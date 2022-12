Après les frappes de missiles, les Ukrainiens persistent sans électricité, eau, chauffage

Commentez cette histoire Commentaire

KYIV, Ukraine – L’électricité était coupée et le service d’eau a été coupé, et dans un appartement au huitième étage dans l’un des quartiers périphériques de Kyiv, Olha Tkachuk avait l’impression que son monde se désagrégeait. Un prêtre était venu chez elle pour baptiser sa fille de 4 mois, Nikol, qui devait subir une opération cardiaque vitale le lendemain. Les invités étaient arrivés pour la cérémonie et sa fille aînée, Kristina, 17 ans, est sortie pour prendre une pizza supplémentaire dans un café voisin.

Juste à ce moment-là, des missiles russes ont commencé à frapper la capitale ukrainienne – encore une fois. Le courant a été coupé. Kristina était coincée dans l’ascenseur. L’opération a été mise en doute.

« J’ai eu un enfant dans l’ascenseur, je baptise l’autre et demain nous avons une opération du cœur », a déclaré Tkachuk. “C’était une période horrible.”

L’attaque, le 23 novembre, faisait partie de la campagne de missiles incessante de la Russie visant les systèmes énergétiques de l’Ukraine, qui a mis hors service des services essentiels à travers le pays et, comme le Kremlin l’avait clairement prévu, a perturbé la vie des Ukrainiens ordinaires, compliquant les décisions, grandes et petites.

Avec l’arrivée de températures glaciales, les habitants de Kyiv et d’autres villes demandent non seulement où trouver du chauffage, de l’eau et de l’électricité, mais aussi s’ils peuvent rester en Ukraine. Les autorités préviennent d’une catastrophe humanitaire pour ceux qui restent et d’une nouvelle crise de réfugiés si trop de personnes partent.

Entre-temps, le stress monte, y compris des signes de tension parmi les agents publics chargés d’effectuer des réparations, qui sont difficiles, coûteuses et, dans certains cas, impossibles sans de nouveaux équipements rares.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé la création de quelque 4 000 « points d’invincibilité » à travers le pays, des abris où la population pourrait se réchauffer, recharger des appareils électriques, accéder à Internet et boire quelque chose de chaud.

Dans une allocution récente, cependant, Zelensky a déclaré que tous les gouvernements municipaux « n’ont pas fait du bon travail », pointant du doigt le bureau du maire de Kyiv.

“Il y a beaucoup de plaintes à Kyiv”, a déclaré Zelensky. « Les points doivent encore être améliorés, c’est un euphémisme. Votre attention s’il vous plaît. Les habitants de Kyiv ont besoin de plus de protection.

Le maire de Kyiv, Vitaly Klitschko, a rejeté les critiques du président. “Je ne veux pas m’engager dans des batailles politiques, surtout dans la situation actuelle”, a-t-il déclaré. “C’est inutile.”

Alors que les dégâts causés par les frappes de missiles se sont intensifiés, les réparations prennent plus de temps et une grande partie de l’Ukraine subit plusieurs heures par jour sans électricité.

Dans le cas d’Olha Tkachuk, il a fallu deux heures pour sauver sa fille aînée de l’ascenseur. Le père Pavlo, un prêtre orthodoxe, a dirigé le baptême de Nikol et de son jumeau fraternel, Daniel – juste au cas où l’opération ne réussirait pas, a déclaré Tkachuk.

Le lendemain matin, il n’y avait toujours pas d’électricité, d’eau et de chauffage dans leur appartement ni, plus important encore, au Centre cardiaque ukrainien pour enfants. Tkachuk et son mari, Volodymyr, ont néanmoins récupéré les affaires de leurs enfants dans le noir et se sont dirigés vers l’hôpital.

