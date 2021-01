Alors que les autorités traquent les partisans de Trump qui ont fait irruption dans le Capitole américain, les adolescents ont avec empressement dénoncé les membres de leur propre famille qui ont pris part à l’émeute, et les médias ont encouragé le mouchard à la Stasi.

Quelques jours après que les partisans du président Donald Trump se sont introduits de force dans le Capitole américain et ont déclenché une émeute dans tout le bâtiment, la police et les procureurs s’efforcent d’identifier et de retrouver les membres de la foule. La police de DC a déjà arrêté au moins 80 personnes et le procureur général de Washington DC, Karl Racine, a déclaré vendredi à ABC News que son bureau fouillerait Internet à la recherche de pistes et demanderait au public d’envoyer des conseils.

Cependant, un certain nombre de jeunes n’avaient pas besoin d’être interrogés deux fois. Helena Duke, 18 ans, a été profilée par Buzzfeed News vendredi pour avoir rendu public sa propre mère, sa tante et son oncle après les avoir vus sur une photo du Capitole. Duke a déclaré à Buzzfeed qu’elle avait dénoncé sa propre famille après que sa mère lui ait interdit d’assister à une manifestation Black Lives Matter plus tôt cette année.

«Salut maman, souviens-toi de la fois où tu m’as dit que je ne devais pas aller aux manifestations BLM car ils pourraient devenir violents … c’est toi? Elle a tweeté à côté d’une vidéo montrant sa mère saignant du nez après une bagarre avec une femme noire.

Le tweet a valu à Duke les éloges de certains commentateurs libéraux, mais la réaction des conservateurs, et l’adolescente a depuis verrouillé son compte Twitter.

Cependant, elle a déclaré à Buzzfeed qu’elle avait reçu des messages d’autres adolescents qui ont vu leur famille lors de l’émeute et se sont demandé s’il fallait les dénoncer ou non.

L’un de ces adolescents, Robyn Sweet, a été interviewé par Buzzfeed un jour plus tôt. Sweet soupçonnait que son père – un partisan de Trump et membre d’une milice – se rendrait à Washington pour le rassemblement de Trump mercredi et l’a révélé publiquement après son arrestation à l’intérieur du Capitole.

Sweet a dit à Buzzfeed qu’elle était « Honteux et dégoûté » par les croyances et les actions de son père, et a dit qu’elle ne lui parlait plus à cause de son « théories du complot » et participation à des groupes de droite.

Quelles que soient les conséquences pour leurs relations familiales, les médias américains ont encouragé les amis et les proches des émeutiers à les informer auprès de la police. CNN a intensifié les appels à l’information du FBI – tout en décrivant simultanément l’ostracisation sociale qui les attend – et USA Today a demandé à ses lecteurs de remplir un formulaire s’ils reconnaissent l’un des émeutiers filmés.

Certains lecteurs ont sonné avec des informations et se sont réjouis des répercussions auxquelles les suspects seraient bientôt confrontés, mais d’autres ont été troublés par l’apparente «Fusion entre presse et État», ainsi que le manque d’intérêt des médias pour identifier les émeutiers Black Lives Matter et Antifa tout l’été.

« Ils n’ont pas vraiment besoin de votre aide pour cela, » écrivain Whitney Webb a répondu. « Ce qu’ils veulent, c’est que vous vous habituiez à l’idée de dénigrer vos voisins. »

Bien que les appels à l’information se soient multipliés à la suite de l’émeute de mercredi, parallèlement à une répression draconienne de la censure par les grandes technologies, le public est déjà habitué à se faire dire de se moquer. Au milieu des verrouillages liés aux coronavirus, la police et le gouvernement britanniques ont encouragé les citoyens à dénoncer leurs voisins pour avoir enfreint les restrictions, tout comme les autorités du Canada, de la Russie et des États-Unis.

