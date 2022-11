Après les élections, un optimisme prudent que peu de faux récits ont pris

Les principales plateformes de médias sociaux ont toutes eu du mal à lutter contre la désinformation et la désinformation en ligne au fur et à mesure que les résultats étaient compilés, mais les chercheurs qui étudient le problème ont déclaré que les efforts visant à semer le doute sur l’issue du processus démocratique américain n’avaient – ​​du moins jusqu’à présent – ​​pas réussi à prendre racine.

L’ancien président Donald J. Trump a publié mardi une série de messages sur sa propre plateforme, Truth Social, sur les problèmes de vote en Pennsylvanie, en Arizona et au Michigan. Plus tard, cependant, il a déplacé sa colère contre les candidats qui ont mal réussi, y compris ceux qu’il avait approuvés, comme Don Bolduc et Joe O’Dea, les républicains qui ont perdu les courses au Sénat dans le New Hampshire et le Colorado.

La vidéo a été partagée près de 20 000 fois et aimée par plus de 30 000 utilisateurs, y compris de nombreux comptes importants avec des centaines de milliers d’abonnés. Le message et d’autres similaires sur une douzaine de plateformes en ligne ont allumé un faux récit de manigances électorales généralisées parmi ceux qui sont prédisposés à croire que les élections du pays sont truquées.

Certains y ont vu un signe d’espoir de la résilience du système politique, bien que peu aient déclaré la victoire dans la lutte contre la désinformation.

Lors d’un briefing mercredi, les dirigeants de Common Cause, le groupe non partisan de responsabilisation du gouvernement, ont déclaré que les élections s’étaient déroulées plus facilement que beaucoup ne le craignaient malgré de “petits problèmes administratifs” dans certains bureaux de vote qui étaient présentés en ligne comme des preuves de complots. La forte participation des électeurs était la preuve qu’ils avaient rejeté “le déni électoral basé sur des mensonges”, a déclaré Khalif Ali, directeur de Common Cause Pennsylvania.

Le représentant Adam Kinzinger, le républicain de l’Illinois qui a rompu avec M. Trump et son parti pour avoir affirmé que l’élection présidentielle de 2020 avait été volée, fait écho que mardi soir. “Les négationnistes des élections sont perdants ce soir”, a-t-il écrit sur Twitter.

Ce n’est pas tout à fait vrai, cependant, et cela aussi peut aider à expliquer pourquoi plus de récits sur la fraude électorale ne se sont pas répandus plus largement. Selon une analyse du New York Times, plus de la moitié des 370 candidats qui avaient d’une manière ou d’une autre mis en doute la victoire du président Biden avaient remporté leurs courses mercredi midi,