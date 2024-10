Après les inondations, les habitants de Kotzebue font le point sur les maisons et les biens endommagés et prennent soin les uns des autres

27 octobre — KOTZEBUE — Repoussant les débris, les bacs et les détritus, Minnie Norton a lentement marché sur la plage de Kotzebue Sound en direction de ce qui restait de sa maison samedi. Quelques jours après que les vagues eurent déchiré le rivage, la structure bleue s’affaissait vers l’eau, entourée d’objets que l’océan recrachait : des morceaux de bois, une machine à laver toute neuve, des sacs remplis de vêtements trempés, la chaise préférée de Norton.

« Oh, ma pauvre maison, » soupira-t-elle.

Une puissante tempête d’automne qui a détruit des maisons et des routes dans la communauté de Kotzebue plus tôt dans la semaine a été particulièrement dévastatrice pour les structures le long de la plage, comme les maisons de Shore Avenue où vivaient Norton et ses voisins. Après la tempête, au moins 30 maisons avaient encore besoin de réparations, le nettoyage était en cours et les habitants de la ville étaient aux prises avec la nécessité de réparer leurs motoneiges, de garder leurs maisons détrempées au chaud et de se préparer aux urgences futures.

Le matin de l’inondation, Norton s’est levée vers 9 heures du matin et a commencé à préparer le petit-déjeuner dans sa maison surplombant Kotzebue Sound.

« Je faisais des crêpes », a-t-elle déclaré. « Et je regarde par la fenêtre, et je vois une maison près de ma fenêtre – le hangar de mon voisin ! »

Norton, 65 ans, a regardé l’eau pousser le hangar vers sa maison. Puis elle a vu divers objets – des filets de pêche, des bidons d’essence, des casques, beaucoup de mousse – échoués ensuite, en quantités suffisantes pour un vide-grenier, a-t-elle plaisanté. Au fil de la matinée, l’inondation a commencé à ronger les fondations de sa maison, alors elle et son neveu, qui séjournait avec elle ce jour-là, ont commencé à s’inquiéter.

« L’eau était partout », a déclaré Norton. « J’ai dit : ‘Peut-être que nous allons prendre notre dernier petit-déjeuner ici. Tu ferais mieux de prendre le petit-déjeuner avec moi avant que notre maison ne s’effondre.’ Et c’est certainement le cas. Je n’aurais pas dû dire ça ! »

Le mari de Norton, James, âgé de 76 ans, était à Anchorage pour des rendez-vous médicaux. Mardi matin, il était au téléphone avec sa femme pour tenter de la convaincre de partir. Mais l’humidité et les basses températures ont fait gonfler et geler la porte d’entrée, piégeant Minnie Norton à l’intérieur. James Norton a appelé les secours.

Pendant ce temps, l’eau a commencé à pousser contre le pont des Norton. Puis le pont s’est effondré dans Kotzebue Sound. Puis vint leur entrée dans l’Arctique.

Vers 11 heures du matin, les pompiers de Kotzebue ont aidé Minnie Norton à s’échapper de sa maison en ruine par la fenêtre de sa chambre. Alors qu’elle sortait, les intervenants lui ont tendu une civière et l’ont emmenée dans un endroit sûr – d’abord la maison de son amie, puis le refuge, puis l’hôtel.

Elle a été la première des 80 personnes qui ont fini par évacuer leur domicile.

S’entraider pour reconstruire

Chad Yenne faisait partie des personnes qui se sont rendues chez Norton pour sauver certaines de ses affaires alors que la tempête faisait encore rage.

« Je pensais juste que ça aurait pu être mes grands-parents, alors j’ai dû aider », a-t-il déclaré. « Nous devions aider. »

Conduisant des chargeuses pour sauver les voisins des maisons entourées d’eau, aidant à récupérer les bateaux et les congélateurs des chantiers inondés et offrant un espace pour sécher les véhicules, les habitants de Kotzebue se sont mobilisés pour se soutenir mutuellement pendant et après la tempête.

