Après les inondations au Pakistan, la campagne pour la compensation climatique s’intensifie

DADU, Pakistan — Chaque partie de la vie de Rajul Noor a été détruite par les inondations massives provoquées par la mousson cet été. La maison familiale de la fillette de 12 ans est détruite, tout comme l’école qu’elle aimait. Les amis avec qui elle se rendait à l’école à pied et avec qui elle jouait sont dispersés et trouvent refuge ailleurs. “Notre monde entier est sous l’eau, et personne ne nous a aidés”, a-t-elle dit, parlant dans la tente où elle, ses parents et ses quatre frères et sœurs vivent maintenant dans le district de Dadu dans la province pakistanaise du Sindh.

Près de 100 % des cultures de coton et de riz du district ont été détruites. Plus de la moitié de ses écoles primaires et secondaires ont été entièrement ou partiellement endommagées, selon des responsables locaux. Des bateaux chargés de personnes et de leurs affaires sillonnent Dadu, devant des bâtiments encore partiellement submergés, des semaines après l’arrêt des pluies. Ce niveau de dégâts se répète dans les villes et villages du Pakistan.

La destruction a intensifié le débat sur une question de justice climatique : si les pays riches dont les émissions ont été le principal moteur du changement climatique doivent une compensation pour les dommages que le changement inflige aux pays pauvres comme le Pakistan.

C’est une idée que les pays développés ont rejetée à plusieurs reprises, mais le Pakistan et d’autres pays en développement font pression pour qu’elle soit sérieusement discutée lors de la COP27, la conférence internationale sur le climat qui se tiendra le mois prochain en Égypte.

Le Pakistan cristallise à bien des égards le débat. Les scientifiques ont déclaré que le changement climatique avait sans aucun doute contribué à gonfler les pluies de mousson cet été, qui ont déversé trois fois et demie la quantité normale de pluie, mettant un tiers du pays sous l’eau. Au moins 1 300 personnes ont été tuées et 33 millions de personnes au Pakistan ont été touchées.

Le Pakistan, qui n’a contribué qu’à hauteur de 0,8 % aux émissions mondiales, fait désormais face à des dommages estimés à plus de 30 milliards de dollars, soit plus de 10 % de son PIB. Il doit réparer ou remplacer 2 millions de maisons endommagées ou détruites, près de 24 000 écoles, près de 1 500 établissements de santé et 13 000 kilomètres (7 800 miles) de routes. Des ponts, des hôtels, des barrages et d’autres structures ont été emportés.

“Ces 33 millions de Pakistanais paient de leur vie et de leurs moyens de subsistance l’industrialisation de pays plus grands”, a déclaré le ministre pakistanais des Affaires étrangères Bilwal Bhutto-Zardari en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies le mois dernier.

La ministre du Changement climatique, Sherry Rehman, est allée plus loin, affirmant que les pays riches doivent des réparations aux pays touchés par les catastrophes climatiques.

Les pays développés ont refusé tout ce qui ressemble à des réparations, craignant que la porte ne s’ouvre à des réclamations climatiques massives contre eux du monde entier.

Ils ont accepté de donner de l’argent pour aider les pays les plus pauvres à réduire leurs émissions et à adapter leurs infrastructures au futur changement climatique, bien qu’ils aient été lents à fournir l’argent. Mais lors de la COP26 à Glasgow l’année dernière, les États-Unis et les membres de l’Union européenne ont rejeté les demandes de fonds pour indemniser les pays pauvres pour les «pertes et dommages» – destruction déjà provoquée par le changement climatique.

«Les États plus grands sont extrêmement préoccupés par la responsabilité. Combien de temps peuvent-ils continuer à donner des coups de pied à la canette sur la route ? Ils peuvent à un moment donné vouloir régler car le problème ne va pas disparaître », a déclaré Margeretha Wewerinke-Singh, professeure adjointe de droit public international à l’Université de Leiden aux Pays-Bas.

Elle est l’avocate principale de la petite nation insulaire du Pacifique de Vanuatu dans sa quête d’un avis consultatif sur le changement climatique auprès de la Cour internationale de Justice.

