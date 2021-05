Après les images explosives de vidéosurveillance de Shweta Tiwari, le mari abandonné Abhinav Kohli répond avec sa vidéo | Actualités télévisées

New Delhi: La guerre entre l’actrice de télévision populaire Shweta Tiwari et son ex-mari Abhinav Kohli ressemble à un jeu sans fin de contre-attaques. Après que l’actrice ait laissé tomber deux vidéos explosives des images de vidéosurveillance de son appartement, Abhinav a également publié une vidéo présentant sa version de l’histoire.

Abhinav Kohli a partagé la vidéo sur son pseudo Instagram, et sous-titré: Laisse la vérité sortir

Dans la nouvelle vidéo, L’ancien mari de Shweta Tiwari a déclaré qu’après que l’actrice ait été testée positive au COVID-19, leur fils Reyansh est venu chez Abhinav et est resté avec lui. Après avoir passé du temps avec lui, lorsque le flic du poste de police local est rentré à la maison et a demandé à l’enfant s’il voulait retourner auprès de sa mère, Reyansh a répondu « non ».

Dans la vidéo, on peut voir le petit enfant pleurer alors qu’il voulait rester avec son père. Les coupures de presse datent d’octobre 2020.

Plus tôt, lorsque Shweta a publié la vidéo, de nombreuses célébrités du monde de la télévision ont exprimé leur inquiétude à ce sujet.

Sur le plan du travail, Shweta est actuellement à Cape Town pour tourner pour Khatron Ke Khiladi 11. La décision de l’actrice d’aller de l’avant avec ses engagements professionnels a été critiquée par Abhinav, qui l’a accusée d’avoir abandonné son fils Reyansh. Abhinav a allégué que l’actrice avait laissé derrière elle leur jeune fils Reyansh dans une chambre d’hôtel et bien qu’il n’accepte pas sa participation à l’émission, elle a continué.

Shweta et Abhinav se sont mariés en 2013. Le couple a un fils nommé Reyansh Kohli.

Avant Abhinav, Shweta était mariée à l’acteur Raja Chaudhary. Ils ont divorcé en 2007 après neuf ans de mariage. Shweta a une fille Palak Tiwari avec lui.