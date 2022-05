Après les attaques de Chris Rock et Dave Chappelle, les lieux de comédie renforcent la sécurité

“Quand un comédien monte sur scène, quel est son seul but ?” a demandé Judy Gold, la comédienne et auteure de « Yes, I Can Say That : When They Come for the Comedians, We Are All in Trouble ». « Pour te faire rire. C’est ça.”

“Quand vous retirez l’intention du comédien de la formule et que vous décidez” Je vais prendre cette blague comme je la perçois, au lieu de la façon dont le comédien l’a voulue “”, a-t-elle déclaré, “et puis dites” je l’ai fait ” Je n’aime pas cette blague, je veux que cette personne soit annulée, réduite au silence ou battue, je veux dire, c’est juste terriblement triste.

Lors d’entretiens, les propriétaires de clubs de comédie et les comédiens eux-mêmes ont exprimé divers degrés d’inquiétude face aux événements récents. Alors que certains ont parlé d’une augmentation inquiétante des explosions du public avant les Oscars, d’autres ont mis en garde contre la confusion de ce qui est arrivé à M. Rock et M. Chappelle et en tirant des conclusions trop générales.