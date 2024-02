Après l’échec du projet de loi sur les frontières, l’ICE envisage des libérations massives pour combler le déficit budgétaire

Les services américains de l’immigration et des douanes ont élaboré des plans pour libérer des milliers d’immigrants et réduire leur capacité de détention après l’échec d’un projet de loi sénatorial sur les frontières qui aurait effacé un déficit budgétaire de 700 millions de dollars, selon quatre responsables de l’ICE et du ministère de la Sécurité intérieure. . Le projet de loi bipartite sur les frontières auquel les législateurs républicains se sont opposés la semaine dernière aurait fourni 6 milliards de dollars de financement supplémentaire pour les opérations d’application de l’ICE. L’abandon du projet de loi a conduit les responsables de l’ICE à commencer à faire circuler une proposition interne visant à économiser de l’argent en libérant des milliers de détenus et en réduisant les niveaux de détention de 38 000 lits à 22 000 – à l’opposé des augmentations d’application que les républicains disent vouloir.

La crise budgétaire et la proposition présentent également un scénario difficile pour l’administration Biden à l’approche du printemps, lorsque les passages illégaux à la frontière sud devraient à nouveau augmenter. Mardi, les républicains de la Chambre ont voté pour destituer le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, en raison de son bilan à la frontière, et l’immigration reste la question la moins bien notée du président Biden dans les sondages.

Les républicains de la Chambre des représentants ont destitué le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, par un seul vote le 13 février. Les républicains ont réussi leur deuxième tentative. (Vidéo : Chambre des représentants, Photo : Jabin Botsford/Chambre des représentants)

L’ancien président Donald Trump, favori républicain de la campagne présidentielle de 2024, s’est vanté d’avoir influencé les législateurs pour qu’ils bloquent le projet de loi sur les frontières, ce qui, selon lui, aurait profité politiquement à Biden.

Le DHS pourrait tenter de combler le déficit de financement de l’ICE en reprogrammant l’argent de la Garde côtière, de la Transportation Security Administration ou d’autres agences du département. Mais de telles mesures sont controversées, et les responsables de l’ICE affirment que le déficit de 700 millions de dollars est le déficit le plus important auquel l’agence ait été confrontée de mémoire récente.

Certaines des économies proposées se produiraient à mesure que les expulsions réduiraient les niveaux de détention de l’ICE, mais une grande partie devrait se produire via la libération massive des détenus, ont déclaré les responsables, qui ont parlé sous couvert d’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à discuter des délibérations internes. .

Erin Heeter, porte-parole du DHS, a déclaré que le Congrès avait « chroniquement sous-financé » les « missions vitales du département à la frontière sud-ouest ».

“Plus récemment, le Congrès a rejeté d’emblée le projet de loi bipartite sur la sécurité nationale, ce qui mettrait en danger les opérations de renvoi actuelles du DHS”, a déclaré Heeter dans un communiqué. “Une réduction des opérations ICE nuirait considérablement à la sécurité des frontières, à la sécurité nationale et à la sécurité publique.”

Des franchissements records à la fin de 2023 ont obligé les agences du ministère de la Sécurité intérieure à brûler leurs budgets pour l’exercice 2024 qui a débuté le 1er octobre.

Le projet de loi de financement des frontières proposé la semaine dernière après des mois de négociations au Sénat comprenait de nouveaux pouvoirs d’application et de nouvelles ressources recherchés depuis longtemps par les républicains. Le projet de loi aurait renforcé les restrictions sur l’éligibilité à l’asile à la frontière sud tout en donnant au président des pouvoirs d’urgence pour expulser sommairement les migrants si le nombre de passages dépassait 5 000 par jour.

La législation prévoyait une injection de financement importante pour l’ICE. Il s’agit de l’une des concessions les plus importantes faites aux républicains par les législateurs démocrates, qui tentent depuis longtemps de restreindre l’application de l’ICE dans les villes et communautés américaines en s’opposant à de fortes augmentations des dépenses en matière de détention et d’expulsion.

