Après l’échec d’Heropanti 2, Tiger Shroff réduit ses honoraires d’acteur à 50 % ?

Bollywood et ses stars traversent une période difficile cette année. Même les stars les plus populaires et bancables comme Aamir Khan et Akshay Kumar ont dû passer par la phase ennuyeuse. Maintenant, si l’on en croit les rapports, alors même Tiger Shroff, le favori des jeunes, doit se recalibrer, et il y a près de 50% de dévouement dans ses honoraires.

Cette année, Tiger Shroff a introduit Heropanti 2 dans les cinémas, et les gens l’ont immédiatement rejeté. Le film a tellement craqué dans les salles, que Tiger doit baisser sa rémunération de 50%. Selon le rapport de Bollywood Hungama, après la guerre à succès de 2019, Tiger a augmenté ses honoraires avec tous les autres films. Le rapport indique que Shroff a facturé 35 crores de roupies pour Ganapath et 45 crores de roupies pour Bade Miyan Chote Miyan.

Pour la production de Karan Johar, Screw Dheela, Tiger a facturé Rs 35 crores. Maintenant, après la pandémie et la débâcle d’Heropanti 2, les producteurs ont repensé les frais de Tiger. Ainsi, on lui a demandé de réduire ses honoraires, et Tiger a accepté. Selon le rapport, Tiger a facturé Rs 25 crores. Le portail a cité une source qui a déclaré: “Le processus de signature des films s’est ralenti car la plupart des producteurs ne sont pas en phase avec le montant qu’il demande.”

Même le film d’Aamir Khan, Laal Singh Chaddha, a subi de lourdes pertes. En raison des pertes importantes, Khan a décidé de renoncer à ses honoraires d’acteur de Laal Singh Chaddha. Selon le rapport d’Indiatimes, une source citée à Bollywood Hungama a déclaré que si Aamir Khan acceptait ses honoraires, les producteurs auraient subi une perte de plus de Rs 100 crores. Ainsi, Khan a décidé de lâcher sa rémunération pour partager la charge avec les producteurs. Selon la source, “Si Aamir Khan décide de facturer ses honoraires d’acteur, Viacom 18 Studios aurait entraîné des pertes de près de Rs. 100 crores. Cependant, cette perte est quelque chose qu’Aamir Khan a décidé d’absorber lui-même. Maintenant, le producteur va perdre un peu d’argent.”