Après les attaques contre les Chinois, le Pakistan promet plus de sécurité

ISLAMABAD (AP) – Le président pakistanais a assuré vendredi au chef de la diplomatie de Pékin que son pays renforcerait la sécurité de tous les ressortissants chinois travaillant sur des projets de plusieurs milliards de dollars au Pakistan à court d’argent.

La Chine exige plus de sécurité du Pakistan pour ses ressortissants résidant et travaillant dans le pays islamique depuis 2021, lorsqu’un kamikaze a tué neuf Chinois et quatre Pakistanais lors d’une attaque dans le nord-ouest instable du Pakistan.

Plus récemment, un ressortissant chinois travaillant sur le barrage de Dasu, un projet hydroélectrique financé par la Chine et le plus grand du genre au Pakistan, a été arrêté pour blasphème après qu’une foule en colère l’ait accusé d’avoir insulté l’islam lorsqu’il a critiqué un collègue pour avoir pris trop de temps. le temps de prier pendant les heures de travail.

Les lois controversées du Pakistan sur le blasphème sont passibles de la peine de mort, et parfois même une simple suggestion de blasphème suffit à inciter les foules à la violence ou au lynchage. L’homme chinois a ensuite été libéré en vertu d’une ordonnance du tribunal, mais on ne sait toujours pas s’il sera jugé ou renvoyé chez lui.

Le président Arif Alvi a promis plus de sécurité pour les travailleurs chinois lors d’une réunion vendredi avec le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang. Les deux hommes se sont entretenus avant un mini-sommet samedi dans la capitale pakistanaise, Islamabad, au cours duquel le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Bilawal Bhutto Zardari, accueillera Qin ainsi que le ministre afghan des Affaires étrangères nommé par les talibans, Amir Khan Muttaqi.

Muttaqi est également arrivé à Islamabad vendredi avant la réunion à trois du lendemain. Le rassemblement est également considéré comme une sensibilisation des talibans par le Pakistan, qui a agi en tant que médiateur avec les nouveaux dirigeants afghans, ainsi que par la Chine, qui souhaite étendre son influence dans la région.

Les talibans ont été rejetés par la plupart de la communauté internationale pour les mesures sévères et restrictives qu’ils ont imposées depuis qu’ils ont pris le pouvoir en Afghanistan en août 2021, lorsque les troupes américaines et de l’OTAN étaient dans les dernières semaines de leur retrait du pays après 20 ans de la guerre, en particulier en interdisant aux filles d’aller à l’école au-delà de la sixième année et en excluant les femmes de la plupart des emplois et de la vie publique.

Au Pakistan, Pékin finance le soi-disant corridor économique sino-pakistanais, ou CPEC – un ensemble tentaculaire qui comprend une multitude de mégaprojets tels que la construction de routes, des centrales électriques et l’agriculture. Le paquet est une bouée de sauvetage pour le gouvernement pakistanais à court d’argent, actuellement confronté à l’une des pires crises économiques au milieu de pourparlers au point mort sur un plan de sauvetage avec le Fonds monétaire international.

Le CPEC, également connu sous le nom de projet One Road, fait partie de l’initiative chinoise Belt and Road, une entreprise mondiale visant à reconstituer la route de la soie et à relier la Chine à tous les coins de l’Asie.

Vendredi, Alvi et Qin « ont réaffirmé leur détermination à travailler ensemble pour promouvoir la paix et la prospérité régionales ainsi que pour faire face conjointement aux défis extérieurs ». Alvi a déclaré au diplomate chinois que les relations entre le Pakistan et la Chine étaient « enracinées dans la confiance mutuelle » et la compréhension.

Le ministre chinois a été cité dans le communiqué disant que leurs nations étaient des « amis de tous les temps » dont l’amitié « était aussi solide qu’un roc ».

C’est la deuxième fois que Muttaqi, le responsable taliban, se rend au Pakistan depuis la prise du pouvoir par les talibans. Le Pakistan a récemment exprimé sa préoccupation face à une recrudescence des attaques à travers le pays par les talibans pakistanais – un groupe militant indépendant allié et protégé par les talibans afghans.

Islamabad a exigé des talibans à Kaboul qu’ils fassent plus pour contenir les groupes anti-pakistanais tels que les talibans pakistanais – également connus sous le nom de Tehreek-e-Taliban Pakistan ou TTP – qui ont intensifié les attaques contre les forces de sécurité pakistanaises ces derniers mois.

Muttaqi devrait également discuter de la question des réfugiés afghans vivant au Pakistan ainsi que des questions frontalières des deux nations. En février, les deux parties ont fermé le principal poste frontière afghano-pakistanais à Torkham, bloquant des personnes et des milliers de camions transportant de la nourriture et des articles essentiels.

Après qu’une délégation pakistanaise se soit rendue à Kaboul pour des entretiens sur la crise, la frontière a été rouverte au bout d’une semaine.

