Après les conditions météorologiques extrêmes de l’été, de plus en plus d’Américains considèrent le changement climatique comme responsable, selon un sondage AP-NORC

Kathleen Maxwell vit à Phoenix depuis plus de 20 ans, mais cet été, c’était la première fois qu’elle ressentait de la peur, alors que les températures quotidiennes élevées montaient jusqu’à 110 degrés ou plus et les maintenaient pendant un record de 31 jours consécutifs.

« Il a toujours fait très chaud ici, mais rien de comparable à l’été dernier », a déclaré Maxwell, 50 ans, qui a ouvert ses fenêtres la semaine dernière pour la première fois depuis mars et a promené son chien dehors pour la première fois depuis mai. « J’avais vraiment peur. Et si ça ne se terminait pas et que c’était comme ça que ça allait se passer ? »

Maxwell blâme le changement climatique, et elle n’est pas seule.

Un nouveau sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research indique que des conditions météorologiques extrêmes, y compris un été qui a apporté une chaleur dangereuse dans une grande partie des États-Unis, renforcent la conviction des Américains qu’ils ont personnellement ressenti l’impact du changement climatique.

Environ 9 Américains sur 10 (87 %) déclarent avoir connu au moins un événement météorologique extrême au cours des cinq dernières années – notamment une sécheresse, une chaleur extrême, de violentes tempêtes, des incendies de forêt ou des inondations – contre 79 % qui disaient cela il y a seulement quelques mois. en avril. Et environ les trois quarts d’entre eux pensent que le changement climatique est au moins en partie responsable.

Au total, 64 % des adultes américains déclarent à la fois avoir récemment connu des conditions météorologiques extrêmes et penser que cela est dû au moins en partie au changement climatique, contre 54 % en avril. Et environ 65 % affirment que le changement climatique aura ou a déjà eu un impact majeur au cours de leur vie.

La chaleur de cet été pourrait être un facteur important : environ les trois quarts des Américains (74 %) déclarent avoir été affectés par un temps extrêmement chaud ou des vagues de chaleur extrêmes au cours des cinq dernières années, contre 55 % en avril. 92 % ont déclaré avoir vécu cette expérience au cours des derniers mois seulement.

Cet été a été le plus chaud jamais mesuré dans l’hémisphère Nord, selon l’Organisation météorologique mondiale et le service climatique européen Copernicus.

Des millions d’Américains ont également été touchés par la pire saison des incendies de forêt de l’histoire du Canada, qui a envoyé de la fumée étouffante dans certaines parties des États-Unis. Environ six adultes américains sur 10 déclarent que la brume ou la fumée des incendies de forêt les a affectés « beaucoup » (15 %) ou « un peu » (48%) ces derniers mois.

Et partout dans le monde, la chaleur extrême, les tempêtes, les inondations et les incendies de forêt ont touché des dizaines de millions de personnes cette année, les scientifiques affirmant que le changement climatique a rendu de tels événements plus probables et plus intenses.

Anthony Leiserowitz, directeur du programme de Yale sur la communication sur le changement climatique, a déclaré que des chercheurs y mènent des enquêtes semestrielles auprès des Américains depuis 15 ans, mais ce n’est qu’en 2016 qu’ils ont constaté que l’expérience des gens face aux conditions météorologiques extrêmes affectait leur opinion. sur le changement climatique. « Et le signal est devenu de plus en plus fort d’année en année à mesure que ces conditions continuent de s’aggraver », a-t-il déclaré.

Mais il estime également que la couverture médiatique du changement climatique a radicalement changé et que le public interprète les informations d’une manière plus scientifique qu’il y a dix ans.

Bruce Alvord, soixante-seize ans, de Hagerstown, dans le Maryland, a déclaré qu’il n’était pas rare de connaître des journées avec un indice de chaleur de 112 degrés cet été, et que les conditions de santé signifient que « la chaleur me dérange vraiment parce qu’elle restreint ce que je peux. faire. »

Malgré tout, ce fonctionnaire à la retraite ne croit pas au changement climatique d’origine humaine ; il se souvient des histoires de ses grands-parents sur le mauvais temps et pense que le climat fluctue tout seul.

« De mon point de vue, je pense que c’est un groupe de politiciens puissants et de groupes de pression qui… ont leur programme », a déclaré Alvord, un républicain qui ne voit pas la nécessité de changer ses propres habitudes ou que le gouvernement en fasse plus. «Je conduis une Chrysler 300 (avec un moteur V8). J’utilise du gaz super. J’obtiens 15 miles par gallon. Je m’en fous.

Le sondage AP-NORC a révélé des différences significatives entre les démocrates et les républicains. Parmi ceux qui ont connu des conditions météorologiques extrêmes, les démocrates (93 %) sont plus certains que le changement climatique en est une cause, contre seulement la moitié des républicains (48 %).

Environ 9 démocrates sur 10 affirment que le changement climatique est en train de se produire, et presque tous les démocrates restants ne sont pas sûrs de la réalité du changement climatique (5 %), plutôt que de le rejeter catégoriquement. Les Républicains sont divisés : 49 % affirment que le changement climatique est en train de se produire, mais 26 % affirment que ce n’est pas le cas et 25 % supplémentaires sont incertains. Dans l’ensemble, 74 % des Américains affirment que le changement climatique est en train de se produire, un chiffre pratiquement inchangé par rapport à avril.

Le républicain Ronald Livingston, 70 ans, de Clute, au Texas, a déclaré qu’il n’était pas sûr que l’activité humaine soit à l’origine du changement climatique, « mais je sais qu’il se passe quelque chose parce que nous avons transpiré jusqu’au bout ».

Le professeur d’histoire à la retraite a déclaré qu’il n’avait pas plu depuis plusieurs mois cette année, tuant son herbe et asséchant un marécage sur sa propriété où il pêche parfois. Il faisait si chaud – avec 45 jours de température ou plus – qu’il pouvait à peine sortir et il avait du mal à faire pousser un jardin. Il estime également que les ouragans deviennent de plus en plus forts.

Et après cet été, il garde l’esprit ouvert sur le changement climatique.

« Cela m’inquiète dans la mesure où je ne pense pas que nous puissions tenir encore deux ou trois ans dans cette situation », a déclaré Livingston.

Jeremiah Bohr, professeur agrégé de sociologie à l’Université du Wisconsin-Oshkosh qui étudie la communication sur le changement climatique, a déclaré que les preuves scientifiques « ne changeront pas les mentalités qui n’ont pas déjà changé ». Mais les gens pourraient être influencés si des personnes ou des institutions en qui ils ont déjà confiance étaient convaincues et faisaient passer le message, a déclaré Bohr.

Après un été brutal, Maxwell, la résidente de Phoenix, a déclaré qu’elle espère que davantage d’Américains accepteront que le changement climatique se produit et que les gens l’aggravent, et soutiendront les mesures visant à le ralentir.

« Cela me semble très, très évident, avec toutes les conditions météorologiques extrêmes, les ouragans et les inondations », a déclaré Maxwell. « Je ne peux tout simplement pas imaginer que les gens ne le feraient pas. »

___

La couverture climatique et environnementale d’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

___

Le sondage a été mené auprès de 1 146 adultes du 7 au 11 septembre 2023, à l’aide d’un échantillon tiré du panel probabiliste AmeriSpeak de NORC, conçu pour être représentatif de la population américaine. La marge d’erreur d’échantillonnage pour tous les répondants est de plus ou moins 3,9 points de pourcentage.

Tammy Webber et Linley Sanders, Associated Press