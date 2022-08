Après les inondations de Séoul, focus sur le sort des résidents des maisons “banjiha” du sous-sol

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

SEOUL – Alors que l’eau de pluie jaillissait lundi dans l’appartement semi-enterré de Yoon Jin-hyeok, La nuit de l’averse historique de Corée du Sud, le jeune homme de 26 ans et ses deux colocataires se sont précipités pour pomper l’eau de leur maison de 390 pieds carrés. Mais l’eau s’est remplie jusqu’aux genoux en à peine une heure. “Je me sentais tellement désespéré”, a déclaré Yoon, alors qu’il ramassait la boue et la saleté de sa maison quelques jours plus tard.

Yoon se considère chanceux. Il a survécu. À quelques kilomètres de là, une adolescente, sa mère et sa tante, atteintes du syndrome de Down, se sont noyées dans leur maison au sous-sol. Dans un quartier voisin, une résidente ayant une déficience intellectuelle s’est échappée mais est revenue pour sauver son chat, s’est retrouvée coincée à l’intérieur et est décédée.

Les précipitations record dans certaines parties de La Corée du Sud qui a tué au moins 11 personnes cette semaine a attiré l’attention sur les habitants les plus vulnérables de Séoul, qui vivent dans des zones inondables semi-souterraines. Le manque de financement et de planification pour protéger des centaines de milliers de personnes pauvres, âgées et handicapées de la ville a suscité une colère généralisée. Au cours des trois dernières années, le gouvernement de la ville de Séoul a réduit d’environ un tiers les dépenses liées aux inondations, passant d’environ 474 millions de dollars à 323 millions de dollars en 2022, selon les documents budgétaires.

Le maire de Séoul a annoncé cette semaine son intention de supprimer progressivement les demi-sous-sols en réponse à la catastrophe, ce qui, selon les habitants et les experts, n’est qu’une solution à court terme à la croissance des logements et des inégalités de revenus dans la région de la capitale. Les prix des appartements à Séoul ont plus que doublé au cours des cinq dernières années, la hausse des taux d’intérêt et des prêts hypothécaires éloignant de plus en plus les résidents de l’accession à la propriété. Les propriétaires ont fortement augmenté les prix des loyers, poussant les gens hors des maisons qu’ils ne peuvent plus se permettre.

Au moins 8 morts dans des inondations dans la région de Séoul au milieu de précipitations record

“Bien que sombre, moisi et insalubre, c’était la seule option abordable que je pouvais trouver”, a déclaré Yoon, un étudiant, à propos de sa maison. “Je suis d’accord que c’est un environnement inhumain pour les gens, mais nous ne sommes pas venus ici parce que nous le voulions. Avons-nous vraiment d’autres options ? »

Les inondations dévastatrices de cette semaine ne seront probablement pas les dernières. Ces dernières années, Séoul a été de plus en plus exposée à des phénomènes météorologiques extrêmes tels que des vagues de chaleur et des inondations. Les zones basses du sud de Séoul, y compris la région aisée de Gangnam, ont été touchées à plusieurs reprises. “Pour la Corée du Sud, le changement climatique se fera largement sentir par des événements météorologiques extrêmes, principalement des inondations dans certaines régions et des sécheresses dans d’autres”, a écrit l’Institute for Policy Studies, un groupe de réflexion de centre-gauche basé à Washington.

Au lendemain des précipitations record de lundi et mardi, histoires horribles ont émergé de ceux qui étaient piégés à l’intérieur lorsque la pression des inondations a scellé leurs portes d’entrée. Certains se sont échappés par une fenêtre au niveau du sol qui est souvent barricadée avec des barres métalliques par mesure de sécurité. Ces maisons, ou “banjiha”, ont attiré l’attention du monde entier après leur représentation dans le film “Parasite”, lauréat d’un Oscar.

Un couple âgé, âgé de 90 et 87 ans, a frappé à sa fenêtre pour obtenir de l’aide alors que l’eau se précipitait sur leur poitrine, et un voisin du dessus a enfoncé leur fenêtre pour qu’ils puissent s’échapper, Médias coréens signalé. Un homme de 67 ans vivant seul a été regarder la télévision quand elle a remarqué que son salon se remplissait d’eau. Alors que les voisins luttaient pour retirer les barres de sécurité métalliques avec une scie, le verre de sa porte d’entrée s’est fissuré, soulageant la pression de l’eau et lui permettant de fuir.

Ces histoires ont suscité un tollé public, incitant à demander davantage de ressources et d’attention aux services publics pour les communautés marginalisées, et à une refonte des politiques du logement et du climat du pays afin de les protéger.

