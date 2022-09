Après l’échec de Liger, Vijay Deverakonda reprend le tournage avec Samantha Ruth Prabhu pour Kushi ?

Le drame sportif de Vijay Deverakonda, Liger, a chuté au box-office, et maintenant, si l’on en croit les rapports, l’acteur est passé à son prochain projet avec Samantha Ruth Prabhu. Selon le rapport de News 18, Vijay a maintenant repris le tournage de son drame amoureux Kushi avec Samantha Ruth Prabhu.

La production de Kushi a commencé en avril de cette année. Le premier programme de tournage de ce Vijay Deverakonda a eu lieu au Cachemire et s’est terminé en mai. Maintenant, il a été rapporté qu’un nouveau calendrier de tournage a été lancé à Chilkoor, Telangana, le 2 septembre. Kushi met en vedette Vijay Deverakonda et Samantha Ruth Prabhu en tête.

En dehors d’eux, le film met également en vedette Sachin Khadekar, Jayaram, Ali, Vennela Kishore et Rahul Ramakrishna, dans des rôles principaux. La sortie de Kushi devrait sortir en salles le 23 décembre. Le film sortira en langue telugu, tamoul, malayalam et kannada. Contrairement à Liger, Kushi pourrait ne pas sortir en hindi.

Les réalisateurs du film Liger de Vijay Deverakonda sont sous le choc après avoir goûté à l’échec au box-office. L’acteur Vijay Deverakonda était également très confiant quant au film qui est sorti le 25 août, il a même défié les gens qui boycottent les films de Bollywood.

Selon les médias, le film a été réalisé avec un budget de plus de Rs 100 crore. Cependant, Liger n’a pas réussi à gagner de bons chiffres au box-office. Maintenant, selon le rapport de News 18, l’acteur a décidé de donner plus de Rs 6 crore aux producteurs de films qui ont subi une perte importante. Apparemment, il soutiendra Charmme Kaur et d’autres coproducteurs après que le film se soit avéré être un désastre au box-office.