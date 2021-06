Après l’effondrement des cotes de Good Morning Britain, ils seront à nouveau au téléphone avec Piers Morgan

L’animateur de l’EX-GMB, Piers Morgan, a révélé qu’ITV avait été en contact au sujet d’un éventuel retour – et après cette semaine, je pense qu’ils seront à nouveau sur le ventilateur.

L’émission de mercredi a attiré un pic d’audience de seulement 660 000 – une fraction des 1,8 million de téléspectateurs qui étaient à l’écoute lorsqu’il a arrêté de manière sensationnelle.

Alors que les nouveaux chiffres sont apparus hier, Piers a tweeté: » Bon sang. Dois-je de nouveau régler mon réveil à 4h45 ?’[/caption]

Ce record d’audience en mars a vu Good Morning Britain battre BBC Breakfast pour la première fois.

Mais il a rapidement perdu l’avantage sur son grand rival après le départ de Piers à la suite d’une dispute sur ses critiques de l’interview télévisée américaine de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah Winfrey.

Alors que les nouveaux chiffres sont apparus hier, Piers a tweeté : « Bon sang. Dois-je de nouveau régler mon réveil à 4h45 ? »

Le plongeon a été le sujet de discussion sur Twitter cette semaine, un observateur déclarant que « Piers doit être ravi. »

Adil et Ranvir n’ont attiré que 660 000 téléspectateurs[/caption]

Retour de choc

Mais sa réponse était loin d’être jubilatoire. Il a simplement dit: « Non, triste. » D’autres se sont tournés vers les médias sociaux pour le soutenir, disant : « Les chiffres d’audience ne mentent pas. @gmb ne vaut pas la peine d’être regardé sans l’inimitable @piersmorgan.

Cette semaine, Susanna Reid était également absente, ce qui a contribué aux mauvais chiffres de l’édition de mercredi, animée par Adil Ray et Ranvir Singh.

Mais les téléspectateurs ont souligné que même lorsque Susanna est à l’antenne, elle n’a pas suffi à empêcher la chute des notes. Le Sun a révélé en exclusivité samedi que Piers avait été contacté par les patrons d’ITV pour faire un retour choc à Good Morning Britain.

Et la star était convaincue qu’il pourrait amener les téléspectateurs à revenir à l’émission. Il a déclaré: « Je n’ai aucun doute que je pourrais ramener les notes là où je les ai laissées. » Piers a tort – je suis sûr qu’il obtiendrait des notes encore plus élevées que lorsqu’il est parti.

Les téléspectateurs se sont tournés vers les médias sociaux pour le soutenir, en disant: «Les chiffres d’audience ne mentent pas. @gmb ne vaut pas la peine d’être regardé sans l’inimitable @piersmorgan’[/caption]

LE TEMPS POUR UNE RANGÉE, STEPHEN ?

ILS jouent les amoureux dans le nouveau drame Time de la BBC1, et Stephen Graham et sa femme Hannah Walters ont donné aux fans un aperçu de leur vie familiale lors d’un événement de lancement de l’émission.

Le couple incarne le couple marié Eric et Sonia dans le drame de la prison Jimmy McGovern de Beeb, qui commence dimanche.

Stephen Graham et sa femme Hannah Walters ont eu des fans dans des points de suture lorsqu’ils ont admis avoir eu un «bon domestique» quelques instants avant de passer en direct[/caption]

Et ils ont eu des fans en colère quand ils ont admis avoir eu un moment « propre domestique » avant de passer en direct.

Ils se sont disputés tout au long de la soirée, se moquant les uns des autres pour les tâches ménagères.

Stephen a plaisanté: «Je suis surpris que vous ne puissiez pas sentir la chimie maintenant – nous sommes juste au milieu d’une vraie domestique. Elle voulait à moitié me tuer avant que nous arrivions ici.