« Nous avons beaucoup de héros en ville qui sont venus aider ceux qui en avaient cruellement besoin », a déclaré Chester Ballot, un habitant.

Vendredi, Kotzebue – qui abrite environ 3 000 habitants, selon le recensement de 2020 – était presque sèche et propre. La route près de Crowley Fuel qui avait été détruite par la tempête a été en grande partie reconstruite avec du gravier neuf. Les débris et les déchets que l’eau avait balayés des cours des gens étaient rassemblés en tas organisés le long de Shore Avenue.

Deux employés de la ville marchaient le long du port de plaisance de Kotzebue et comptaient les morceaux de quai qui ont flotté pendant la tempête. La ville s’efforce de ramener ces pièces au lieu de stockage.

« J’en ai compté 34 », a déclaré l’opérateur des travaux publics John Garoutte. « Il ne nous en manque que 15. »

La ville et Drake’s Construction travaillaient également à réparer le bassin d’égout endommagé lors de la tempête, a déclaré Sam Camp, le directeur de la planification de la ville.

Le personnel de plusieurs agences d’État a afflué dans la ville après la réouverture de l’aéroport mercredi. Dix membres de la Garde nationale commençaient à travailler au nettoyage d’importants débris dans les zones publiques et sur Front Street et à enlever ou réparer les maisons gravement endommagées, a déclaré Saima Chase, responsable tribale des urgences au village autochtone de Kotzebue. Environ 10 employés du Service forestier américain s’occupaient du nettoyage des débris personnels et se rendaient dans les cours des gens, a-t-elle déclaré.

« Pour l’instant, notre objectif principal est de ramener les gens chez eux ou de trouver des solutions à plus long terme pour les personnes qui ne peuvent pas rentrer chez eux », a déclaré Chase, « et aussi de nettoyer certains de ces débris dans leur maison ou autour. leurs maisons pour que ce soit plus accessible aux ambulances, aux pompiers, à des trucs comme ça. »

L’intégrité des maisons

Alors que seules quelques maisons étaient irréparables après l’inondation, plus de 30 ont subi des dommages, notamment des problèmes de fondations, des plinthes arrachées, des dégâts d’eau intérieurs et, plus important encore, une isolation détrempée, a déclaré Camp. Les réparations sont coûteuses et difficiles dans un endroit où les matériaux et la main-d’œuvre sont limités, a déclaré Chase.

Aletha Duchene, dont la maison était entourée d’eau, a déclaré que sa famille devra refaire l’isolation de toute la maison.

« La prise de conscience nous a frappé plus tard parce que la première émotion a été : ‘Mon Dieu, notre maison est debout.’ … C’est vivable. Nous n’avons pas besoin de trouver un autre endroit, ce qui est si difficile à Kotzebue », a-t-elle déclaré. « Ce que nous avons remarqué hier (c’est que) la maison était vraiment froide, et il ne fait même pas encore si froid. »

À l’approche de l’hiver, une isolation en ruine signifie une augmentation des coûts de chauffage, a déclaré Aniġayu Paulette Schuerch, rédactrice de subventions et gestionnaire des fonds de l’American Rescue Plan Act dans le village.

« À l’heure actuelle, nous payons 9 dollars le gallon pour le carburant diesel, le carburant de chauffage domestique, et très bientôt, cela va coûter plus cher parce qu’il n’y aura pas de chaleur, ou alors vous allez perdre beaucoup de chaleur », a déclaré Schuerch.

Snogos et subsistance

L’eau salée est un problème lorsqu’elle entre en contact avec les moteurs, et après l’inondation, de nombreux habitants de Kotzebue s’inquiétaient de leurs motoneiges et de leurs véhicules à quatre roues, essentiels pour se déplacer en ville, chasser et aller chercher du bois en dehors de la communauté.

