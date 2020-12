KHAO PHRA THAEO WILDLIFE SANCTUARY, Thaïlande – Le gibbon aux mains blanches, capturé alors qu’il était enfant par des braconniers, a été sauvé d’une vie sombre amusant des visiteurs en état d’ébriété dans des bars touristiques, puis a passé huit ans dans une cage dans un centre de rééducation. Maintenant, cette survivante d’abus et de traumatismes vit dans la jungle sur l’île thaïlandaise de Phuket, où elle a récemment été vue perchée sur une branche d’arbre à 50 pieds au-dessus du sol alors que son compagnon sauvage et leurs deux descendants la regardaient avec méfiance depuis les arbres voisins. La sienne est une rare réussite. Nommée Cop, d’après un policier qui a aidé à son sauvetage, elle fait partie d’une petite colonie de gibbons sauvée, réhabilitée et relâchée dans la plus grande forêt restante de Phuket par le Projet de réhabilitation de Gibbon, un groupe à but non lucratif qui sauve des gibbons en Thaïlande. «Nous en avons maintenant 35 dans la forêt de Phuket, y compris ceux qui sont nés dans la nature», a déclaré Thanaphat Payakkaporn, secrétaire général de la Wild Animal Rescue Foundation de Thaïlande, qui gère le projet gibbon. «Certains ont des petits-enfants maintenant.»

Mais réhabiliter un gibbon sauvé et l’entraîner à survivre dans la nature peut prendre des années, et l’effort n’est pas toujours couronné de succès.

Gibbons, le plus petit des singes, était autrefois répandu dans une grande partie de l’Asie. La déforestation rampante et la chasse impitoyable de l’animal acrobatique ont considérablement réduit son nombre. Dans les années 1990 et au début des années 2000, alors que l’exposition d’animaux sauvages dans les bars faisait partie de la vie nocturne souvent miteuse de la Thaïlande, les jeunes gibbons apprenaient parfois à fumer, à boire de l’alcool et à manger de la nourriture humaine. Un tollé public a finalement conduit à de nouvelles lois. Certains vendeurs illégaux ont opté pour des gibbons pour les photos sur les plages ou dans la rue. La plongée dans le tourisme causée par la pandémie de coronavirus a conduit certains propriétaires illégaux à abandonner leurs animaux ces derniers mois. Depuis le début de la pandémie, a déclaré M. Thanaphat, il a sauvé trois jeunes gibbons abandonnés près des zones boisées au nord de Phuket.