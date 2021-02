Après les iPhones, Apple envisage désormais de fabriquer des iPad en Inde, faisant pression pour des incitations

Apple envisage de participer à un nouveau programme visant à stimuler les exportations de produits informatiques de l’Inde, ce qui fait partie de ce que les sources gouvernementales et industrielles prévoient d’introduire la fabrication de tablettes iPad dans ce pays d’Asie du Sud. L’Inde a lancé un plan de 6,7 milliards de dollars pour stimuler les exportations de smartphones l’année dernière, alors que le Premier ministre Narendra Modi a intensifié ses efforts pour promouvoir la fabrication électronique et créer des emplois.

Apple, qui a régulièrement augmenté la production d’iPhones en Inde pour réduire sa dépendance à l’égard de la fabrication chinoise, a participé à ce programme via ses sous-traitants. Maintenant, le gouvernement se prépare à dévoiler une autre incitation pour stimuler la fabrication locale de produits informatiques, notamment des tablettes, des ordinateurs portables et des serveurs, ont déclaré à Reuters trois sources étroitement impliquées dans la rédaction du plan.

Le nouveau programme d’incitation liée à la performance (PLI), qui offre des remises en argent aux fabricants pour les exportations, disposera d’un budget pouvant atteindre 70 milliards de roupies (964,5 millions de dollars) sur cinq ans, selon des sources. Il devrait être lancé d’ici la fin du mois de février.

Apple, avec d’autres, fait pression pour une dépense budgétaire plus importante de 200 milliards de roupies avant que ce plan ne soit finalisé, car l’Inde n’a pas encore l’échelle ou la chaîne d’approvisionnement pour fabriquer des produits informatiques et est en concurrence avec les importations en franchise de produits technologiques. , ont déclaré deux des sources. La poussée d’Apple intervient à un moment où son fournisseur d’iPhone, Wistron, vient de redémarrer ses opérations dans une usine du sud de l’Inde après que des travailleurs en colère se sont déchaînés l’année dernière. Apple n’a pas encore retiré le fabricant taïwanais de la probation.

Apple a refusé de commenter cette histoire.

New Delhi prévoit également un autre PLI, avec un budget d’environ 50 milliards de roupies sur cinq ans, pour stimuler la fabrication nationale d’appareils portables tels que les montres intelligentes, ont déclaré les sources, ajoutant que le plan pourrait être annoncé dans les deux mois. Toutes les sources ont refusé d’être citées car les plans ne sont pas publics.

IPAD FABRIQUÉ EN INDE

Apple assemble une grande partie de ses iPad en Chine, mais diversifie rapidement sa production vers des marchés tels que l’Inde et le Vietnam pour minimiser l’impact de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et la crise des coronavirus. Son principal fournisseur, Foxconn, construit des chaînes de montage pour iPad et ordinateurs portables MacBook au Vietnam, a rapporté Reuters à la fin de l’année dernière. Parmi les autres assembleurs d’iPad, citons Compal Electronics de Taiwan et BYD Electronic International de Chine.

En Inde, Apple fera probablement assembler les iPad par l’un de ses fournisseurs existants dans le pays dès cette année, ont déclaré deux des sources, bien que ses projets pourraient être retardés car l’Inde rend l’entrée de BYD difficile au milieu de sa méfiance à donner de nouveaux entreprise technologique aux entreprises chinoises. « Le gouvernement demande à Apple de faire assembler des iPads par ses fabricants sous contrat ici, les entreprises non chinoises », a déclaré une des sources.

Il n’était pas immédiatement clair lequel des trois sous-traitants d’Apple en Inde – Foxconn, Wistron et Pegatron – assemblerait des iPad. Pegatron et Wistron n’ont pas répondu aux demandes de commentaires, tandis que Foxconn a déclaré ne pas commenter des opérations spécifiques ou travailler pour un client.

Le ministère indien des TI n’a pas non plus répondu à une demande de commentaires.

L’Inde a interdit l’année dernière plus de 200 applications mobiles d’origine chinoise, affirmant qu’elles menaçaient la sécurité du pays. Il a également annoncé de nouveaux contrôles sur les achats d’équipements de télécommunications. Apple, basé à Cupertino, en Californie, a commencé l’assemblage d’iPhones en Inde en 2017 et a depuis accéléré ses opérations de fabrication via les unités locales de Foxconn et Wistron. Pegatron a également établi une base en Inde l’année dernière.

Foxconn investira jusqu’à 1 milliard de dollars pour agrandir une usine dans le sud de l’Inde, où le fabricant sous contrat taïwanais assemble des iPhones, a rapporté Reuters précédemment. Les trois fournisseurs Apple ont également engagé environ 900 millions de dollars sur cinq ans pour fabriquer des iPhones en Inde.