« L’eau est montée si haut que certaines personnes n’étaient pas préparées. Beaucoup de gens ont probablement des dégâts d’eau sur leur véhicule », a déclaré Matt Bergen. « Et c’est ce dont tu as besoin pour sortir à la campagne. »

L’événement météorologique a également apporté une incertitude concernant les camps de pêche situés à l’extérieur de Kotzebue. L’eau commençant à geler – elle n’est plus adaptée aux bateaux et n’est pas encore prête pour les motoneiges – il était impossible pour la plupart des résidents de se rendre aux camps, et beaucoup s’inquiétaient des dommages causés à leurs cabanes, a déclaré Bergen.

Ashley Hansen a déclaré que les congélateurs et les outils de piégeage et de chasse de son mari stockés dans un hangar à l’extérieur étaient mouillés. La famille a également perdu une grande partie de son bois de chauffage.

« Pour aller chercher du bois ici, comme il n’y a pas d’arbres, nous devons parcourir 30 miles avec nos motoneiges », a déclaré Hansen. « C’est du gaz, du temps et de l’énergie. »

Pour Chase, qui pompait encore de l’eau dans son jardin vendredi, l’une des plus grosses pertes a été son sauna traditionnel et ses poules. Un seul des poulets a survécu.

« Elle a sauté comme si c’était enfin sûr », a déclaré Chase à propos du poulet survivant nommé Pumpkin. « Je ne savais pas qu’elle était encore en vie. »

Chase a déclaré sur Facebook que sa « famille dépend d’avoir des poulets pour compléter (leur) réfrigérateur et pour être plus autonome pendant les périodes où les avions n’atterissent pas ».

Seth Kantner, qui était absent de la ville lors de l’inondation, comptait les pertes vendredi après que sa cabane de Kotzebue ait reçu 9 pouces d’eau.

« Tout a été inondé sans que je sois là pour récupérer mes outils, mes motoneiges et tout le reste », a-t-il déclaré.

Kantner était heureux que ses peaux de caribou et de bœuf musqué se trouvent à environ un pouce au-dessus de l’eau, mais plusieurs de ses congélateurs, remplis de canneberges, de caribous, de bœuf musqué, de muktuk et de saumon durement gagnés, se sont cassés. L’un d’eux a flotté dans la cour alors qu’il était chargé de vivres. Lorsque Kantner revint en ville, sa première tâche fut de remettre les congélateurs en marche.

Kantner a déclaré qu’il était également inquiet au sujet de ses deux motoneiges entreposées dans un Conex qui ont été inondées par 20 pouces d’eau. Il a déclaré qu’il ne les avait pas encore démarrés, mais qu’il craignait que l’eau étant salée, ses outils électriques et ses véhicules puissent fonctionner au début mais tomber en panne rapidement. Vendredi après-midi, Kantner se dirigeait vers l’extérieur pour couper du bois, mais ses tronçonneuses étaient encore trempées.

« Cela a des effets assez immédiats pour rester au chaud, protéger vos aliments et trouver plus de bois et de nourriture cet hiver », a déclaré Kantner.

Planification des urgences futures

Bien que les tempêtes et les inondations d’automne soient monnaie courante à Kotzebue, de nombreux habitants de longue date ont été pris au dépourvu par l’intensité de celle-ci et ont déclaré qu’ils n’avaient jamais vu une tempête amener l’eau aussi haut et aussi loin à l’intérieur des terres, même lorsque les restes du typhon Merbok ont ​​frappé. la côte à l’automne 2022.

« Ils ne deviennent jamais aussi sauvages », a déclaré Minnie Norton.

Ballot, 80 ans, a vécu la majeure partie de sa vie à Kotzebue et a observé la tempête se dérouler depuis sa maison de Front Street.

