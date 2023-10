Après l’énergie solaire, c’est une décision coûteuse concernant le contrôle de l’énergie domestique

Après un été marqué par des conditions météorologiques extrêmes et des incendies de forêt, et maintenant au plus fort de la saison des ouragans, les coupures d’électricité deviennent de plus en plus familières pour de plus en plus d’Américains. Cela signifie que c’est peut-être le bon moment pour envisager un système de stockage d’énergie de secours à domicile.

L’omniprésence des conditions météorologiques extrêmes et du changement climatique, la fiabilité et le coût des services publics locaux peuvent tous être pris en compte dans cette décision financière.

« Une alimentation de secours peut être justifiée en fonction de facteurs régionaux et géographiques ainsi que de l’état de l’infrastructure », a déclaré Benjamin R. Dierker, directeur exécutif de l’Alliance pour l’innovation et l’infrastructure, une organisation de recherche et d’enseignement, dans un courrier électronique.

Dans les zones côtières, par exemple, les considérations incluent la résilience des tempêtes ou des digues, la qualité et la capacité des infrastructures de drainage et la robustesse du réseau électrique, a-t-il expliqué. Dans d’autres régions, des conditions météorologiques extrêmes telles que des vents violents, des tornades et de la glace peuvent provoquer des chutes d’arbres ou des lignes abattues – un risque qui est considérablement atténué s’il y a des lignes électriques enterrées plutôt que des lignes aériennes, a déclaré Dierker. Des arrêts préventifs, dus à des conditions météorologiques extrêmes ou à d’autres facteurs, peuvent également être envisagés.

Au 11 septembre, 23 catastrophes météorologiques et climatiques ont été confirmées, avec des pertes dépassant chacune un milliard de dollars, affectant les États-Unis, selon le ministère. Centres nationaux d’information environnementale, qui contient un graphique montrant les emplacements de ces catastrophes. Ces événements comprenaient deux inondations, 18 tempêtes violentes, un cyclone tropical, un incendie de forêt et une tempête hivernale.

Voici ce que les consommateurs doivent prendre en compte concernant les options d’alimentation de secours domestique :

Besoins en appareils électroménagers pendant les pannes de courant

Une bonne première étape consiste à réfléchir aux appareils les plus importants que vous utilisez à l’électricité et à la durée pendant laquelle vous pourriez raisonnablement en avoir besoin en cas de panne, a déclaré Vikram Aggarwal, directeur général et fondateur d’EnergySage, qui aide les consommateurs à comparer les appareils propres. solutions énergétiques domestiques.

Si vos besoins de secours sont minimes, un petit générateur ou une batterie portable à combustible fossile pourrait suffire, ce qui peut coûter quelques centaines de dollars. Mais si vous souhaitez que votre maison fonctionne normalement, vous devrez envisager des options pour toute la maison.

L’emplacement peut être un facteur puisque dans certaines régions, l’électricité est rarement coupée ou pour de courtes périodes seulement. Dans certains États comme la Californie, le Texas et la Louisiane, cependant, la situation peut être complètement différente. Les consommateurs californiens, par exemple, peuvent avoir une idée actualisée de pannes dans leur région pour avoir une idée de ce que peuvent être leurs risques.