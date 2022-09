Après l’échec du box-office de Liger, Jana Gana Mana de Vijay Deverakonda mise de côté ?

Liger, le film le plus récent de Vijay Deverakonda, qui a également été le premier film de l’acteur à Bollywood, a été un échec au box-office. Après la mauvaise performance du film, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Puri Jagannadh, qui devait également diriger le prochain film de Vijay, Jana Gana Mana, avait décidé de suspendre le projet.

Le projet a été suspendu, a déclaré une source proche de Vijay à l’Hindustan Times.

De plus, selon les médias, Liger a été réalisé avec un budget de plus de Rs 100 crore. Cependant, Liger n’a pas réussi à gagner de bons chiffres au box-office. Maintenant, selon le rapport de News 18, l’acteur a décidé de donner plus de Rs 6 crore aux producteurs de films qui ont subi une perte importante. Apparemment, il soutiendra Charmme Kaur et d’autres coproducteurs après que le film se soit avéré être un désastre au box-office.

Dans la ceinture sud, Liger a rapporté Rs 17 crore le jour de son ouverture, mais n’a pas pu tenir bon dans les jours qui ont suivi. La collection totale de quatre jours du film dans le Sud s’élève à Rs 26,5 crore, selon un rapport indianexpress.com. Les premiers rapports suggèrent que Liger dépassera Rs 27,5 crore d’ici la fin du cinquième jour.

Réalisé par Puri Jagannadh, Liger est coproduit par Karan Johar en association avec Puri et Charmme Kaur. Karan a présenté le film en hindi dans toute la région du nord sous sa bannière Dharma Productions. La musique du film est composée par Sunil Kashyap, Vikram Montrose, Jaani, Lijo George-DJ Chetas et Tanishk Bagchi.

Outre les deux rôles principaux, le film marque également les débuts au cinéma indien de l’ancien boxeur professionnel américain Mike Tyson. Ramya Krishnan, Ronit Roy et Makarand Deshpande jouent des rôles essentiels dans le film tourné simultanément en hindi et en télougou. Outre ces deux langues, Liger est également sorti en tamoul, en malayalam et en kannada dans les salles du monde entier.