Le projet de loi supplémentaire prévoyait 7,6 milliards de dollars pour l’ICE au total, dont 2,6 milliards de dollars pour les vols d’expulsion et 3,2 milliards de dollars pour la capacité de détention, argent qui aurait augmenté la capacité de milliers de lits par jour. L’agence a conclu des contrats et des accords avec de nombreuses prisons locales et de comtés à travers les États-Unis, où elle peut placer des détenus pendant des semaines, des mois, voire plus, dans l’attente d’une décision de justice ou d’une expulsion. Environ la moitié du budget annuel de 8,5 milliards de dollars de l’ICE est utilisée pour les opérations de détention et d’expulsion.

L’échec du projet de loi a produit un renversement de la politique partisane traditionnelle en matière d’immigration, la plupart des démocrates ayant adopté de nouvelles restrictions aux frontières et financé leur application, tandis que les républicains se sont opposés au projet de loi en partie parce qu’il pourrait profiter au président sortant.

Les militants qui ont fait campagne pour la fermeture des centres de détention pour migrants ou qui ont défendu l’élimination complète de l’ICE – et qui dénoncent normalement les partisans de la ligne dure républicaine – ont été heureux de voir les législateurs républicains rejeter le projet de loi sur les frontières.

« Même si nous ressentons un certain soulagement que le Sénat n’ait pas inclus les changements néfastes et permanents en matière de politique d’immigration qu’il envisageait et que l’ICE ne reçoive pas une injection de plus de 7 milliards de dollars en plus de son budget déjà astronomique, nous continuons d’exiger de véritables réductions. [to the ICE budget] qui rétrécissent le système de détention », a déclaré Silky Shah, directrice exécutive de Detention Watch Network, une coalition de défense.

« Nous trouvons problématique que l’ICE soit confrontée à des réductions, alors qu’en réalité, le budget de l’ICE a continué à croître de façon astronomique année après année », a déclaré Shah.

Confronté à un nombre record de passages illégaux à la frontière mexicaine et aux critiques croissantes de son propre parti, Biden a déployé des agents de l’ICE de manière plus agressive et a intensifié les vols d’expulsion ces derniers mois. Les responsables de la Maison Blanche affirment que l’administration a expulsé ou renvoyé 500 000 migrants depuis mai, soit plus que Trump sur une base annuelle pendant son mandat.

Biden n’a pas commencé avec cette approche. Le président a ordonné une pause temporaire dans les expulsions de l’ICE lorsqu’il a pris ses fonctions en janvier 2021. Son administration a ordonné aux agents de l’ICE de faire preuve de plus de retenue et de donner la priorité aux immigrants qui constituent une menace pour la sécurité nationale ou la sécurité publique, ainsi qu’aux personnes qui ont récemment traversé la frontière.

Les arrestations par l’ICE entraînant une expulsion sont tombées d’environ 80 000 par an sous Trump à environ 35 000 par an au cours des trois premières années de Biden, selon l’Office of Homeland Security Statistics.

La plupart des détenus détenus par l’ICE ne sont pas des immigrants arrêtés dans des villes américaines pour des crimes, mais des arrivants récents arrêtés le long de la frontière mexicaine, selon les statistiques de l’ICE. Sur les 38 500 détenus détenus par l’ICE fin janvier, 72 % ont été transférés par les douanes et la protection des frontières des États-Unis.

Une réduction importante de la capacité de détention de l’ICE serait susceptible de conduire à la libération d’un plus grand nombre de migrants éligibles à l’expulsion du territoire américain le long de la frontière, ont déclaré les responsables du DHS. Cela saperait davantage la stratégie de l’administration Biden consistant à appliquer des « conséquences » – en particulier les expulsions et les retours – pour dissuader les migrants qui traversent illégalement et ne remplissent pas les conditions requises pour l’asile.

John Sandweg, qui était directeur par intérim de l’ICE sous le président Barack Obama, a déclaré que de nombreux législateurs républicains votant pour destituer Mayorkas l’avaient attaqué pour avoir libéré des frontaliers qui devraient être détenus. ICE n’a pas la capacité pour cela, a déclaré Sandweg.

“Il y a actuellement bien plus de demandes envers l’ICE que les ressources disponibles pour y répondre”, a-t-il déclaré.