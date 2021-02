Il y a un sentiment inéluctable de déjà-vu à propos de Manchester City en ce moment et, si cela s’avère correct, ils termineront la saison avec un autre triplé national.

La victoire 4-1 de dimanche à Liverpool en Premier League a envoyé City cinq points d’avance en haut du tableau, avec un match en cours contre tous leurs rivaux, et a donné un avertissement effrayant au peloton de poursuite que l’équipe de Pep Guardiola menace de disparaître. au-dessus de l’horizon. S’ils gagnent leur match en main contre Everton à Goodison Park le 17 février, les autres joueront pour la distinction douteuse de terminer deuxième.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Mais alors que City se prépare à se rendre au Pays de Galles pour affronter les prétendants à la promotion du championnat, Swansea City, au cinquième tour de la FA Cup mercredi (diffusez en direct sur ESPN + à 12 h 20 HE aux États-Unis), ce n’est pas seulement le trophée de la Premier League qui pourrait s’ajouter à la liste croissante des honneurs au stade Etihad.

2 Liés

City est déjà en finale de la Coupe Carabao; ils affronteront Tottenham à Wembley le 25 avril en tant que grands favoris pour remporter la compétition pour la quatrième année consécutive. Et avec une équipe de la ligue inférieure se tenant entre eux et une place en quart de finale de la FA Cup, cet exploit de balayer le conseil d’administration des grands honneurs nationaux en 2019 pourrait encore être répété deux ans plus tard par la dernière équipe exceptionnelle de Guardiola.

Bien sûr, chaque compétition de coupe comporte un élément de danger, même pour les plus grands clubs, comme le Bayern Munich et le Real Madrid l’ont découvert à leurs dépens en coupes nationales cette saison avec des défaites contre Holstein Kiel et Alcoyano, respectivement. Mais City a développé une aura d’invincibilité dans la FA Cup et la Carabao Cup ces dernières saisons, ce qui rend presque impossible de parier contre eux en sortant à nouveau victorieux dans les deux compétitions cette fois-ci.

Les objectifs d’Ilkay Gundogan ont contribué à propulser Manchester City vers la reconquête de sa domination en Angleterre. Getty

L’équipe de Guardiola n’a pas été éliminée de la Coupe Carabao depuis sa défaite au quatrième tour contre Manchester United de Jose Mourinho en octobre 2016, tandis que la défaite en demi-finale de la FA Cup la saison dernière contre Arsenal était leur seule défaite dans cette compétition depuis février 2018. City est devenu une coupe mastodonte en Angleterre, et aucun des meilleurs clubs encore debout dans la FA Cup – United, Everton, Spurs, Leicester et Chelsea – n’aura de craintes pour Guardiola ou ses joueurs.

Il y a deux ans, la plus grande peur de City en route pour remporter les deux coupes était un quart de finale à Swansea, lorsque l’équipe locale menait 2-0 jusqu’à la 69e minute. Trois buts au cours des 21 dernières minutes ont renversé le score pour City et ils n’ont jamais regardé en arrière à partir de ce moment-là, battant Brighton et Hove Albion en demi-finale avant d’égaler la plus grande marge de victoire de tous les temps en finale de la FA Cup avec un 6-0. gagner contre Watford à Wembley.

Est-ce que ce sera différent cette fois-ci, et quelqu’un peut-il empêcher City d’un autre triplé national?





La manière de la victoire de dimanche à Liverpool a souligné le statut de City comme, de loin, la meilleure équipe du pays à l’heure actuelle. Ils sont sur une série de 14 victoires consécutives dans toutes les compétitions, et ils sont invaincus en 21 matchs. En 2019, City en a remporté 18 et a remporté l’un de ses 19 derniers matchs nationaux, de sorte que leur forme montre un schéma de domination familier. Mais alors que les statistiques offrent des preuves convaincantes de leur envolée vers l’argenterie, il vaut également la peine d’examiner la profondeur de l’équipe de Guardiola pour un autre facteur clé pour soutenir la théorie selon laquelle ils peuvent obtenir un autre triplé.

La victoire 4-1 de dimanche à Liverpool – la première fois que City en a marqué quatre à Anfield depuis 1937 – a été obtenue sans Kevin De Bruyne et Sergio Aguero, blessés, qui n’ont pas encore surmonté les effets du COVID-19. Il a également été sécurisé avec des joueurs comme Aymeric Laporte, Kyle Walker, Fernandinho, Ferran Torres et Benjamin Mendy consignés sur le banc en tant que remplaçants inutilisés. Gabriel Jesus, généralement l’homme à remplacer Aguero, n’a joué que 18 minutes en tant que remplaçant en seconde période.

Aucune autre équipe de Premier League n’a une telle expérience au-delà du onze de départ et, dans les semaines à venir, Guardiola sera en mesure de faire tourner son équipe et d’assurer une fraîcheur continue tandis que les rivaux de City luttent pour suivre le rythme des exigences uniques d’une saison qui a été raccourcie et congestionnée en raison de la pandémie. Cela dit, Guardiola pensera qu’il n’a guère besoin de changer une équipe gagnante pour le moment car ses joueurs se comportent à des niveaux aussi impressionnants.

L’affichage de Phil Foden à Anfield a fait la une des journaux à juste titre, alors que le joueur de 20 ans a volé la vedette avec son superbe but tardif. Mais il convient également de noter qu’aucun joueur n’a marqué plus de buts en championnat depuis le début du mois de décembre qu’Ilkay Gundogan – les deux du milieu de terrain à Anfield en ont fait neuf depuis le 1er décembre – et le penalty de Mohamed Salah en deuxième mi-temps pour Liverpool était le premier Premier ministre. But de la ligue concédé par le gardien de la ville Ederson Moraes en 831 minutes. Seuls Edwin van der Sar et Petr Cech ont enregistré des blanchissages plus longs dans l’histoire de la Premier League.

Contrairement à 2019, lorsque leur bataille pour le titre face à face avec Liverpool les a maintenus au premier plan et au centre des projecteurs, City a volé sous le radar pendant une grande partie de cette saison, après avoir fait son pire départ depuis plus de 10 ans. Mais le résultat final pourrait être le même – plus de succès et plus d’histoire – car ils sont simplement tellement meilleurs que tout le monde.