Wewerinke-Singh a déclaré qu’il existe une base pour une action en justice. Le droit international stipule que les États ont l’obligation de ne pas nuire à l’environnement d’autres États. Les violations peuvent déclencher une obligation de réparation, soit en rétablissant la situation telle qu’elle était auparavant, soit en offrant une indemnisation.

Le Pakistan a deux options, a-t-elle dit. Il pourrait s’attaquer aux États par le biais d’un organe international comme la CIJ. Mais cette voie exclut la Chine et les États-Unis, deux des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au monde, car ils ne reconnaissent pas la juridiction de la CIJ. Ou il pourrait intenter des poursuites contre des gouvernements ou des entreprises de combustibles fossiles devant les tribunaux nationaux.

Elle a souligné les poursuites réussies contre les compagnies de tabac pour les dommages causés par le tabagisme.

« Le contentieux climatique n’en est qu’à ses balbutiements. Le litige sur le tabac est un exemple de litige qui a été interprété comme étant tiré par les cheveux, mais qui a vraiment décollé », a-t-elle déclaré.

Indépendamment de la déclaration de Rehman, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères du Pakistan ont tous deux déclaré que leur pays ne demandait pas de réparations. Au lieu de cela, ils ont parlé avec force de l’obligation morale des pays riches d’aider le Pakistan en tant que victime du changement climatique.

Cela peut refléter un calcul de la part d’Islamabad selon lequel il est plus susceptible d’obtenir le financement dont il a besoin en pressant les pays développés de donner lors d’une conférence des donateurs soutenue par l’ONU pour le Pakistan prévue plus tard cette année, plutôt que d’attiser leurs craintes sur les réparations en poursuivant une longue -terme, solution systématique comme un fonds pour pertes et dommages.

Pour compliquer le dossier des réparations, il faut savoir dans quelle mesure les propres politiques du Pakistan ont aggravé l’impact de la catastrophe des inondations.

Ayesha Siddiqi, spécialiste du changement climatique et des catastrophes, a déclaré que la plus grande responsabilité de la destruction incombe à ceux qui causent le changement climatique, “mais il y a aussi une responsabilité” au Pakistan. Elle était l’un des auteurs d’un article scientifique publié le mois dernier qui soulignait les vulnérabilités auto-créées du Pakistan.

Le Pakistan a approuvé un plan national de protection contre les inondations en 2017 mais ne l’a jamais mis en place. La Banque mondiale a accordé une ligne de crédit de 200 millions de dollars pour financer des projets de protection contre les inondations dans la province du Balouchistan, mais elle a été suspendue en raison du manque de progrès du Pakistan dans sa mise en œuvre ; les projets devaient être achevés ce mois-ci.

Les plus gros problèmes que Siddiqi et d’autres soulignent sont la construction sans restriction dans les zones inondables et la dépendance du Pakistan à l’égard de mégaprojets d’ingénierie comme les grands barrages et les systèmes de drainage le long de la vallée de l’Indus. Ces mégaprojets ne font qu’aggraver la destruction en essayant de retenir les eaux de crue, disent-ils, alors qu’ils devraient essayer de laisser l’inondation s’écouler avec le moins de dommages possible.

“Il s’agit de contrôler la rivière, d’apprivoiser la rivière, plutôt que des solutions à petite échelle pour gérer l’eau et travailler avec le système écologique”, a déclaré Siddiqi.

Aucune réforme n’a été promulguée après les inondations de 2010 qui ont tué près de 2 000 personnes, a déclaré Daanish Mustafa, co-auteur de la première stratégie de réponse au changement climatique du Pakistan et auteur principal d’une stratégie de réponse aux inondations des Nations Unies pour le Pakistan.

Il a recommandé d’éliminer les obstacles qui bloquent le drainage naturel et d’empêcher la construction de maisons dans les plaines inondables.

A Dadu, Noor garde la même routine qu’elle avait autrefois dans son village de Gholam Nabi Pir. Elle se réveille à 5 heures du matin et aide ses quatre jeunes frères et sœurs à se préparer pour la journée. Ils vont à l’école dans une tente voisine. Mais il n’y a plus la longue marche vers l’école avec ses amis, plus de jeux de chat autour de sa maison, plus de copieux petit-déjeuner traditionnel composé d’œufs au plat et de pain plat paratha.