“Lorsque vous êtes dans un appartement froid et que vous devez trouver de l’eau, qui n’y est pas, et qu’il n’y a pas de lumière, et que vous devez baigner un petit enfant dans un bain froid, le sortir et le préparer pour une opération chirurgicale dans le matin – c’est très effrayant », a déclaré Olha Tkachuk.

“Mais nous devions y aller, car c’était notre dernier espoir”, a-t-elle ajouté. “Parce que ça pourrait empirer.”

À l’hôpital, Illya Yemets, le directeur, leur a dit qu’il y avait suffisamment de générateurs et suffisamment de carburant diesel pour faire fonctionner l’équipement médical pendant toute la durée de l’opération de Nikol. Mais le manque de chauffage et d’eau était un problème. Nikol souffrait d’une maladie qui affaiblissait gravement ses poumons et elle avait besoin d’être maintenue au chaud pour éviter une maladie ou une infection. L’eau était également nécessaire pour la chirurgie.

Yemets a dit qu’ils devraient opérer. C’était “le moindre mal”, a-t-il déclaré dans une interview.

Il a expliqué qu’il y avait un risque d’une autre attaque, aggravant encore la situation. “Mais si nous n’opérons pas, l’enfant mourra”, a-t-il dit.

L’opération a été un succès. Il y avait encore assez d’eau dans les réservoirs de l’hôpital. Et tandis que le manque de chaleur faisait baisser la température dans la salle d’opération et l’unité de soins intensifs, Nikol était maintenu au chaud par un matelas chauffant spécial et une table d’opération.

“Dieu merci, la température extérieure n’était que glaciale, et pas 10 ou 15 degrés plus froide”, a déclaré Yemets.

L’attaque au missile du 23 novembre a été l’une des pires depuis que les forces russes ont commencé à bombarder l’infrastructure énergétique de l’Ukraine début octobre. À la fin du barrage, la quasi-totalité de l’Ukraine était plongée dans le froid et l’obscurité.

A Kyiv, un missile avait endommagé quatre lignes, coupant l’électricité de la quasi-totalité de la population de la capitale sur la rive est du Dniepr. En moins de six heures, les ingénieurs ont rétabli deux lignes qui alimentaient en électricité les hôpitaux, les centrales de chauffage et les installations d’approvisionnement en eau de la région.

Mais sur un autre site de la ville, des ingénieurs de DTEK, le plus grand fournisseur privé d’électricité du pays, ont travaillé sans dormir pendant 48 heures, sous la pluie, la neige et des températures glaciales. “Ce fut probablement le travail de récupération d’urgence le plus difficile pour nous – il y a eu beaucoup de dégâts”, a déclaré Andriy Toyunda, chef de la brigade de réparation. “Ils nous ont apporté des vêtements secs, de la nourriture et des boissons chaudes.”

Lundi, la Russie a de nouveau bombardé le système énergétique de l’Ukraine, lançant plus de 70 missiles, ce qui a entraîné des pannes d’électricité dans la ville méridionale d’Odessa et dans d’autres endroits du pays.

Les analystes militaires et du renseignement pensent que le président russe Vladimir Poutine espère démoraliser la population civile ukrainienne et compenser le manque de succès de Moscou sur le champ de bataille. En fin de compte, il espère créer des fissures dans la société ukrainienne, disent-ils. Jeudi, Poutine a admis avoir ciblé les infrastructures, mais a reproché à l’Ukraine d’avoir provoqué les frappes.

Jusqu’à présent, son plan semble échouer. Lors d’entretiens, les Ukrainiens ont déclaré qu’ils étaient encore plus déterminés à s’accroupir et à souffrir de tout ce que cet hiver pourrait apporter. Mais il y a aussi des signes que sur les bords, les esprits commencent à s’enflammer, comme avec les critiques de Zelensky sur Kyiv.

Même lorsque les roquettes russes ne ciblent pas directement les systèmes de chauffage et d’eau de l’Ukraine, les coupures de courant ont un effet d’entraînement, a déclaré Dmytro Novytskyi, président de l’association ukrainienne de l’approvisionnement en eau et des installations d’assainissement.

