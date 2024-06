Après les élections historiques en Afrique du Sud, qu’en est-il désormais de son rôle mondial sur des questions telles que la guerre à Gaza ?

CAPE TOWN, Afrique du Sud (AP) — Ce fut un jour historique pour l’Afrique du Sud. Le parti politique qui a mis fin au L’ère de l’apartheid, source de division raciale et a fait monter en flèche les espoirs mondiaux avec une nouvelle démocratie dynamique a perdu son emprise sur le pouvoir depuis trois décenniesselon les résultats des élections samedi.

Pour la première fois, l’African National Congress devra former une coalition pour gouverner l’Afrique du Sud, dont le rôle sur la scène mondiale grandit à mesure qu’il poursuit Israël en justice pour ses actions à Gaza et assume tardivement la présidence du Groupe des 20 nations. cette année.

Voici ce qui pourrait se passer pour une voix de premier plan en faveur du monde en développement après que l’ANC ait perdu sa domination dans le pays.

DÉFIER ISRAÉL SUR GAZA

L’Afrique du Sud est devenue le critique le plus visible des actions d’Israël à Gaza en l’accusant de génocide dans une affaire devant la Cour internationale de Justice, la plus haute juridiction de l’ONU.

Cette affaire a été largement motivée par l’ANC, qui s’identifie depuis longtemps à la cause palestinienne et voit à Gaza et en Cisjordanie occupée des parallèles inconfortables avec les lointaines « patries » créées pour le peuple noir d’Afrique du Sud par l’ancien gouvernement contrôlé par les Blancs sous le règne de l’ANC. système brutal d’apartheid.

Israël nie avec véhémence les allégations de génocide. La perte de la majorité parlementaire par l’ANC lors des élections de cette semaine a fait l’actualité en Israël.

Le procès devant la Cour mondiale pourrait durer des années, ce qui signifie qu’un nouveau gouvernement de coalition sud-africain en hériterait. L’ANC formera probablement un accord de gouvernement avec un ou plusieurs des trois principaux partis d’opposition d’Afrique du Sud : l’Alliance démocratique centriste, les Combattants de la liberté économique d’extrême gauche et le nouveau parti populiste MK de l’ancien président Jacob Zuma.

L’Alliance démocratique, qui a obtenu environ 21 % des voix, a déclaré qu’elle n’était pas d’accord avec l’accusation de génocide contre Israël et qu’elle préférerait voir l’Afrique du Sud faire pression en faveur d’un règlement négocié de la guerre entre Israël et le Hamas. L’EFF est considéré comme au moins aussi pro-palestinien que l’ANC et a également accusé Israël de génocide. La position du Parti MK, formé à la fin de l’année dernière, n’est pas claire.

LA PRÉSIDENCE DU G20 EST À VENIR

L’Afrique du Sud est depuis longtemps considérée comme l’un des principaux représentants du continent africain dans le monde et, le 1er décembre, elle assumera la présidence éminente du Conseil. Groupe de 20 nations – 20 principaux pays riches et en développement. L’Afrique du Sud succédera au Brésil, qui profite de sa présidence pour promouvoir une plus grande représentation des pays en développement sur la scène mondiale.

L’Afrique du Sud est la seule nation africaine membre du G20. L’ANC et son ou ses nouveaux partenaires au pouvoir devront regarder au-delà de la politique sud-africaine et trouver une position commune sur des questions mondiales urgentes telles que changement climatiqueconflits et réformes des institutions financières internationales.

« Quel que soit le résultat des élections, des éléments profondément ancrés dans la politique étrangère sud-africaine persisteront, comme la défense des droits des Palestiniens et l’appel aux institutions internationales à se réformer pour mieux refléter les priorités des États africains », a écrit Michelle Gavin le mois dernier pour le journal. Conseil des relations extérieures.

ET PUIS IL Y A LA RUSSIE

La diplomatie sud-africaine au sein de l’ANC a attiré l’attention sur sa position historique en faveur de Moscou, qui s’est poursuivie après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie il y a plus de deux ans. Alors que les États-Unis et d’autres pays occidentaux reconnaissent depuis longtemps les liens de l’ANC avec la Russie – ils remontent à la lutte contre l’apartheid – les relations entre les États-Unis et l’Afrique du Sud ont été sérieusement tendues lorsque le gouvernement de l’ANC a autorisé les navires de guerre russes et chinois à mener des exercices au large de ses côtes début 2023.

L’Alliance démocratique, principal parti d’opposition, a vivement critiqué l’ANC à propos de ses relations avec la Russie, l’accusant de trahir sa position revendiquée de non-alignement et de neutralité à l’égard de la guerre en Ukraine et des tensions plus larges entre la Russie et l’Occident.

Gavin a suggéré qu’une coalition gouvernementale « instable » pourrait nuire à l’Afrique du Sud en tant que porte d’entrée pour les investisseurs étrangers et « rapprocher encore plus le pays de la Russie et de la Chine ».

