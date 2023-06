Après l’échec final du WTC, la grande déclaration de la Coupe du monde ODI de Rohit Sharma

Le skipper Rohit Sharma a parlé de l’état d’esprit et de la stratégie de son équipe après que l’Inde ait été battue par l’Australie par 209 points dimanche lors de la finale du Championnat du monde de test à The Oval. L’Inde poursuivait un total énorme de 444 et a été regroupée pour 234 le jour 5, avec Nathan Lyon et Scott Boland scalpant respectivement quatre et trois guichets. Cette défaite a privé Team India de remporter un autre trophée ICC et leur attente de dix ans se poursuit. L’Inde a remporté son dernier trophée ICC sous la direction de MS Dhoni, lorsqu’elle a remporté le trophée des champions en 2013.

S’adressant aux médias après la défaite, Rohit a déclaré que l’équipe adopterait un état d’esprit et une approche complètement différents lors de la Coupe du monde ODI, plus tard cette année en Inde.

« Lorsque la Coupe du monde aura lieu en octobre, nous essaierons de jouer d’une manière différente. On va essayer de donner de la liberté aux gens et ne pas penser qu’on doit gagner tel ou tel match. Nous avons pensé que ce match est important, cet événement est important et les choses ne se passent pas. Alors évidemment, il va falloir penser différemment et faire les choses différemment. Notre message et notre objectif seront d’essayer de faire quelque chose de différent », a déclaré Rohit.

L’Inde s’est vu confier un énorme objectif de 444 par l’Australie et les ouvreurs Rohit Sharma et Shubman Gill avaient donné un bon départ à la chasse, cousant un stand d’ouverture de 40 points. Cependant, l’attaque de bowling de l’Australie a complètement dominé l’ordre des frappeurs de l’Inde et ils n’ont pas pu survivre même jusqu’au déjeuner du jour 5.

«Si vous regardez les manches, la façon dont Gill et moi avons commencé dans la deuxième manche, tout notre effort était de frapper et de jouer et de mettre la pression sur eux. C’est pourquoi nous étions 60 runs en 10 overs. Mais si vous jouez avec cet état d’esprit, il y a de fortes chances que vous vous en sortiez. Puis les commentaires et les gens qui parlent de manque de concentration. Il n’y a pas de perte de concentration. C’est juste que nous voulons jouer d’une manière différente. Nous voulons faire quelque chose de différent. Évidemment, nous avons joué tellement de tournois ICC et nous n’avons pas encore gagné. Donc, notre effort est de jouer d’une manière différente et d’essayer de faire quelque chose de différent », a-t-il ajouté.

L’Australie a remporté le seul titre majeur de cricket masculin qui lui avait échappé auparavant, l’équipe de Pat Cummins se dirigeant maintenant vers le premier Ashes Test de la semaine prochaine contre l’Angleterre dans une humeur enjouée.

Mais ce résultat a laissé l’Inde, battue par la Nouvelle-Zélande lors de la finale inaugurale du WTC 2021 à Southampton, toujours à la recherche de la première pièce d’argenterie mondiale en une décennie.