Sans électricité, les pompes à eau sont incapables de diriger l’eau vers la population, a déclaré Novytskyi. Les pannes ont également touché les systèmes de chauffage central urbain ukrainiens de deux manières – d’abord en coupant l’eau qu’ils utilisent et ensuite en perturbant l’électricité nécessaire pour chauffer cette eau.

Novytskyi a déclaré que lors des attentats du 23 novembre, “l’approvisionnement en eau a été interrompu dans presque tout le pays”. Pour l’essentiel, il a déclaré qu’il avait été restauré “assez rapidement” et que “l’effondrement” du système d’eau avait été évité car les ingénieurs électriciens savaient qu’il fallait d’abord rétablir l’électricité dans les installations d’approvisionnement en eau et de drainage.

Une semaine après l’opération cardiaque, Olha Tkachuk et Nikol s’apprêtaient à quitter l’hôpital. Nikol dormait profondément, un petit paquet dans les bras de sa mère. Mais les angoisses de sa mère persistaient.

Nikol avait encore besoin d’être gardé au chaud, a-t-elle déclaré. “S’ils éteignent à nouveau le chauffage, nous devrons aller avec nos enfants ailleurs”, a-t-elle déclaré. Une option était de déménager chez les parents de son mari dans une autre ville, où ils ont un poêle à bois. Si cela ne fonctionne pas, elle a dit: “Nous chercherons de la chaleur.”

De même, Yemets est confronté à ses propres choix.

Le Centre cardiaque pour enfants est le plus grand hôpital d’Ukraine pour les enfants souffrant de problèmes cardiaques. Il a opéré 10 à 15 enfants par semaine pendant la guerre. Un deuxième site à Kyiv fournit des soins aux adultes.

Au cours des premiers mois de la guerre, alors que les combats étaient proches de Kyiv, le centre a déplacé son travail au sous-sol de son immeuble et a envoyé des médecins et du matériel à Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine.

Maintenant, Yemets demande où il obtiendra le carburant diesel pour faire fonctionner les générateurs si les pannes durent plus longtemps. Déjà, certaines parties de l’hôpital fonctionnent avec des températures abaissées et d’autres mesures de conservation en place.

Il envisage à nouveau de déplacer une partie de ses opérations à Lviv. Mais Lviv connaît également des coupures de courant.

La partie principale de la clinique restera à Kyiv. « Tant que c’est possible », dit-il. “Nous devons donner une chance à tous les enfants et aux personnes âgées.”

Pour les médecins individuels à l’hôpital, la question de savoir s’ils doivent rester est également importante.

“Nous y pensons tous les jours et en discutons tous les jours avec nos amis et nos collègues – c’est une question principale maintenant”, a déclaré Sergey Varbanets, chef du service de chirurgie cardiaque pour adultes.

Une semaine avant l’opération de Nikol, Varbanets fonctionnait lorsque la clinique a subi sa première panne de courant résultant d’une attaque au missile. Les générateurs se sont mis en marche automatiquement, comme prévu, et tout l’équipement médical a fonctionné sans interruption. Pourtant, Varbanets a déclaré qu’il y avait un malaise dans la salle d’opération lorsqu’il a été annoncé que 10 autres missiles volaient vers Kyiv.

Varbanets a déclaré que la situation “va encore empirer” parce que les Russes “n’ont pas d’autre choix”. Lui et sa femme ont discuté de son départ d’Ukraine avec leurs enfants, comme elle l’a fait au début de la guerre, avant de retourner à Kyiv – une conversation angoissante.

“Elle ne veut pas s’échapper sans moi – ce n’est pas facile d’aller simplement en Allemagne”, a déclaré Varbanets, racontant leurs délibérations. « Nous allons rester ici », a-t-il dit. “Et en quelque sorte pour survivre cet hiver.”