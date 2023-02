Après les licenciements massifs, Zuckerberg dit que Meta s’est concentré sur “l’efficacité”

Le parent de Facebook, Meta, a connu une année 2022 difficile. Le géant des médias sociaux licencié des milliers de travailleursa rapporté son première baisse de revenus et a vu une baisse de utilisateurs actifs quotidiens sur Facebook.

Maintenant, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré que la société se concentrait fortement sur l’efficacité en 2023 alors qu’elle continuait d’investir dans le métaverse et l’intelligence artificielle. Au cours des 18 dernières années, le réseau social s’est développé rapidement, mais il entre dans une nouvelle phase, a déclaré Zuckerberg.

“Il est très difficile de vraiment augmenter l’efficacité alors que vous grandissez aussi rapidement et je pense simplement que nous sommes dans un environnement différent maintenant”, a-t-il déclaré lors d’un appel avec des analystes mercredi après que Meta ait annoncé des revenus meilleurs que prévu dans le quatrième trimestre. Si l’entreprise devient plus efficace, a-t-il déclaré, Meta sera en mesure de faire un meilleur travail sur les produits et de devenir un lieu de travail plus amusant, car les employés en feront plus.

L’accent montre comment Meta réagit à l’incertitude économique alors que les annonceurs réduisent leurs dépenses. Meta a résisté à de nombreux scandales liés à la protection de la vie privée et à un examen réglementaire, mais maintenant, l’entreprise est également confrontée à des défis commerciaux. Meta a déclaré qu’il réduirait les projets sous-performants, supprimerait davantage de cadres intermédiaires et utiliserait des outils d’IA pour aider ses ingénieurs à être plus productifs. Le réseau social a supprimé 11 000 travailleurs, représentant environ 13 % de ses effectifs, en novembre et a gelé les embauches au cours des trois premiers mois de 2023. Meta a également réduit les espaces de bureau et réduit les avantages.

Zuckerberg a déclaré dans un Article de blog de novembre que l’entreprise a commencé à embaucher davantage pendant la pandémie, car les gens passaient plus de temps à faire des achats en ligne et à utiliser les médias sociaux. Mais cette augmentation de l’activité en ligne n’a pas duré et l’entreprise a également été confrontée à d’autres défis, tels qu’un ralentissement économique et une concurrence accrue de l’application vidéo abrégée TikTok. De plus, Apple a apporté des modifications à la confidentialité qui ont rendu plus difficile pour les annonceurs le suivi des données sur les clients potentiels. Tous ces défis ont conduit à la décision de Meta de licencier des travailleurs, a déclaré Zuckerberg.

Meta a enregistré des revenus au quatrième trimestre qui ont dépassé les attentes de Wall Street et ont vu une augmentation du nombre d’utilisateurs quotidiens au cours des trois derniers mois de 2022, signe que certains des moments les plus difficiles du réseau social pourraient être derrière l’entreprise.

Le chiffre d’affaires de Meta au quatrième trimestre était de 32,2 milliards de dollars, au-dessus des estimations de 31,5 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv. La société a déclaré un bénéfice de 1,76 $ par action au quatrième trimestre, mais Meta a noté que le chiffre comprenait des charges liées aux licenciements et à d’autres mesures visant à réduire les coûts. Près de 3 milliards de personnes ont utilisé quotidiennement l’une des applications de Meta, notamment Instagram, Facebook et WhatsApp, soit une augmentation de 4 % par rapport à la même période l’an dernier.

L’action de Meta a bondi de près de 19 %, à 182,50 $ par action, après les heures de négociation.

Comme d’autres entreprises, Meta a essayé de réduire les coûts parce qu’elle n’a pas gagné autant d’argent que prévu grâce aux ventes de publicités. L’entreprise a vu son première baisse de revenus trimestrielle en juillet 2022.

Donner la priorité à l’IA et au métaverse

Zuckerberg a reconnu que 2022 était une “année difficile”. Dans le même temps, l’entreprise a essayé d’investir davantage dans le métaverse, des espaces virtuels où les gens peuvent travailler, jouer et socialiser. L’entreprise a lancé un nouveau casque de réalité virtuelle à 1 500 $ en octobre.

Mais Meta doit encore convaincre les consommateurs de dépenser de l’argent en VR. La société a perdu 13,7 milliards de dollars sur des projets de réalité augmentée et de réalité virtuelle en 2022, connus sous le nom de Reality Labs. Il devra également modérer les contenus offensants tels que le harcèlement et les discours de haine dans ces espaces virtuels, une tâche plus difficile à faire dans des espaces plus immersifs.

L’analyste principale d’Insider Intelligence, Debra Aho Williamson, a déclaré que Meta devait rester concentré sur “la stabilisation de ses plates-formes principales, Facebook et Instagram”.

“Avec les pertes croissantes de sa division VR, Mark Zuckerberg va devoir accepter une triste réalité : les mondes virtuels ne sont tout simplement pas ce que les entreprises ou les consommateurs veulent en ce moment”, a-t-elle déclaré.

Meta a également doublé l’utilisation de l’IA pour recommander des vidéos ou des publications susceptibles d’intéresser les utilisateurs sur Facebook et Instagram. Avec la popularité croissante des programmes d’IA tels que ChatGPT qui génèrent des textes, Zuckerberg a déclaré que l’un des objectifs de l’entreprise était d’être un “leader de l’IA générative”. L’intelligence artificielle pourrait aider à activer davantage d’outils, y compris pour les créateurs, a-t-il déclaré.

“Je m’attends à ce que l’espace se déplace rapidement”, a déclaré Zuckerberg. “Je pense que nous en apprendrons beaucoup sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.”

Note des éditeurs : CNET utilise un moteur d’IA pour créer des explications sur les finances personnelles qui sont éditées et vérifiées par nos éditeurs. Pour en savoir plus, voir ce post.