourner les têtes dans la protestation des agriculteurs en cours à la frontière de Singhu.

Le geyser d’eau innovant au feu de bois, qui a un trou au milieu pour brûler le bois, a une entrée en forme d’entonnoir d’un côté pour mettre de l’eau normale et une sortie de l’autre pour l’eau chaude.

« C’est le punjabi jugaad. Nous l’appelons un geyser desi. Chaque maison du Pendjab l’a. Maintenant, nous l’avons ici aussi. Il nous a été donné par le sangat pour être utilisé en langar. Tout le monde est libre de l’utiliser », a déclaré Manjinder Singh, 52 ans, lors de la préparation du kheer pour les manifestants.

Bien qu’ils ne soient pas aussi intimidants dans leur apparence que les gigantesques machines à roti, les geysers indigènes faciles à utiliser se révèlent super efficaces pour les agriculteurs qui protestent – que ce soit pour cuisiner ou se baigner, en particulier pendant la période hivernale froide.

Il en coûte 3 000 à 3 500 Rs par pièce, et avec une baisse visible des températures, on les voit maintenant sur le site de la manifestation.

In fonctionne parfaitement sur des combustibles peu coûteux comme le bois de chauffage ou le charbon de bois et même sur les déchets ménagers, se dédoublant ainsi comme incinérateur et résolvant les problèmes d’élimination des déchets.

«Un camion de déchets est généré ici chaque jour. La présence de ces geysers permettrait également de se débarrasser d’une partie des déchets, ce qui n’est pas une mince affaire», a déclaré un bénévole d’un langar voisin.

Alors que Gurpreet Singh (36 ans) de Ludhiana est heureux de voir les geysers éprouvés du Pendjab sur le site de la manifestation, Ajay Nagar (27 ans), un habitant de Ghaziabad, est absolument stupéfait de le savoir.

«Vous entendez sans cesse les médias parler des nouvelles choses innovantes que les manifestants utilisent sur les sites de protestation.

« Aujourd’hui, j’en ai vu un par moi-même. Je n’avais jamais su que quelque chose comme ça existait auparavant », a déclaré Nagar, qui était venu soutenir la manifestation avec ses amis.

Auparavant, la présence de masseurs de pieds, d’une «pizza langar» et d’un «salon Sewa» sur les sites de protestation avait également fait la une des journaux.

Des dizaines de milliers d’agriculteurs, pour la plupart du Pendjab et de l’Haryana, restent aux postes frontières de la capitale nationale depuis fin novembre pour protester contre trois nouvelles lois agricoles.