Après l’effondrement du barrage de Kakhovka en Ukraine, une organisation américaine de vétérans de combat sauve des habitants au milieu des inondations

Une organisation à but non lucratif basée à Tampa est sur le terrain à Kherson, en Ukraine, pour sauver les résidents touchés par l’effondrement du barrage de Kakhovka.

Project Dynamo, une organisation de sauvetage internationale dirigée par des vétérans, a été en Ukraine depuis l’invasion russe en février 2022 et travaille principalement dans les zones occupées.

« La majeure partie de nos opérations se sont déroulées dans le sud, nous avons également fait beaucoup de choses dans l’est, mais environ 80 % ou plus de nos opérations se sont déroulées en Ukraine occupée par la Russie, dans les provinces du sud, dans le sud oblasts », a déclaré le co-fondateur Bryan Stern à Fox News Digital.

L’équipe de Stern a déjà réalisé des dizaines d’opérations à proximité du barrage de Kakhovka et travaille à la mise en place d’opérations maritimes supplémentaires à Kherson.

Moscou et Kiev se sont mutuellement accusés d’avoir fait sauter le barrage et une centrale hydroélectrique, forçant des milliers d’habitants à fuir leurs maisons en raison d’inondations massives.

Le Centre mondial de données pour la géoinformatique et le développement durable, une organisation non gouvernementale ukrainienne, a estimé que près de 100 villages et villes seraient inondés .

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré dans une vidéo publiée le 10 juin sur Twitter que l’effondrement du barrage avait été causé par une « attaque terroriste russe ». Zelenskyy a également accusé les forces russes d’avoir tiré sur les sauveteurs dans les zones inondées.

« Des gens, des animaux sont morts », a-t-il déclaré à Politico Europe. « Depuis les toits des maisons inondées, les gens voient des noyés flotter. Vous pouvez le voir de l’autre côté. Il est très difficile de faire sortir les gens de la partie occupée de la région de Kherson. Lorsque nos forces essaient de les faire sortir, ils sont tirés à distance par les occupants. »

Stern a déclaré que son équipe n’avait pas essuyé de tirs mais qu’il ne serait pas surpris que des soldats russes tirent sur des personnes dans la région car ils ont « toujours pris pour cible des civils ». « C’est très cohérent avec la façon dont les Russes se battent », a-t-il ajouté.

Une des familles Project Dynamo sauvé de l’inondation venait de rentrer chez lui après être parti au début de la guerre.

« Ils avaient quitté l’oblast et étaient allés vers l’ouest », a déclaré Stern. « Ils sont revenus et puis c’est arrivé. Alors, quand ils en parlent… c’est déjà très frustrant et triste pour beaucoup de gens qui sont coincés dans une zone de guerre et qui ont dû devenir des déplacés internes. »

Stern a ajouté que les mots ne suffisaient pas pour décrire ce que la famille avait traversé. « Frustrant n’est pas le bon mot, mais c’est juste… comme si c’était du genre ‘Vraiment ?’ Vous savez, assez mal nous avons été bombardés, assez mal nous avons dû changer toute notre vie. Nos affaires sont terminées. Nos enfants ne sont plus scolarisés, nos amis sont morts, toutes ces choses terribles. Et finalement, nous sommes libérés et enfin, nous sommes en mesure de revenir. Et maintenant, cette… frustration n’est pas le bon mot, mais c’est juste… ce thème constant de la souffrance. Cela ne semble tout simplement pas s’arrêter », a-t-il déclaré à Fox News Digital.

L'officier de marine à la retraite a déclaré que l'organisation avait un besoin urgent de plus de bateaux et d'un jet ski pour poursuivre ses opérations de sauvetage.