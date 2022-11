Après les élections israéliennes, les Palestiniens doivent voter

Commentez cette histoire Commentaire

Les Israéliens ont voté mardi pour leur cinquième élection en quatre ans. Comme ses prédécesseurs, cette élection a été façonnée par une lutte tendue entre deux camps hétéroclites – l'un opposé à l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu et l'autre soutenant sa tentative de retour au pouvoir. Au moment de la rédaction, les sondages à la sortie des urnes ont montré que le parti Likud de Netanyahu et ses alliés semblaient susceptibles de rassembler 61 sièges à la Knesset de 120 sièges, ou parlement israélien. Cela suffirait à évincer un bloc dirigé par le Premier ministre centriste sortant Yair Lapid. Le décompte des voix n'est cependant pas terminé et la marge de victoire prévue de Netanyahu pourrait encore être effacée.

Le résultat projeté le plus accrocheur est la performance du brandon d’extrême droite Itamar Ben-Gvir et de son parti Jewish Power, qui, dans le cadre d’un bloc d’autres partis de droite, a obtenu ce qui pourrait être la troisième plus grande tranche de sièges en la Knesset. Peu importe le glissement constant vers la droite de la politique israélienne au cours des deux dernières décennies, l’extrémisme de Ben-Gvir était jusqu’à il n’y a pas si longtemps considéré comme hors de propos. Comme mes collègues l’ont détaillé, il a ses racines dans le parti ouvertement raciste Kach, qui a été fondé par le rabbin américain radical Meir Kahane et interdit par Israël pour son incitation raciste et violente. Ben-Gvir était autrefois surnommé “le David Duc d’Israël” et adulé Baruch Goldstein, le terroriste israélien américain qui a tué 29 fidèles palestiniens au Caveau des Patriarches d’Hébron en 1994.

Elections en Israël : un politicien d’extrême droite se rapproche du pouvoir

Suite à l’attaque des colons contre des militants et des soldats israéliens en Cisjordanie, le chef du parti travailliste appelle à ce que le membre de la Knesset Itamar Ben Gvir et son parti Jewish Power soient considérés comme des partisans du terrorisme. https://t.co/ierrhDA0v6 — Mairav ​​Zonszein מרב זונשיין (@MairavZ) 20 octobre 2022

Mais, dans un futur gouvernement hypothétique de Netanyahu, un politicien qui embrasse ouvertement le nettoyage ethnique pourrait être sur le point de devenir un courtier du pouvoir, commandant même des ministères clés et dictant la politique nationale. Une telle ascension a été rendue possible par la recherche controversée d’alliés de l’ancien Premier ministre alors qu’il cherche à reprendre le pouvoir et à échapper à un procès en cours pour corruption. « Netanyahu a ouvert la porte à Ben-Gvir pour participer à la politique dominante », a déclaré Yohanan Plesner, président de l’Israel Democracy Institute, à mes collègues. “Maintenant, il devient une force.”

Dans le même temps, les analystes ont souligné une participation plutôt faible parmi les quelque 2 millions d’Israéliens palestiniens qui vivent à l’intérieur des frontières d’Israël de 1967 et peuvent voter. Leur désenchantement est profond, lié à la fois à des griefs historiques sur leur marginalisation au sein d’Israël, mais aussi à de nouvelles frustrations sur l’inefficacité du gouvernement dirigé par Lapid, qui comprenait un parti arabe de droite dans sa fragile coalition.

Ensuite, il y a la détérioration de la situation sécuritaire à proximité dans les régions du nord de la Cisjordanie, où l’armée israélienne a étendu ses opérations de contre-terrorisme ces derniers mois. L’année dernière a vu une montée en flèche de la violence des justiciers juifs ainsi que du militantisme palestinien.

« Jusqu’à présent, 2022 a été l’année la plus meurtrière pour les Palestiniens de Cisjordanie en 16 ans, selon les Nations Unies. La situation est alimentant le sentiment que le « changement de gouvernement » de Lapid a apporté la même chose », a écrit ma collègue Claire Parker.

Les Israéliens palestiniens sont divisés et désillusionnés à l’approche des élections

Mise à jour finale du aChord Center/Heb-U. Après la clôture des bureaux de vote et selon un modèle de prévision statistique combiné à des rapports de bureaux de vote échantillonnés tout au long de la journée, le Centre aChord estime que le taux de vote dans la société arabe était d’environ 54 %. – ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) 1 novembre 2022

Pour les 5,5 millions de Palestiniens et d’Israéliens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, chaque élection israélienne est un rappel de « leur exclusion du système politique qui contrôle une grande partie de leur vie », ont écrit mes collègues. C’est plus intensément le cas maintenant : les cycles répétés de campagnes électorales israéliennes n’ont présenté aucune discussion sur le statut de millions de Palestiniens vivant sous occupation militaire israélienne tout en élevant régulièrement les intérêts des colons juifs parfois extrémistes vivant au milieu d’eux.

