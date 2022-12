Après les Chocs et les Bouleversements ; L’Allemagne, la Belgique et l’Uruguay dans l’horreur

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 a connu jusqu’à présent un bon nombre de bouleversements en termes de résultats, comme l’Arabie saoudite battant l’Argentine 2-1 et le Japon battant l’Allemagne avec la même marge en phase de groupes.

La Tunisie a également eu raison d’une France très tourmentée, mais les champions en titre avaient déjà réservé leur place en huitièmes de finale. De même, l’Argentine a également ignoré la défaite de la première journée pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Alors que la phase de groupes touche à sa fin, il y a déjà eu de grandes équipes qui ont été envoyées au premier tour de la finale.

Le Danemark, classé 10e mondial, a été devancé par l’Australie du groupe D, le premier n’ayant remporté aucun match à Qatar 2022.

Le numéro 13 mondial, le Mexique, n’a pas eu de chance de voir sa campagne de Coupe du monde se terminer en phase de groupes pour la première fois en 20 ans.

Le Pays de Galles et l’Iran, classés 19e et 20e au monde, n’ont pas réussi à dépasser l’Angleterre et les États-Unis du groupe B.

Dans le reste des groupes E, F, G et H, l’Allemagne, la Belgique et l’Uruguay risquent de ne pas se qualifier.

La Belgique, numéro 2 mondiale, se qualifiera pour les huitièmes de finale avec une victoire sur la Croatie, tandis qu’un match nul ne suffira que si le Maroc est battu par le Canada, la différence de buts entrant en jeu. La défaite les verra éliminés.

Dans le même groupe, la Croatie, classée 12e, est qualifiée si elle gagne ou fait match nul, mais si elle perd, Luka Modric et Cie devront éliminer le Canada pour vaincre le Maroc, auquel cas une différence de buts serait nécessaire pour séparer l’équipe de Zlatko Dalic de la Lions de l’Atlas.

L’Allemagne, classée 11e, doit récolter trois points pour rester en lice, car une victoire sur le Costa Rica couplée à une victoire de l’Espagne contre le Japon les verra se qualifier. Un match nul entre l’équipe de Luis Enrique et les Samurai Blue, ou une victoire du Japon, amènerait l’équation à la différence de buts. Tous les autres résultats verraient les hommes de Hansi Flick hors de la compétition.

Classé 14, l’Uruguay sera éliminé s’il perd ou fait match nul, mais peut toujours gagner si la Corée du Sud ne bat pas le Portugal. Si les deux équipes triomphent, la deuxième place sera décidée entre elles par la différence de buts.

La Suisse, numéro 15 mondiale, sera éliminée si elle est battue par la Serbie, mais avec une victoire.

Enfin, l’Italie, qui est 6e au classement FIFA, ne s’est pas qualifiée pour la finale de la Coupe du monde, ce qui en fait l’équipe la mieux classée au monde à ne pas jouer dans la compétition.