« Cette inondation torrentielle nous a une fois de plus rappelé que les catastrophes ne traitent pas tout le monde de la même manière. En particulier, cela a été très préjudiciable aux personnes socialement défavorisées, à faible revenu et handicapées qui vivent dans des demi-sous-sols », a déclaré Jang Hye-young, un législateur du Parti de la justice de la minorité libérale et défenseur des droits des personnes handicapées.

Les inondations extrêmes augmenteront à mesure que les températures augmentent, selon une étude

Les appartements exigus et minuscules qui reçoivent à peine la lumière du soleil sont une relique des années 1970, lorsque de nombreux sous-sols ont été construits comme bunkers en cas d’attaque nord-coréenne. Ils étaient à l’origine interdits d’habitation, mais ont été convertis en logements locatifs en raison d’une crise du logement. Il y a environ 330 000 maisons banjiha dans tout le pays, dont environ 200 000 à Séoul, selon le recensement de 2020.

Mercredi, le gouvernement métropolitain de Séoul a déclaré qu’il interdirait de tels espaces d’être habité et a annoncé un plan qui offre des incitations monétaires et une période de grâce de 10 à 20 ans pour convertir les maisons banjiha à un usage non résidentiel. Les espaces banjiha seraient ensuite réaménagés en entrepôts ou autres installations. Le gouvernement de la ville a proposé des logements locatifs publics comme logements alternatifs pour les résidents.

“La politique sur laquelle nous travaillons n’est pas une solution de fortune, mais une solution fondamentale pour protéger la sécurité et offrir à nos citoyens la stabilité du logement”, a déclaré le maire de Séoul, Oh Se-hoon, dans un communiqué.

Pour beaucoup, l’engagement d’Oh était un moment de déjà-vu depuis 2010, lorsqu’une autre inondation majeure a inondé la région métropolitaine de Séoul. Sous Oh, qui a été maire entre 2006 et 2011, la ville a proposé d’interdire la délivrance de nouveaux permis de construction pour les unités de banjiha.

En 2012, le gouvernement national a adopté de nouvelles lois pour interdire la construction de nouveaux appartements banjiha dans les zones habituellement inondées. Pourtant, 40 000 nouvelles unités de banjiha ont été construites dans la capitale depuis lors, selon la ville.

Le plan renouvelé de cette semaine a été critiqué à la fois par les défenseurs des droits des personnes handicapées et les experts du logement, qui affirment qu’il néglige les inégalités fondamentales en matière de logement en Corée du Sud.

“Cela sonne bien dans l’immédiat, mais c’est irréaliste et vide”, a déclaré Jang, le législateur. « Sans résoudre des problèmes fondamentaux, tels que la pénurie de logements locatifs publics dans la zone métropolitaine, la charge excessive des coûts du logement sur les ménages à faible revenu et l’insuffisance du système institutionnel de contrôle des loyers, une annonce seule ne résoudra rien correctement. ”

En réponse à la dernière inondation majeure, Oh a promis que le gouvernement de la ville augmenterait les dépenses consacrées aux services de prévention des inondations. Sous son successeur, qui a servi de 2011 à 2020, le budget de prévention des inondations a augmenté chaque année jusqu’en 2019, bien qu’il ait chuté depuis. Les responsables de la ville disent que le budget a diminué parce que de grands projets ont été achevés.

Mais les experts en logement affirment que les urbanistes doivent encore donner la priorité à la prévention des inondations, en particulier pour les logements abordables.

‘Gangnam Style’ est de retour, mais les concerts endiablés de Psy ont-ils leur place en cette période covid ?

« Le gouvernement métropolitain de Séoul a réduit le budget de prévention des inondations n’était pas la bonne chose à faire. … Pour éviter les dommages causés par les catastrophes naturelles, vous devez vous y préparer lorsqu’il n’y a pas de catastrophe », a déclaré Kwon Dae-jung, professeur d’études immobilières à l’Université Myongji de Séoul.

Avec la hausse des prix du logement et le manque de logements locatifs publics pour accueillir les résidents qui quittent les unités de banjiha, les décideurs doivent concevoir des politiques globales à long terme, a déclaré Kim Seung-hee, expert en matière de protection du logement à l’Université nationale de Kangwon en Corée du Sud.

L’une des principales causes de la hausse des prix du logement est l’inégalité croissante des revenus entre les classes, les générations et les régions, qui sont affectées par des tendances économiques et sociales plus larges. Les décideurs politiques doivent faire face à ces défis en instituant systématiquement une expansion des logements locatifs publics et des subventions au logement, a déclaré Kim.