Les Accords d’Abraham tant vantés, les accords de normalisation forgés entre Israël et une poignée de monarchies arabes, ont approfondi le sentiment d’aliénation palestinienne et ont rendu la perspective déjà faible d’un État palestinien indépendant viable d’autant plus lointaine. Pour de nombreux Israéliens, ce n’est pas un problème ; pour les Palestiniens, c’est leur réalité.

« La population israélienne a l’habitude de ne pas se souvenir du conflit et de l’occupation parce que c’est un sujet caché », a déclaré au Post Rula Hardal, politologue israélo-palestinienne à l’Institut Shalom Hartman de Jérusalem.

Mais le problème pour les Palestiniens se situe encore plus près de chez eux. L’Autorité nationale palestinienne (AP) – l’entité politique qui contrôle la Cisjordanie avec le soutien d’Israël et des puissances occidentales, en particulier les États-Unis – est en pleine crise de légitimité. Son dirigeant de 87 ans, le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, maintient son emprise sur le pouvoir depuis une génération et montre peu d’intérêt à l’abandonner. Les Palestiniens ordinaires et les militants de la société civile disent qu’ils s’irritent de l’autoritarisme croissant de l’AP, défini par le penchant d’Abbas à gouverner par décret.

La dernière série d’élections palestiniennes a eu lieu en 2006 ; tout Palestinien né en 1987 ou après n’a pas pu voter à une élection palestinienne. En 2007, une rupture violente entre le parti Fatah d’Abbas et la faction islamiste Hamas a vu cette dernière prendre le pouvoir à Gaza et paralyser la politique palestinienne. Cette stagnation a été aggravée par un blocus israélien de Gaza et l’enracinement d’un système israélien largement efficace de contrôle sur la Cisjordanie.

L’année dernière, Abbas a reporté les premières élections prévues en 15 ans ; certains analystes ont suggéré que cette décision était motivée par sa peur de perdre le contrôle au profit de rivaux à l’intérieur et à l’extérieur de son parti. Le mois dernier, des représentants du Fatah et du Hamas se sont rencontrés en marge d’un sommet de la Ligue arabe en Algérie et ont annoncé leur intention d’organiser des élections d’ici un an. Mais chez nous, il y avait peu d’optimisme quant à ce que cette nouvelle compréhension apparente pourrait apporter.

Netanyahu semble bien placé pour revenir au pouvoir, selon les sondages israéliens à la sortie des urnes

En images| Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, est arrivé aujourd’hui en Algérie pour participer au 31e sommet de la Ligue arabe. pic.twitter.com/GuPy54X18p – Réseau d’actualités Quds (@QudsNen) 1 novembre 2022

Pendant des années, l’AP a fonctionné comme garant de la sécurité pour Israël et les États-Unis. Il a été un spectateur impuissant alors qu’Israël a étendu les colonies dans certaines parties de la Cisjordanie et a réalisé ce que les critiques décrivent comme une “annexion rampante” des terres palestiniennes. Il coordonne avec Israël les opérations de sécurité et mène des raids et des arrestations au nom d’Israël. Si le malade Abbas a un successeur, la rumeur veut que ce soit Hussein al-Sheikh, l’un des principaux points de contact de l’AP avec les agences de sécurité israéliennes et une figure bien connue à Washington. Il est également profondément impopulaire parmi les Palestiniens.

“L’AP garde un couvercle sur le joint”, m’a dit Diana Buttu, une ancienne porte-parole de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP). Mais la nature chaotique et sclérosée du système présidé par Abbas signifie que peu de Palestiniens ont beaucoup d’espoir pour de vraies élections pour revigorer leur statu quo politique moribond. « Ce n’est même pas une question de savoir qui » suivra Abbas malade, a ajouté Buttu, mais « une question de comment » cette transition peut même se produire.

“Ce n’est pas entièrement la faute d’Abbas : nous vivons sous une occupation délibérément cruelle, et tout a été fait pour faire échouer l’AP et les présenter comme des sous-traitants pour la sécurité israélienne”, a déclaré au Guardian Hanan Ashrawi, un ancien haut dirigeant de l’OLP qui a démissionné en 2020. .