« C’était effrayant… Si nous n’avions pas eu de digue, elle s’étendrait jusqu’à notre maison. Nous aurions vraiment perdu beaucoup plus de logements sur Front Street », a-t-il déclaré. « Nous avons eu beaucoup de chance. »

Cette tempête marquait la première fois que l’eau franchissait la digue, avaient déclaré les autorités locales.

« Je ne pense pas que ce sera la dernière fois », a déclaré Chase. « Le nom inupiaq de Kotzebue est Kikiktagruk, ce qui signifie « presque une île ». Et littéralement, pendant cette tempête, nous étions probablement une île. C’est effrayant. »

L’eau a inondé l’une des routes principales menant aux collines, le seul terrain plus élevé autour de Kotzebue, soulevant des questions sur la stratégie de la communauté face aux urgences futures et sur la nécessité de surélever la route, a déclaré Chase.

« Si jamais vous devez évacuer, c’est le seul point le plus élevé dont nous disposons : vers les collines », a déclaré Alice Sheldon. Mardi, « les deux routes ont été inondées, donc personne ne pouvait se rendre dans les collines à moins d’avoir un bateau ».

Sheldon a déclaré que la ville devrait également travailler sur ses zones inondables.

« La ville devrait envisager de placer des dalles de gravier plus haut ici », a-t-elle déclaré. « S’ils pouvaient, vous savez, nous aider, nous les gens qui sommes déjà dans la zone inondable, en surélevant nos maisons ou en remettant plus de gravier ici, cela nous aiderait vraiment. »

Les projets visant à prévenir les inondations du lagon dans la zone aéroportuaire et à atténuer l’érosion de l’autre côté de la ville sont également devenus plus urgents, a déclaré Chase.

« Cela montre vraiment qu’il y a des zones basses de la ville où nous devons être préparés. Assurez-vous d’avoir un sac prêt à emporter en cas d’urgence – incendie, inondation ou autre », a déclaré le représentant de l’État de Kotzebue, Thomas. Baker, également sous-lieutenant des forces de défense de l’État de l’Alaska, qui visitait samedi les maisons les plus touchées. « C’est certainement quelque chose que la communauté dans son ensemble doit examiner, comme beaucoup de communautés de l’Alaska sur la côte, et il suffit de comprendre qu’avec le changement climatique, avec tout ce qui se passe, nous devons être conscients de ce qui va se passer. ce qui pourrait arriver, afin que nous puissions nous y préparer.

Kris Rose, qui travaille au service d’incendie de Kotzebue, a déclaré que les urgences, qu’elles soient liées aux infrastructures, aux conditions météorologiques ou aux personnes, apportent toujours l’unité à Kotzebue.

« Kotzebue est en quelque sorte habitué au mauvais temps, et je pense que les gens ici s’en sortent très bien dans les situations d’urgence et de crise, et que tout le monde se rassemble. Et je pense que c’est pour cela que les gens aiment vivre ici, parce que la communauté est si forte et qu’elle surmonte les difficultés. , des choses difficiles comme ça ensemble », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas que les mauvaises choses donnent envie aux gens d’ici de bouger davantage. Je pense que cela nous rappelle que nous travaillons tous ensemble et du même côté. »

Plusieurs jours après l’évacuation, Minnie Norton était à l’hôtel, réunie avec son mari. Elle avait du mal à marcher après l’expérience et s’est assise dans un fauteuil roulant. Le couple, tous deux originaires de Noatak, vit ensemble à Kotzebue depuis plus de 30 ans.

Ils se souviennent de la maison dans laquelle ils vivaient depuis 2002. Si certaines choses ont été retirées de la propriété par leurs amis et leur famille, d’autres ont été perdues. Des photos qu’ils avaient sur les murs. Meubles, appareils électroniques, électroménagers, la plupart des biens qu’ils ont acquis pour rendre la maison habitable, a déclaré Minnie Norton.

« Ces choses, quand nous les perdons, elles sont remplaçables », a déclaré James Norton. « Si nous nous perdons, nous ne pourrons pas être remplacés. »