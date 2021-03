Après les élections au Salvador, Bukele est sur le point de contrôler presque totalement

Le vote confirme l’emprise de M. Bukele sur la politique d’El Salvador et confère à son parti de vastes pouvoirs pour remplacer ses adversaires les plus fervents, y compris le procureur général, et nommer de nouveaux membres à la Cour suprême. Et avec le Congrès et le pouvoir judiciaire empilés avec des alliés, M. Bukele pourrait changer la Constitution et éventuellement transformer le gouvernement à son image.

«Il n’y a pas de contrôle sur son pouvoir», a déclaré David Holiday, directeur régional pour l’Amérique centrale à l’Open Society Foundation. «Les gens lui ont donné une sorte de chèque en blanc pour reconstruire El Salvador comme il l’entend.»

La forte performance de Nuevas Ideas est survenue malgré les allégations de fraude électorale de M. Bukele et d’autres membres du parti.

Dans un geste qui aurait pu provenir directement du livre de jeu de l’ancien président Donald J.Trump, auquel M. Bukele a été comparé, le président salvadorien a convoqué une conférence de presse dimanche, alors que le vote était en cours, pour réclamer des irrégularités dans le vote et attaquer le Tribunal suprême électoral du pays, les médias d’information et le procureur général.

Le président s’est plaint que les bureaux de vote avaient ouvert tardivement et que son parti s’était vu refuser les pouvoirs d’observer le vote. Il a également affirmé qu’il avait été illégalement interdit à certaines personnes de voter, sans fournir aucune preuve.