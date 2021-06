Après les déclarations choquantes de sa femme Nisha Rawals, la conversation de Karan Mehra avec Himanshi Parasher devient virale ! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’industrie de la télévision était autrefois l’un des couples les plus adorables, la discorde conjugale de Karan Mehra et Nisha Rawal a été ouverte au grand jour. Les derniers jours ont été difficiles pour le duo, surtout après que des allégations et des contre-allégations aient été formulées les unes contre les autres, laissant les fans sous le choc.

Après Nisha Rawal prétend que Karan Mehra a une liaison extra-conjugale, sa conversation sur les réseaux sociaux avec sa co-star Himanshi Parasher est devenue virale. Cela remonte au 15 avril 2021. Karan a laissé un commentaire sur la publication vidéo de Himanshi. Karan dit que je suis une personne terre-à-terre@realkaranmehra je sais que c’est boiteux#bts @maavanthandianchaavan@zeepunjabi_off

Il a écrit: J’avais dit « Itna bhi nahi girna chahiye ki aap zameen pe aa jao » Moment mignon et prise de vue amusante avec toi @himanshiparashar

Elle a répondu, « @realkaranmehra apke liye hum kahi bhi gir jaynge karan ji »

Karan Mehra fait partie d’un spectacle pendjabi appelé Mawaan Thandiyan Chawan et Himanshi Parashar joue le rôle principal en face de lui.

Pour les non-initiés, Nisha Rawal a fait des allégations choquantes de violence domestique et d’affaire extra-conjugale contre Karan. Il a été arrêté pour avoir prétendument battu sa femme et placé en garde à vue. Plus tard dans la journée, Karan a été libéré sous caution.

Dans une interaction avec les médias, Nisha Rawal a fait des allégations surprenantes contre son mari Karan Mehra, déclarant qu’il avait une liaison extra-conjugale et qu’après l’avoir confronté, il l’a acceptée.

cependant, Karan a allégué que sa femme Nisha était celle qui a commencé l’agression en lui criant dessus puis en lui crachant dessus. Il a déclaré à India Today que le couple traversait une période difficile depuis un certain temps et envisageait de se séparer.

Il a affirmé que l’énorme bagarre avait éclaté alors qu’il refusait de payer le montant « énorme » de la pension alimentaire exigé par sa femme et son frère.

Plus tôt, une section des médias a rapporté que tout ne va pas bien entre le duo. Cependant, tant Karan que Nisha avaient réfuté ces affirmations comme des rumeurs.

Le couple est sorti ensemble pendant environ six ans, avant de se marier le 24 novembre 2012. Le duo a eu la chance d’avoir un fils en 2017.

Karan Mehra est devenue une célébrité avec le savon quotidien Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Il était l’un des acteurs les mieux payés du monde de la télévision et a également participé à Bigg Boss 10.