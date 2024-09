Après les Kings, la PGA | « La CAQ n’a pas appris de ses leçons », dénonce Nadeau-Dubois

(Québec) Le gouvernement caquiste n’aurait pas dû verser 6,5 millions pour le golf professionnel de la PGA dans un contexte budgétaire difficile et n’a pas été informé de ses leçons, dénonçant les partis de l’opposition à Québec, qui font un lien avec le ressac de la subvention aux Kings de Los Angeles.

« Ces jours-ci, on nous dit qu’il n’y a pas assez d’argent pour que les cégeps achètent les livres, afin d’offrir de bons services de transports collectifs […]mais il y a assez d’argent pour un tournoi de golf. De toute évidence, la CAQ n’a pas appris de ses leçons avec les Kings », a déclaré le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

Il réagissait au reportage de La Presse révélant que le gouvernement Legault a utilisé un mécanisme comptable inusité pour donner une subvention de 6,5 millions de dollars pour la tenue de la Coupe des Présidents, qui a lieu cette semaine à Montréal.

La subvention a été accordée en 2022, avant celle des Rois. La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a défendu en soulignant que le tourisme est un secteur d’activité important, qui tient des devises étrangères, et que la Coupe des Présidents devrait générer des retombées économiques de 70 millions de dollars.

Mais, dans une situation qui rappelle celle de la tenue de matchs préparatoires des Kings de Los Angeles à Québec, d’autres États hôtes n’ont pas eu à débourser un sou pour attirer les vedettes de la PGA.

Les deux derniers États américains qui ont accueilli le tournoi, la Caroline du Nord et le New Jersey, n’ont pas accordé de fonds publics à la Coupe des Présidents ou à la PGA pour organiser cet évènement, qui a lieu tous les deux ans, en alternance entre les États-Unis et le reste du monde.

Et ce n’est pas toujours un gage de succès : Noovo Info a rapporté lundi que 10 000 billets sur les 34 000 disponibles étaient toujours invendus à une semaine des matchs des Kings, au Centre Vidéotron.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois

« Après le scandale national [à la suite de] la subvention du match des Kings, on aurait pu penser que le gros bon sens aurait repris ses droits, mais non, ça continue. Il y a des limites à dépenser de l’argent des Québécois pour des affaires secondaires », a pesté M. Nadeau-Dubois.

Lors de la période des questions, le député Vincent Marissal a accusé le gouvernement de « triturer les programmes existants pour trouver 6 millions ». « Kings-PGA, même combat, même résultat », a-t-il lancé.

M.moi Proulx a répliqué qu’il n’y « a pas de salaires payés aux golfeurs » et que « 100 % des recettes » seraient remises au Centre universitaire de santé McGill.

Contexte budgétaire difficile

Au Parti québécois, on fait le même constat. « Il y a des amateurs de hockey et des amateurs de golf au Conseil des ministres », a raillé de son côté le député péquiste Pascal Bérubé, qui estime que dans le contexte budgétaire difficile du Québec, les subventions au sport professionnel ne sont pas « prioritaires ». ».

Pascal Bérubé s’est demandé pourquoi ce montant de 6,5 millions de dollars n’est pas apparu lors de l’étude des crédits budgétaires du ministère du Tourisme, au printemps dernier. Et il a souligné le fait que le sport professionnel fait déjà « beaucoup de profits ».

Marwah Rizqy a énoncé la méthode prise par le gouvernement Legault pour verser cette subvention. « Six jours de golf, trois ans de subvention. On a étiré les cases pour faire plaisir à un tournoi de golf. Avec 11 milliards de déficits, je ne suis pas du tout à l’aise », a-t-elle affirmé.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE La députée libérale Marwah Rizqy

« Dans le passé, je sais que ça a été fait, autour de 2 millions de dollars. Mais aujourd’hui, en 2024, on est dans le rouge, on a de la misère à remplacer une toilette au cégep du Vieux Montréal », a-t-elle lancé.

Analyses de retombées fiscales

Les trois partis de l’opposition demandent à Québec de dévoiler ses analyses de retombées fiscales.

Ils ont raillé les propositions de la ministre Caroline Proulx, qui a affirmé à La Presse que « les joueurs viennent avec leur famille, leur caddie, il y a énormément de gens qui entrent au Québec avec l’équipe de la PGA, qui vont dépenser de l’argent ici, les familles des joueurs, les familles des caddies ».

« OK, ils viennent avec leur famille, mais c’est quoi, les retombées ? Je n’ai pas vu d’analyse », dit Marwah Rizqy.

M. Nadeau-Dubois, lui, ironise sur les chiffres lancés par Mmoi Proulx, qui affirme qu’il y aura « un milliard de téléspectateurs », soit près d’un humain sur huit sur la planète.

Le gouvernement Legault est aux prises avec une situation budgétaire difficile. La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, dans un autre dossier, expliquait d’ailleurs aux médias le processus d’« optimisation » en cours au sein de l’appareil de l’État, pour lui permettre d’amenuiser le déficit de 11 milliards. Ce qui est demandé aux fonctionnaires : « Est-ce qu’on peut se poser la question, en as-tu vraiment besoin ? », a-t-elle lancé.