Hannah ajouta rapidement : « On fera ça après, d’accord ? Personne n’a besoin d’être impliqué là-dedans. C’est mon meilleur ami et j’ai parfois envie de le tuer, mais je l’adore.

Le plaidoyer de McGovern STEPH McGovern a révélé qu’elle avait déjà pensé à tort que la légende du football Sir Alex Ferguson était son chauffeur et a commencé à monter dans sa voiture dans une gare. S’exprimant sur son émission Steph’s Packed Lunch sur Channel 4, elle a rappelé: « J’ai dit: » Cela vous dérange-t-il de m’aider avec mon cas?’ Il a dit ‘Qu’est-ce que tu fais?’ «

SAS SEAN DANS LE TOURMENT DU RACISME

L’UNE des recrues de SAS: Who Dares Wins a parlé du racisme qu’il a enduré dans sa jeunesse – admettant qu’il avait l’habitude de se frotter la peau avec de l’eau de Javel.

Dans l’épisode de dimanche de l’émission Channel 4, le métis Sean discute des abus qu’il a subis lorsque sa mère l’a déplacé dans une zone à prédominance blanche.

Le professeur de sport, originaire de Manchester, a déclaré : « J’ai subi du racisme pendant environ deux ans et je n’en ai jamais parlé. Je détestais la couleur de ma peau.

Je voulais être comme le reste de mes amis. Il y avait des moments où je rentrais chez moi, regardais ma couleur et me demandais pourquoi.

« Un jour, j’ai pris de l’eau de Javel, je l’ai versée sur mon bras et j’ai frotté pendant une bonne dizaine de minutes jusqu’à ce que ça pique, jusqu’à ce que ça brûle. À l’époque, c’était là où j’avais la tête.

Mais sur une note positive, Sean admet que son éducation difficile lui a donné le courage de relever les défis exténuants de la série.

JODIE EN LARMES À HAYLEY

KILLING Eve’s Jodie Comer a révélé qu’elle était réduite aux larmes par un moment improbable du drame de Hayley Squires, Adult Material.

Hayley a joué une star du porno dans l’émission C4 et est nominée aux côtés de Jodie pour le prix de la meilleure actrice principale aux Baftas de Virgin Media TV dimanche.

Jodie Comer de Killing Eve a révélé qu’elle avait pleuré lors d’une scène de sexe dans le drame de Hayley Squires, Adult Material[/caption]

S’adressant à Hayley avant la cérémonie, Jodie a déclaré: « Je me suis dit: » Je pleure – et c’est la première fois que je pleure sur une scène de sexe « .

«Mais soyons honnêtes, c’est à cause de l’arc de cercle complet de votre personnage.

« Je pouvais pleurer maintenant, c’était si beau. »

Bonne chance à leurs collègues nominés dans la catégorie : Daisy Edgar-Jones, Billie Piper, Letitia Wright et Michaela Coel.

L’ÉVASION D’ASSIETTE DE JAMIE

APRÈS des mois coincés à l’intérieur, Jamie Oliver propose une émission de cuisine post-confinement.

Sa nouvelle série de Channel 4, Together, le voit produire une série de recettes conçues pour créer des repas pour ces retrouvailles tant attendues avec des amis et une famille plus larges.





Et à côté de la nourriture, le quatuor proposera des astuces, des trucs et astuces pour planter le décor et créer l’ambiance parfaite.

L’émission sera diffusée cet automne et voit Jamie traiter certains héros de la pandémie, y compris les travailleurs du NHS, avec des plats de son nouveau livre, Ensemble, qui sort en septembre.

Quelle heureuse coïncidence.

MARK EST FORT La star de TEMPLE, Mark Strong, a révélé qu’il avait auditionné pour être un méchant de James Bond, mais cela s’est terriblement mal passé après une nuit sur les cils avec le héros 007, Daniel Craig. La star du drame Sky, s’exprimant sur Sky One’s There’s Something About Movies, a déclaré à propos de l’audition: « J’ai commencé, puis j’ai juste oublié mes répliques. »