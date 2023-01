Après les accusations de Baldwin dans le tournage de “Rust”, les acteurs s’inquiètent pour la sécurité des armes à feu

La nouvelle qu’Alec Baldwin fait face à des accusations d’homicide involontaire pour avoir tué un directeur de la photographie avec une arme à feu dont on lui avait dit qu’elle était sans danger a fait repenser à l’acteur Steven Pasquale au tournage de “Aliens vs. Predator: Requiem” il y a plus de dix ans, quand lui et d’autres acteurs ont reçu des fusils de style militaire et ont dit de commencer à tirer.

Il se sentait en sécurité, a-t-il dit, car il comptait sur les experts en accessoires professionnels et sur l’armurier qui avait vérifié et lui avait montré l’arme.

“Nous sommes des artistes – nous ne sommes pas de vrais cow-boys, de vrais flics, de vrais super-héros”, a déclaré M. Pasquale. « Nous ne sommes pas Jason Bourne. Je ne peux même pas commencer à imaginer qu’un acteur ait la responsabilité de devoir maintenant être le responsable de la sécurité sur le plateau en ce qui concerne les pistolets à hélice. C’est dingue.”

Les accusations portées contre M. Baldwin pour une fusillade sur le plateau avaient de nombreux acteurs rappelant leurs propres expériences avec des armes à feu sur les plateaux, et discutant des mesures de sécurité et qui en porte la responsabilité principale.